Samsung szykuje 576-megapikselowy czujnik aparatu

Zaledwie kilka dni temu Samsung zaprezentował pierwszy na świecie mobilny czujnik o rozdzielczości 200 Mpix. To jednak nie koniec, bo dzięki wyciekowi slajdu z konferencji wiemy, że w mniej niż 4 lata Samsung ma zamiar wprowadzić na rynek czujniki 576-megapikselowe.

Samsung może wprowadzić na rynek 576-megapikselowe czujniki do 2025 roku

Południowokoreański gigant technologiczny jako pierwszy wprowadził na rynek smartfony z matrycą 108 Mpix. W ubiegłym tygodniu natomiast przedstawił nam mobilny czujnik Samsung ISOCELL HP1 o rozdzielczości 200 Mpix. Jeśli ktoś przypuszczał, że na tym firma poprzestanie, to był w błędzie. Nie spodziewaliśmy się natomiast, że tak szybko dojdą do nas informacje o kolejnym kroku w mobilnej fotografii.

Wyciekł bowiem slajd z konferencji SEMI Europe Summit , na którym jasno widzimy, że w planach Samsunga jest wprowadzenie na rynek czujnika o rozdzielczości… 576 Mpix. Dodatkowo ma zamiar zrobić to do 2025 roku. Zapowiedział to Haechang Lee, Senior VP Automotive Sensor w Samsung Electronics. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, że czujnik może w ogóle nie trafić do smartfonów, a do samochodów, dronów lub sprzętu medycznego. I nawet jeśli w którymś momencie pojawi się w telefonie, to ten kierunek nie jest obecnie priorytetem firmy.

Sama informacja o takim czujniku nie jest nowością. Jeszcze w ubiegłym roku mówiono o takich planach, zaś Yongin Park, wiceprezes wykonawczy Samsung Sensor Business mówił, że ambicją Samsunga jest wyjście poza 500 Mpix. Kilka miesięcy temu również pojawiły się na ten temat informacje, z których dowiedzieliśmy się, że opracowywany przez firmę 600-megapikselowy czujnik aparatu ma rozmiar 1/0,057 cala, a jego umieszczenie w smartfonie powodowałoby 22 mm wybrzuszenie. Jeśli więc w jakiś sposób Samsung tego nie ominie, to raczej nie mamy co spodziewać się smartfona z takim czujnikiem. Raczej nikt nie chciałby nosić czegoś takiego w kieszeni, oczywiście, o ile te wielkości są prawdziwe.

Na razie pozostaje nam przyglądać się całej sprawie i czekać na oficjalne informacje ze strony Samsunga.