Oppo przedstawia nową serię smartfonów Oppo Reno6!

Oppo zaprezentowało właśnie serię Reno6, którą charakteryzują innowacyjne funkcje, wyjątkowy design oraz wysoka wydajność sprzętowa. Z okazji premiery nie zabrakło również wyjątkowych ofert.

Oppo Reno6 Pro 5G i Oppo Reno6 5G wchodzą do Polski

W najnowszych modelach wchodzących w skład serii Reno6 rozbudowano nie tylko możliwości fotograficzne, ale również funkcje gamingowe, ultraszybkie ładowanie czy przyjazny w obsłudze system ColorOS 11. Oppo zadbało również o wytrzymałość nowych smartfonów dodając elementy chroniące przed zachapaniem, co w model Reno6 Pro 5G potwierdza certyfikat IPX4. Przyjrzyjmy się jednak dokładniej, co te urządzenia nam oferują.

Aparaty

Duży nacisk postawiono na jakość aparatów, wykorzystując tutaj algorytmy sztucznej inteligencji OPPO, co znacząco zwiększa możliwość tworzenia unikalnych treści. W modelu Reno6 Pro 5G znajdziemy poczwórną kamerę 50 Mpix (IMX766,1/1.56″) i aparat do selfie 32 Mpix. W głównym obiektywie nie zabrakło technologii DOL-HDR i All-Pixel Omni Focus, które zapewniają lepsze możliwości nagrywania wideo czy robienia zdjęć. W Reno6 5G znajdziemy natomiast potrójną kamerę 64 Mpix i aparat przedni 32 Mpix.

Nie zabrakło tutaj rozwiniętych funkcji fotografowania, wśród których znajdziemy funkcję Flash Snapshot (robienie wyraźnych zdjęć szybko poruszającym się obiektom lub wykonywanie bardzo szybkiej fotografii). Są też rozwinięte funkcje obrazowania, takie jak:

Bokeh Flare Portrait Video – rozmycie tła i świateł niczym w kinie. Funkcję napędza algorytm AI i zbiór danych, co w efekcie pozwala na nagrywanie filmów portretowych z jasnymi punktami bokeh w tle a przy tym obiekt główny zachowuje jasny i naturalny wygląd.

– rozmycie tła i świateł niczym w kinie. Funkcję napędza algorytm AI i zbiór danych, co w efekcie pozwala na nagrywanie filmów portretowych z jasnymi punktami bokeh w tle a przy tym obiekt główny zachowuje jasny i naturalny wygląd. AI Highlight Video – funkcja automatycznego wykrywania światła otoczenia i odpowiednio optymalizująca wideo.

– funkcja automatycznego wykrywania światła otoczenia i odpowiednio optymalizująca wideo. Upiększenie AI – dzięki temu w delikatny i naturalny sposób usuniemy niechciane niedoskonałości czy przebarwienia skóry, a różne tryby umożliwiają zastosowanie efektów upiększania nawet w trybie wideo.

– dzięki temu w delikatny i naturalny sposób usuniemy niechciane niedoskonałości czy przebarwienia skóry, a różne tryby umożliwiają zastosowanie efektów upiększania nawet w trybie wideo. Blokada autofocusu na obiekcie – funkcja pozwala na zidentyfikowanie głównego obiektu i śledzenie go w sposób ciągły i stabilny.

Procesor

Sercem modelu Oppo Reno6 Pro 5G jest procesor Qualcomm Snapdragon 870 wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej o standardzie UFS 3.1. Nie zabrakło tutaj technologii RAM+, która pozwala na uzupełnienie brakującej pamięci RAM o dodatkowe 3GB/5GB/7GB pamięci ROM. Zadbano tutaj o wieloelementowe chłodzenie i bardzo dużą komorę chłodzącą o powierzchni 31,68 cm2 i zaledwie 0,4 mm grubości, więc nie trzeba się martwić, że nawet pod obciążeniem telefon będzie się przegrzewał. Bateria w tym modelu ma pojemność 4500 mAh i obsługuje technologię ultraszybkiego ładowania 65W SuperVOOC 2.0. Wystarczy niecałe 35 minut, by naładować baterię do pełna.

