Sfery Dysona namierzone? Nietypowe emisje w podczerwieni z dwóch galaktyk

Zespół astronomów z Leiden University poszukuje sygnałów w podczerwieni, które mogą pochodzić od sfer Dysona – masywnych megastruktur zbudowanych przez odpowiednio rozwinięte cywilizacje pozaziemskie. Skupili oni swoją uwagę na dwóch odległych galaktykach, których zachowania do tej pory nie udawało się wyjaśnić.

Sfery Dysona, gdzie jesteście?

Biorąc pod uwagę, że w samej Drodze Mlecznej są miliardy gwiazd, a wokół nich krąży wiele planet, jest wielce prawdopodobne, że gdzieś tam istnieje życie. Czy może być to życie inteligentne – pozostaje kwestią nierozstrzygniętą. Uczeni od dawna twierdzą, że dowodem na istnienie rozwiniętych cywilizacji mogą być sfery Dysona. Ich namierzenie wcale nie musi być tak trudne.

Zespół kierowany przez Hongyinga Chena postanowił skupić się na poszukiwaniu cywilizacji typu III w skali Kardaszewa, czyli „zdolnej do wykorzystania zasobów energii całej galaktyki”. Michio Kaku uważa, że cywilizacja ludzka osiągnie ten etap za około 10 000 lat (jeżeli dotrwa do tego momentu). Na razie ludzie nie są uważani nawet za typ I cywilizacji w skali Kardaszewa, bo nie potrafią wykorzystać energii Słońca.

Zgodnie ze skalą Kardaszewa, typ III cywilizacji to najbardziej zaawansowany typ cywilizacji pozaziemskiej – taki, który byłby w stanie budować sfery Dysona. Zespół Chena przeanalizował 21 galaktyk, spośród których wyróżniły się dwie. Wyniki badań zostały opublikowane w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Dziwne emisje promieniowania

Naukowcy z Leiden University stwierdzili, że można wykryć cywilizację typu III poprzez poszukiwanie emisji w średniej podczerwieni. Zespół Chena stwierdził, że takie cywilizacje prawdopodobnie „generują silną nadwyżkę emisji w średniej podczerwieni, która jest związana z wytwarzanym przez nie ciepłem odpadowym”.

Przyjrzano się emisjom 21 galaktyk i odkryto, że dwie – oznaczone jako ILT J134649.72+542621.7 oraz ILT J145757.90+565323.8 – zachowują się dziwnie. Na tym etapie nie sposób wyjaśnić ich emisji promieniowania podczerwonego, co tylko „uzasadnia dalsze badania”.

Możemy spojrzeć na ich emisje w innych długościach fal, takich jak rentgenowskie, optyczne, i zobaczyć, czy ich spektralny rozkład energii jest podobny do aktywnych jąder galaktyk lub gwiazdotwórczych galaktyk. Możemy również prowadzić na nich obserwacje radiowe o wysokiej rozdzielczości, aby przyjrzeć się ich morfologii. Hongying Chen

Astronomowie planują przeskanować inne części nieba w poszukiwaniu podobnych emisji, które mogłyby rzucić nowe światło na ich potencjalne pochodzenie od cywilizacji pozaziemskiej.