Polsat Box zastąpił Cyfrowy Polsat. W ofercie mamy nowy dekoder i kanały 4K

Od dzisiaj oficjalnie Polsat Box zastąpił Cyfrowy Polsat. To nie tylko rebranding i zmiana nazwy. Polsat ma dla klientów nowości w ofercie.

Nowy dekoder Polsat Box 4K

Do obsługi nowych kanałów 4K został przystosowany dekoder Polsat Box 4K. Obsługuje funkcję DUO, co pozwala podłączyć go do telewizji satelitarnej oraz IPTV. Pomiędzy sygnałem można się dowolnie i płynnie przełączać. Do sterowania dekoderem przewidziano pilot Bluetooth. Dekoder pozwala na dostęp do serwisu VOD Polsat Box Go.

W formie użyczenia, Polsat Box 4K jest dostępny od 49 zł w podstawowych pakietach S, M oraz L. Koszt pakietów to 20, 30 oraz 60 zł miesięcznie.

Pakiety podstawowe można łączyć z dodatkowymi pakietami tematycznymi:

sportowymi: Polsat Sport Premium (z Ligą Mistrzów UEFA), Eleven Sports (m.in. z LaLigą Santander, Ligue 1 Uber Eats, Serie A TIM czy Formula 1), Ekstraklasa z kanałami CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą (dla TV satelitarnej i kablowej IPTV),

filmowymi: HBO i HBO GO, Filmy i seriale, Filmbox,

z bajkami: Dzieci.

Kanały i treści 4K w Polsat Box

Mając nowy dekoder, klienci Polsat Box mogą oglądać jeden z czterech nowych kanałów 4K:

Eleven Sports 1 4K – dostępny w pakiecie Eleven Sports i Posat Box Go,

Insight TV – dostępny od pakietu podstawowego S, poświęcony podróżom, nauce, technologii oraz sportom ekstremalnym,

Fashion TV 4K – dostępny w ramach telewizji satelitarnej, ogólnoświatowy i całodobowy kanał o tematyce modowej,

NASA TV UDH – dostępny w ramach telewizji satelitarnej, kanał amerykańskiej agencji kosmicznej.

Oprócz kanałów Polsat Box oferuje treści w rozdzielczości 4K w ramach serwisu VOD Polsat Box Go. Wśród dostępnych tytułów znajdują się m.in. Ślicznotki, Bodyguard zawodowiec, Paddington 2, Jaskiniowiec, Baranek Shaun Film. Farmageddon. Dołączą do nich niedługo materiały tworzonego przez telewizję Insight TV.

Treści VOD w 4K można też oglądać w serwisie Polsat Box Go na urządzeniach mobilnych.

