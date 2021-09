Wszystko co wiemy o Samsungu Galaxy M52 5G

Nowy członek rodziny Galaxy M już niedługo powinien zadebiutować. Tymczasem, dość nieoczekiwanie, Galaxy M52 5G pojawił się na polskiej stronie producenta. Dzięki temu poznaliśmy jego dokładną specyfikację.

Ku zdziwieniu wszystkich, Galaxy M52 5G pojawił się na polskiej stronie producenta. Wskazuje to wyraźnie na zbliżającą się premierę i pozwala nam dokładnie poznać specyfikację tego modelu, a także przyjrzeć mu się na licznych zdjęciach.

Cena i premiera

Choć na stronie Samsunga cena nie została podana, to znamy ją z innego polskiego sklepu – RTV EURO AGD. Telefon pojawił się tam kilka dni temu, dzięki czemu wiemy, że kosztować ma 1749 zł. Nie wygląda to też na pomyłkę, bo telefon cały czas jest tam dostępny, choć na wysyłkę trzeba poczekać. W zależności od koloru od 14 do 28 dni roboczych, co każe nam przypuszczać, że premiera Galaxy M52 5G nastąpi w przeciągu miesiąca.

Specyfikacja Samsunga Galaxy M52 5G

Wyświetlacz

Smartfon został wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+, gwarantując tym samym wyraziste kolory i doskonałe wrażenia wizualne. Za płynność w grach czy podczas przewijania stron odpowiada natomiast częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Proporcje obrazu wynoszą 20:9, a głębia kolorów wyświetlacza – 16M.

Procesor i bateria

Sercem Samsunga Galaxy M52 5G jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G z taktowaniem 2,8 GHz. Tutaj warto wspomnieć, że strona producenta nie precyzuje SoC, ale jego nazwę znamy z licznych przecieków. Procesor ten zapewni płynność podczas korzystania z wielu aplikacji czy gier. Wspiera go 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD do 1TB.

Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 25W. Warto pamiętać, że ładowarka sprzedawana jest osobno.

Jeśli chodzi o moduły łączności, to dostajemy tutaj modem 5G, Bluetooth v5.0, NFC, USB-C i oczywiście klasyczne Wi-Fi. Co istotne, Galaxy M52 5G nie został wyposażony w port słuchawkowy. Czytnik linii papilarnych na pokładzie jest i został umieszczony z boku urządzenia.

Smartfon działa pod kontrolą Androida 11 z nakładką One UI.

Aparaty

Galaxy M52 5G został wyposażony w potrójny aparat z jednostką główną 64 Mpix (f/1.8), obiektywem ultraszerokokątnym 12 Mpix (f/2.2, kąt widzenia 123º) i obiektyw makro 5 Mpix (f/2.4). Apart główny wyposażono w autofokus, pozwala też na nagrywanie wideo w jakości 4K przy 30 kl./s. Natomiast aparat przedni oferuje nam rozdzielczość 32 Mpix (f/2.2).

Dodatkowe informacje

Warto też wspomnieć o kilku istotnych szczegółach Galaxy M52 5G. Na pokładzie znalazł się Game Booster, który śledząc poczynania użytkownika w grze blokuje czynności w tle oraz powiadomienia dla lepszego skupienia. Dodatkowo optymalizuje żywotność baterii, temperaturę oraz pamięć, dzięki czemu możemy cieszyć się grą, bez obawy o szybką utratę mocy i wydajności. Za świetny dźwięk odpowiada Dolby Atmos.