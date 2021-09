Powrót do szkoły. Jaki laptop ASUS wybrać?

Nowy rok szkolny to idealny moment na wymianę laptopa. Jaki model wybrać? ASUS ma bardzo szeroką ofertę komputerów mobilnych dla użytkowników z różnym budżetem oraz o różnych preferencjach. Każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.

Komputer mobilny to coraz częściej niezbędne wyposażenie każdego ucznia. Nauka w szkole jest bezcenna i niezastąpiona, ale ciężko przewidzieć kiedy tryb stacjonarny zamieni się w hybrydowy. Laptop to cenny kompan do zajęć pozaszkolnych – poszerzania wiedzy, oglądania filmów, a także grania w gry. Bo nie samą nauką człowiek żyje. W sprzedaży jest dostępnych wiele modeli dla różnych typów uczniów, ale prawdopodobnie najbardziej uniwersalną ofertę ma firma ASUS. Jakim modelem się zainteresować?

ASUS Vivobook 15

ASUS Vivobook 15 X513

ASUS Vivobook 15 X513 to jeden z najbardziej młodzieżowych komputerów mobilnych w ofercie firmy ASUS. Laptop jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych (czarny, biały i niebieski). Cechą charakterystyczną X513 jest żółty klawisz Enter w stylu „color-blocking”. Laptop waży tylko 1,7 kg, a grubość jego obudowy to 19,9 mm, więc bez problemu zmieści się w każdej torbie.

Dzięki ramce ekranu NanoEdge, w X513 udało się zainstalować większy wyświetlacz zamknięty w mniejszej obudowie. Ekran Full HD oferuje szerokie kąty widzenia i doskonałe odwzorowanie kolorów. Osoby, które nie muszą mieć sprzętu „na już” mogą poczekać, bo jeszcze w tym roku pojawi się wersja VivoBooka 15 z ekranem OLED.

ASUS Zenbook Flip 13 OLED

ASUS Zenbook Flip 13 UX363

ASUS Zenbook Flip 13 OLED to wielozadaniowy komputer mobilny, idealny do użytku domowego – zarówno do nauki, jak i rozrywki. Jest wyposażony w zawias ErgoLift 360, który pozwala na odchylenie ekranu NanoEdge o 360 stopni. Obudowa Zenbooka Flip 13 UX363 ma tylko 13,9 mm grubości i waży zaledwie 1,3 kg, ale zmieściły się w niej najważniejsze porty komunikacyjne.

Tym co wyróżnia ZenBooka Flip 13 jest ekran OLED. To rzadkość w laptopach, a bardzo duże podniesienie komfortu codziennej pracy. Panel OLED oferuje niedostępną dla większości komputerów czerń, wysoką jasność obrazu oraz niedoścignione nasycenie kolorów, które jednocześnie nie są przesadnie przesycone. Obraz dosłownie sprawia wrażenia jakby miał wyskoczyć z ekranu.

ZenBook Flip 13 OLED wykorzystuje baterię o dużej pojemności (67 Wh), która pozwala nawet na 14 godzin ciągłej pracy, a dzięki złączu USB-C Easy Charge naładowanie jej do 60% zajmuje zaledwie 49 minut. Ekran NanoEdge obsługuje 4096 poziomów nacisku, więc idealnie nada się do obsługi rysikiem ASUS Pen – przyda się uczniom podczas zajęć plastycznych, ale także projektantom i fotografom.

ASUS TUF Gaming F15

ASUS TUF Gaming F15

ASUS TUF Gaming F15 to z kolei propozycja dla uczniów, którzy w wolnych chwilach lubią pograć. Mimo iż jest to laptop gamingowy, to jego obudowa ma minimalistyczny wygląd (w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i szarej). Spód obudowy posiada powłokę o teksturze plastra miodu. Strategiczne wycięcia pełnią dodatkowo funkcję otworów wentylacyjnych.

TUF Gaming F15 to laptop, który poradzi sobie zarówno z rozgrywką, strumieniowaniem oraz innymi wymagającymi zadaniami. Gwarantuje wysoką moc wykorzystując 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i5-11400H i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060, która zapewnia wysokie wartości klatek w wielu popularnych grach. Superszybki dysk SSD typu NVMe PCIe o maksymalnej pojemności 1 TB przyspiesza czasy ładowania, a dodatkowe gniazdo SSD pozwala na wygodną rozbudowę.

ASUS ROG Strix G15

ASUS ROG Strix G15

ASUS ROG Strix G15 to prawdziwa bestia wśród komputerów mobilnych. Poradzi sobie z nawet najbardziej wymagającymi grami, więc i bez problemu udźwignie lekcje online w Teamsie. Laptopy są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych (Original Black, Eclipse Gray i Electro Punk), więc każdy będzie mógł wyrazić swój gamingowy styl. Subtelne wycięcia i ikony zdobią także spód laptopa, dzięki czemu komputer z każdej strony wygląda rewelacyjnie. System Aura Sync pozwoli na oświetlenie otoczenia.

Laptopy z serii Strix oferują dużą moc do rozgrywki w bardziej mobilnej obudowie. W przypadku modeli 15-calowych obudowa jest mniejsza o 7% niż w laptopach poprzedniej generacji, natomiast warianty 17-calowe są o 5% mniejsze. Smuklejsza (22,6mm grubości) i bardziej kompaktowa obudowa sprawia, że można jeszcze wygodniej korzystać z mobilności laptopa. Stosunek wielkości ekranu do obudowy wynosi 85%, zaś supersmukłe ramki pozwalają jeszcze bardziej zanurzyć się w rozgrywce. Konstrukcja waży przy tym 2,3 kg.

W ASUS ROG Strix G15 najważniejsze jest jednak to, co „pod maską”. W laptopach znajdziemy cały szereg kart graficznych NVIDIA GeForce RTX, w tym m.in. 3070 czy 3050 Ti. ASUS ROG Strix G15 został wyposażony w technologię szybkiego ładowania, która pozwala uzupełnić pojemność baterii o 50% w 30 minut.

Materiał powstał we współpracy z firmą Asus