Natomiast w modelu Reno6 5G znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 900 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej. I tutaj nie zabrakło technologii Oppo RAM+ pozwalającej na uzupełnienie pamięci RAM dodatkowymi 2GB/3GB/5GB pamięci ROM. Bateria o pojemności 4300 mAh także obsługuje ultraszybkie ładowanie 65W SuperVOOC 2.0.

Oczywiście oba modele zintegrowane są z 5G.

Wyświetlacz

Jeśli zaś chodzi o kwestię wyświetlaczy, to model Oppo Reno6 Pro 5G wyposażono w zakrzywiony wyświetlacz 3D AMOLED o przekątnej 6,55 cala, częstotliwości odświeżania 90 Hz i częstotliwości próbkowania dotyku do 180 Hz. Wysoką jakość wyświetlanego obrazu potwierdza certyfikat HDR10+. W modelu Reno6 5G dostajemy ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala z częstotliwością odświeżania 90 Hz i próbkowania dotyku do 180 Hz.

Oppo Reno6 5G

Oppo Reno6 Pro 5G

Wyświetlacze w obu smartfonach uzyskały certyfikaty Netflix i Amazon Prime Video, a także certyfikaty SGS Eye Care Display jako ekrany bezpieczne dla wzroku użytkowników.

System ColorOS 11

Oba smartfony z serii Oppo Reno6 działają na systemie ColorOS 11 opartym na Androidzie. Dzięki temu użytkownicy mogą się cieszyć większą wydajnością, płynnością i zwiększonym bezpieczeństwem. Oppo zadbało przy tym o to, by obsługa interfejsu była łatwa i intuicyjna. Znajdziemy tutaj m.in. zestaw optymalizacji systemowych System Booster, który zapewni nam płynna prace przez cały okres użytkowania telefonów. Warto też wspomnieć o funkcji Freeform Screenshots, która umożliwia tłumaczenie tekstu na ponad 100 języków na dowolnie wybranym obszarze zrzutu ekranu.

Słuchawki Oppo Enco Free2 – nowość w ofercie Oppo już w Polsce

Wraz z serią Reno6 zadebiutowały bezprzewodowe słuchawki TWS Enco Free2. Zapewniają one świetny dźwięk i zaawansowaną redukcję szumów, która sprawia, że głos użytkownika i dźwięki w słuchawkach są wyraźne nawet w hałaśliwym otoczeniu. Za eliminację hałasu odpowiadają trzy mikrofony i inteligentna technologia, którą automatycznie dostosuje ustawienia do preferencji i zredukuje szumy nawet do 42 dB. Bateria pozwala na pracę do 6 godzin, a gdy skorzystamy z etui ładującego ten czas może wydłużyć się do 30 godzin.

Seria Reno6 w Polsce – ceny

Teraz przejdźmy do cen za te urządzenia. Sugerowane ceny wyglądają następująco:

Oppo Reno6 5G – 2499 zł

Oppo Reno6 Pro 5g – 3699 zł.

Nie zabrakło jednak wyjątkowej oferty przedsprzedażowej. Kupując Reno6 Pro 5G w zestawie dostaniemy bezprzewodowe słuchawki Enco X oraz pakiet ochrony ekranu obowiązujący przez rok. Podobny pakiet jest również oferowany z modelem Reno6 5G, który w przedsprzedaży będzie dostępny w zestawie ze słuchawkami TWS Enco Free2.

Dodatkowo w dniu premiery klienci, którzy zdecydują się na zakup smartfonu z serii Reno6 otrzymają unikalny prezent – oryginalną, personalizowaną koszulkę FC Barcelona