Stworzono innowacyjny elektrokatalizator do rozkładu wody

Naukowcy z Curtin University zidentyfikowali tani i wydajny elektrokatalizator do pozyskiwania wodoru z wody. Może on otworzyć nowe ścieżki produkcji czystej energii na dużą skalę.

Tańsza, czysta energia

Aby przyspieszyć reakcję rozkładu wody na wodór i tlen zazwyczaj stosuje się katalizatory z metali szlachetnych. Okazuje się, że dodatnie niklu i kobaltu do tańszych katalizatorów, wcześniej uważanych za nieefektywne, znacznie zwiększa ich wydajność. Co więcej, obniża również energię potrzebną do rozkładu wody na wodór i tlen. To odkrycie może mieć daleko idące implikacje dla produkcji „zielonego” paliwa w przyszłości. Szczegóły można przeczytać w Nano Energy.

Wzięliśmy dwuwymiarowe nanokryształy zbudowane z żelaza i siarki, które zazwyczaj nie sprawdzają się jako katalizatory reakcji napędzanej elektrycznością i dodaliśmy do nich niewielkie ilości jonów niklu i kobaltu. Kiedy to zrobiliśmy, całkowicie przekształciło to słabo działające kryształy w realny i wydajny katalizator. dr Guohua Jia z Curtun University

Korzystanie z tych obficie występujących materiałów jest tańsze i bardziej wydajne niż obecny materiał wzorcowy – tlenek rutenu – który jest drogi. Nowe odkrycie nie tylko poszerza istniejącą „paletę” możliwych kombinacji cząsteczek, ale także wprowadza nowy, wydajny katalizator, który może być przydatny w innych zastosowaniach.

Kolejne kroki będą polegały na rozszerzeniu i przetestowaniu pracy zespołu na większą skalę, aby sprawdzić komercyjną przydatność nowej technologii.