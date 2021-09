Radar kwantowy – chiński przełom czy ściema?

Czy da się wykryć samoloty wykonane w technologii stealth? Chiny opracowują nowy radar kwantowy, który poprzez wytwarzanie małej burzy elektromagnetycznej, będzie w stanie namierzać nawet najnowocześniejsze maszyny.

Chińczycy już od dawna pracują nad stworzeniem funkcjonalnego radaru kwantowego, choć wielu naukowców twierdzi, że jest to technicznie niemożliwe. Jaka jest prawda? Czy technologia stealth wkrótce będzie przestarzała?

Chiński blef?

Każdy klasyczny radar składa się ze stałej lub obrotowej anteny, ale budowa radaru kwantowego jest zupełnie inna. Bardziej przypomina on działo, które wystrzeliwuje elektrony osiągające prędkość bliską prędkości światła. Mogą one wytwarzać wir mikrofal, które przemieszczają się jak tornado.

Klasyczny radar składa się z ruchomej anteny

Chińczycy testują radary kwantowe już od dawna, ale jeżeli nowy projekt okaże się sukcesem, będzie bardziej zaawansowany niż jakiekolwiek wcześniejsze rozwiązania. Wciąż jednak jest tu dużo znaków zapytania i kilka poważnych „jeżeli”.

Naukowcy uważają, że cząstki tworzące miniburzę elektromagnetyczną mogą wykazywać dziwne właściwości, niektóre wręcz niezgodne z teorią względności Einsteina. Chińscy uczeni przekonują, że mechanika kwantowa pozwala jednak na dostrzeżenie celów, których klasyczny radar nie byłby w stanie namierzyć. Nie tylko z dużej odległości, ale także podczas złej pogody.

Wielu zagranicznych ekspertów uważa, że chiński kwantowy radar to blaga.

A co jeśli…?

Jeżeli Chińczykom faktycznie uda się stworzyć funkcjonalny radar kwantowy, może on być znaczącą przewagą dla tamtejszej armii. Dzisiaj tylko niektóre samoloty są wykonane w technologii stealth, m.in. myśliwce F-22 Raptor czy F-35, zaopatrzone w specjalną powłokę pochłaniającą część fal radarowych, która w połączeniu z minimalnymi kątami prostymi w zewnętrznym kadłubie redukuje ich sygnaturę do rozmiarów piłki tenisowej.

F-22 Raptor to myśliwiec wykonany w technologii stealth (©mfitzsimmons/123RF.COM)

W ostatnich latach czułość radarów wojskowych znacznie wzrosła i najnowocześniejsze rozwiązania są nawet w stanie wykrywać samoloty stealth. Przypomina to wszystko zabawę w kotka i myszkę, bo zaawansowane metamateriały jeszcze bardziej ograniczają widoczność samolotów dla radarów. Niektórzy eksperci twierdzą, że ostatecznie powstaną samoloty, których nie będzie w stanie dostrzec żaden klasyczny radar, chyba że radar kwantowy.

Chińczycy już w 2016 r. testowali radar kwantowy, ale miał on poważne ograniczenia – działał w ekstremalnie niskich temperaturach, bliskich zera absolutnego. To oczywiście niewykonalne poza warunkami laboratoryjnymi. Czy w przyszłości to się zmieni? Od osiągnięcia celu wciąż dzielą nas całe dekady.

