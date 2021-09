Polsat Box Go i Polsat Go. Porównujemy oba serwisy

Ipla i Cyfrowy Polsat Go zostały zastąpione przez dwa serwisy, płatny Polsat Box Go i bezpłatny, zupełnie nowy, Polsat Go. Postanowiliśmy je sprawdzić, byście wiedzieli co oferują i jaka jest między nimi różnica.

Polsat Box Go i Polsat Go

Główna różnica pomiędzy tymi serwisami sprowadza się do dostępnych treści i kosztów, jakie trzeba ponieść chcąc z nich skorzystać. Najpierw jednak przyjrzyjmy się informacjom ogólnym na ich temat. Czym jest Polsat Box Go i Polsat Go? Do jakich treści dostajemy dostęp?

Taki ekran wita nas po wejściu na polsatgo.pl

Polsat Go jest usługą nową, w ramach której już po założeniu konta możemy bezpłatnie oglądać seriale Telewizji Polsat, kultowe produkcje komediowe, różnorodne programy kulinarne i rozrywkowe, czy magazyny sportowe. Jeśli mieliście okazję korzystać do tej pory z Ipli na zasadzie bezpłatnego dostępu, to treści, które tam były, aktualnie znajdziecie w Polsat Go. Zasady funkcjonowania platformy są bardzo proste – oglądamy to wszystko za darmo z reklamami. Z serwisu możemy korzystać na komputerze, urządzeniach mobilnych i telewizorach Smart TV, Android TV i Apple TV.

Ikony aplikacji mobilnych Polsat Go i Polsat Box Go

Polsat Box Go jest już usługą płatną, a co za tym idzie – oferującą znacznie więcej treści. Dostajemy dostęp do 120 kanałów telewizyjnych, produkcji Telewizji Polsat (jeszcze przed premierą), programów sportowych, informacyjnych, hitów filmowych i serialowych. Jest to serwis, który zastąpił dotychczasowy Cyfrowy Polsat Go i Iplę, a w zależności od wybranego pakietu, dostajemy dostęp do różnorodnych i bardziej dostosowanych do nas treści. I tutaj także dostajemy do dyspozycji aplikację mobilną, wersję przeglądarkową i apkę na telewizor.

Skupmy się teraz na poszczególnych aspektach obu serwisów.

Oferowane treści

Polsat Go daje nam dostęp do podstawowego pakietu, choć nie można powiedzieć, że zawartość biblioteki jest uboga. W serwisie znajdziemy mnóstwo klasyków telewizji i kina, takich jak Seksmisja, Miodowe Lata, Świat według Kiepskich, Janosik, Stawka większa niż życie czy Sami swoi. Nie brakuje również nowszych produkcji serialowych, filmowych czy rozrywkowych, pokroju Love Island. Wyspa Miłości. Myślę, że każdy spokojnie znajdzie coś dla siebie, bo prócz wyżej wymienionych dostajemy również dostęp do programów sportowych (gale FEN i KSW, tenis, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, Moto GP), magazynów sportowych (takich jak Cafe Futbol, Atleci, Koloseum czy Do Jednej Bramki), informacyjnych, kulinarnych czy kabaretów.

W Polsat Go nie brakuje sportowych emocji

Natomiast, Polsat Go Box to już zdecydowanie wyższa liga. 120 kanałów telewizyjnych, najnowsze filmy, również w jakości 4K, seriale premium na wyłączność czy produkcje Polsatu przed ich telewizyjną premierą. Do tego dodajmy kilkaset godzin wydarzeń sportowych miesięcznie, najświeższe informacje z kraju i ze świata – wszystko podzielone na pakiety dostosowane do naszych preferencji:

Pakiet Polsat Box Go Sport – jest to jeden z pakietów tematycznych, w ramach którego dostajemy dostęp do Ligi Mistrzów UEFA (kanały Polsat Sport Premium), PKO BP Ekstraklasy (na kanałach CANAL+ SPORT3 i 4), ligi hiszpańskiej, włoskiej i francuskiej, Formuły 1 i in. (kanały Eleven Sports), kanałów rodziny Polsat Sport oraz Eurosport 1 i 2. Daje nam to unikalną możliwość dostępu do najpopularniejszych sportowych kanałów w jednym miejscu, bez konieczności zmieniania platformy, czy wykupowania dodatkowych pakietów. Wszystko mieści się w tym jednym.

