Sztuczna inteligencja nie ma praw patentowych. Dowodzi tego niedawny wyrok sądu

Leonie Brikema z Sądu Okręgowego Wschodniego Okręgu Wirginii orzekła niedawno, że sztuczna inteligencja nie może zostać uznana za twórcę patentu. Cała sprawa rozpoczęła się w związku z działalnością Stephena Thalera z Artificial Inventor Project.

Osoby związane z tym projektem apelują o uznanie, że choć człowiek jest właścicielem praw patentowych, to jako wynalazca – o ile jest to zgodne z prawdą – powinien zostać zapisany system oparty na sztucznej inteligencji. Zamieszanie wynikało z faktu, że Thaler pozwał Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych po tym, jak ten nie uznał jego wniosku o uznanie systemu zwanego DABUS za wynalazcę dwóch różnych przedmiotów.

DABUS przyczynił się bowiem do zaprojektowania migającej lampy oraz pojemnika na napoje. Przedstawiciele Urzędu byli jednak innego zdania – argumentując swoje postanowienie, zwrócili uwagę na fakt, że maszyna jest narzędziem używanym przez ludzi do tworzenia wynalazków, a nie samodzielnym bytem.

Sztuczna inteligencja, zwana DABUS, stworzyła dwa różne wynalazki

Z kolei sędzia Brikema ustaliła, iż Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych poprawnie wyegzekwował tamtejsze prawa patentowe. Co ciekawe, w 2011 roku amerykański Kongres zdefiniował wynalazcę jako „osobę fizyczną”. Sędzia odrzuciła też prośbę Thalera względem Urzędu, który miałby przedstawić dowody na to, że Kongres wykluczył sztuczną inteligencję z grona potencjalnych wynalazców.

Tworzenie patentów obejmujących wynalazki projektowane przez SI zwiększy liczbę innowacji. Zachęci do rozwoju SI zdolnej do tworzenia patentowalnych projektów poprzez uczynienie tego projektowania bardziej wartościowym. […] Natomiast odmowa ochrony patentowej wynalazków stworzonych przez SI grozi osłabieniem systemu patentowego poprzez brak zachęty do tworzenia wartościowych społecznie wynalazków. argumentował Thaler

Niestety, to również nie przekonało sądu. Zdaniem Brikemy, tego typu argumenty są związane z kwestiami politycznymi, którymi powinien zajmować się nie sąd, lecz Kongres. Nie wygląda więc na to, by w najbliższym czasie sztuczna inteligencja zyskała prawa patentowe. Założenie jest dość proste i – szczerze mówiąc – całkiem sensowne: obecnie stosowane systemy, nawet jeśli projektują niebywałe rzeczy, najprawdopodobniej nie poradziłyby sobie bez wsparcia ze strony człowieka.