– jest to jeden z pakietów tematycznych, w ramach którego dostajemy dostęp do Ligi Mistrzów UEFA (kanały Polsat Sport Premium), PKO BP Ekstraklasy (na kanałach CANAL+ SPORT3 i 4), ligi hiszpańskiej, włoskiej i francuskiej, Formuły 1 i in. (kanały Eleven Sports), kanałów rodziny Polsat Sport oraz Eurosport 1 i 2. Daje nam to unikalną możliwość dostępu do najpopularniejszych sportowych kanałów w jednym miejscu, bez konieczności zmieniania platformy, czy wykupowania dodatkowych pakietów. Wszystko mieści się w tym jednym. Pakiet Polsat Box Go Premium – jest to plan dedykowany miłośnikom kina i serialowych wrażeń. Wybrane treści można również oglądać w jakości 4K. Są to np. „Ślicznotki”, „Bodyguard zawodowiec”, „Paddington 2”, „Baranek Shaun Film. Farmageddon” i wiele, wiele innych. Nie brakuje również przedpremierowych produkcji Telewizji Polsat, seriali premium dostępnych często na wyłączność, takich jak: „Układ”, „Osaczony”, „Cień” czy „Mecenas Porada” oraz dostępu do 100 kanałów telewizyjnych online, w tym m.in. Polsatu, Polsat News, TV 4, AXN, CBeebies, Comedy Central, Discovery, Disney Channel, FilmBox, FOX, History, National Geographic czy Paramount Channel.

– jest to plan dedykowany miłośnikom kina i serialowych wrażeń. Wybrane treści można również oglądać w jakości 4K. Są to np. „Ślicznotki”, „Bodyguard zawodowiec”, „Paddington 2”, „Baranek Shaun Film. Farmageddon” i wiele, wiele innych. Nie brakuje również przedpremierowych produkcji Telewizji Polsat, seriali premium dostępnych często na wyłączność, takich jak: „Układ”, „Osaczony”, „Cień” czy „Mecenas Porada” oraz dostępu do 100 kanałów telewizyjnych online, w tym m.in. Polsatu, Polsat News, TV 4, AXN, CBeebies, Comedy Central, Discovery, Disney Channel, FilmBox, FOX, History, National Geographic czy Paramount Channel. Pakiet Polsat Box Go HBO – tutaj nie trzeba wiele tłumaczyć, bo zyskujemy dostęp do treści HBO oraz kanałów HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2, AXN, AXN Black, AXN Spin i AXN White. Czyli możemy oglądać najnowsze sezony ulubionych seriali, filmy, dokumenty czy treści dla najmłodszych.

Szeroki wybór treści filmowych, w tym 4K w Polsat Box Go

Jeśli zaś mieszkacie poza granicami Polski, to i dla Was Polsat Box Go coś przygotował. Są to dwa pakiety:

Polonia – filmy, seriale, produkcje Telewizji Polsat i TV4 jeszcze przed telewizyjną premierą, wybrane transmisje sportowe na żywo i 10 kanałów TV.

– filmy, seriale, produkcje Telewizji Polsat i TV4 jeszcze przed telewizyjną premierą, wybrane transmisje sportowe na żywo i 10 kanałów TV. Fortuna 1 Liga – a to już typowo sportowy pakiet, w ramach którego możecie uzyskać dostęp do wszystkich meczów Fortuny 1 Ligi w sezonie.

Treści dostępnych w serwisie jest więc naprawdę dużo, są różnorodne, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie, w zależności od swoich preferencji.

Ceny

W przypadku Polsat Go nie ma co się rozpisywać. Dostęp do serwisu działa na zasadzie modelu reklamowego. Możemy oglądać dostępne treści, a jedynym warunkiem jest obejrzenie reklam. Nie ma więc żadnych opłat.

Oglądanie reklam w Polsat Go pozwala nam na bezpłatny dostęp do serwisu

Polsat Box Go jest już platformą bez reklam, za którą musimy zapłacić. W zależności od pakietu, ceny prezentują się następująco:

Polsat Box Go Sport – 40 zł/miesiąc (podczas promocji), cena regularna 50 zł/mies.

– 40 zł/miesiąc (podczas promocji), cena regularna 50 zł/mies. Polsat Box Go Premium – 30 zł/miesiąc (promocja), cena regularna 40 zł/mies.

– 30 zł/miesiąc (promocja), cena regularna 40 zł/mies. Polsat Box Go HBO – 25 zł/miesiąc

– 25 zł/miesiąc Fortuna 1 Liga – 30 zł/miesiąc lub 6 GBP/USD/Euro

– 30 zł/miesiąc lub 6 GBP/USD/Euro Polonia – 45 zł/miesiąc lub 10 GBP/USD/Euro

Najlepsze seriale w Polsat Box Go dostępne są już za 30 zł miesięcznie

Osobiście uważam, że ceny są bardzo przystępne, choć oczywiście nasz stosunek do nich jest zależny od tego, jakich treści potrzebujemy. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę oferowaną różnorodność – naprawdę się opłaca.

Funkcje

Oba serwisy pozwalają nam na założenie do 5 profili użytkowników, dzięki czemu spokojnie możemy dzielić się jednym kontem z domownikami. Każdy z nich znajdzie na swoim profilu oddzielne, spersonalizowane listy, takie jak Moja lista oraz Polecane dla Ciebie. Jest też funkcja Oglądaj dalej, więc będziemy wiedzieć, w którym momencie skończyliśmy, i który odcinek powinniśmy teraz oglądać. Podczas oglądania możemy cofnąć lub przewinąć odcinek do przodu, przesuwając kursor, albo wykorzystując specjalne przyciski przenoszące nas o 10 sekund w przód lub w tył wideo.

Łatwo cofniemy lub przewiniemy odcinki

Polsat Box Go daje nam również dostęp do systemu rekomendacji, przesłania obrazu z telefonu np. na telewizor i jednej z najwygodniejszych funkcji, jaką może oferować serwis streamingowy – pobierania wybranych treści i oglądania ich offline.

Ogólny wygląd serwisów

Bardzo przypadł mi do gustu prosty w obsłudze, przejrzysty wygląd obu serwisów. Szata graficzna jest minimalistyczna, z wyraźnymi żółtymi akcentami. Dostęp do zakładek czy funkcji jest bardzo intuicyjny. Podoba mi się fakt, że „przesiadając się” z Polsat Go na Polsat Box Go (lub odwrotnie) odczuwamy niewielką różnicę jeśli chodzi o nawigację po serwisie. To znacznie ułatwia życie. Świetną sprawą jest również łatwe dostosowywanie wyglądu aplikacji na urządzeniach mobilnych, z łatwością zmienimy go na jasny, ciemny lub domyślny dla systemu.

Menu użytkownika. Po lewej Polsat Box Go, po prawej – Polsat Go

Dzięki spójności obu serwisów, a także aplikacji, nie ma problemu z nawigacją po nich, nawet, gdy przechodzimy z jednej platformy na drugą. To ogromny plus.

Aplikacje

Jak już wcześniej wspomniałem, w przypadku obu serwisów mamy dostęp zarówno do wersji przeglądarkowej, jak i mobilnej, na telewizory (Smart TV, Android TV, Apple TV) i dekodery (Polsat Box). Aplikacje mobilne dostępne są w Google Play, App Store i AppGallery, więc niezależnie czy mamy Androida, HMS czy iOS, będziemy mogli z nich korzystać.







Aplikacja mobilna Polsat Box Go

Polsat Go znajdziemy pod adresem – https://polsatgo.pl/start, zaś Polsat Box Go – https://polsatboxgo.pl/start.





Aplikacja mobilna Polsat Go

Tutaj warto wspomnieć o kilku istotnych rzeczach dotyczących płatnego serwisu. Jeśli dotychczas korzystaliście z Ipli i Cyfrowego Polsatu – Wasze dane do logowania do Polsat Box Go pozostaną bez zmian. W przypadku serwisu Polsat Go trzeba założyć nowe konto. Aplikacja Cyfrowy Polsat GO automatycznie aktualizuje się do apki Polsat Box Go, jednak jeśli macie aplikację IPLA, to musicie samemu pobrać nową apkę Polsat Box Go. Na dekoderach z rodziny EVOBOX serwis Polsat Box Go aktualizuje się automatycznie, a Polsat Go należy pobrać oddzielnie.

Podsumowanie

Oczywiście nie będziemy tutaj pisać, że „lepiej wykupić Polsat Box Go, bo ma więcej treści”. W końcu tego właśnie oczekuje się od serwisu płatnego i pod tym kątem porównanie wychodzi po prostu bez sensu. Skupimy się więc na różnorodności treści, a taką oferują nam oba serwisy. Wybór bezpłatnej lub płatnej platformy zależy więc od naszych oczekiwań i tego, czego potrzebujemy. Dobrze, że nawet w darmowej wersji mamy dostęp do wybranych programów sportowych czy informacyjnych, a nie są one zarezerwowane tylko dla płatnych pakietów. Dzięki temu, a także szeregowi funkcjonalności, nie czujemy, że wybierając Polsat Go dostajemy półprodukt. Jest to po prostu coś innego, dostosowanego dla innego grona odbiorców.

Dobrze, że nawet w darmowej wersji mamy dostęp do wybranych programów sportowych czy informacyjnych, a nie są one zarezerwowane tylko dla płatnych pakietów. Dzięki temu, a także szeregowi funkcjonalności, nie czujemy, że wybierając Polsat Go dostajemy półprodukt. Jest to po prostu coś innego, dostosowanego dla innego grona odbiorców.

Podoba mi się również ogólny wygląd i działanie serwisów. Podczas korzystania z aplikacji nie zauważyłam problemów, interfejsy są przejrzyste i intuicyjne, a my dostajemy łatwy dostęp do najistotniejszych funkcji. Sądzę, że każdy bez problemu się w nich odnajdzie, co jest dużym plusem.

Materiał powstał we współpracy z Grupą Polsat Plus.