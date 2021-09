Sztuczna inteligencja pomoże przy tworzeniu nowych materiałów. Są pierwsze sukcesy

Brytyjscy naukowcy stworzyli narzędzie sztucznej inteligencji (SI), które może przyczynić się do odkryć nowych materiałów.

Narzędzie stworzone przez naukowców z University of Liverpool przyczyniło się do odkrycia czterech nowych materiałów, co opisano w Nature Communications. Wśród odkryć jest nowa rodzina półprzewodników przewodzących lit. Eksperci przewidują, że takie materiały mogą przyczynić się do stworzenia akumulatorów oferujących większy zasięg samochodów elektrycznych.

Nowo opracowane narzędzie bada zależności między istniejącymi materiałami w skali niedostępnej dla człowieka. Są one wykorzystywane do identyfikacji kombinacji pierwiastków, które mogą być podstawą nowych materiałów. Dzięki wstępnej ocenie SI, badania eksperymentalne nowych materiałów są znacznie bardziej efektywne.

Do tej pory powszechnym podejściem było projektowanie nowych materiałów poprzez ścisłą analogię do istniejących. To często prowadzi do sytuacji, w której powstają materiały podobne do tych, które już znamy. Potrzebujemy zatem nowych narzędzi, które zmniejszą czas i wysiłek niezbędny do odkrycia nowych materiałów, takich jak opracowane tutaj, które łączą sztuczną inteligencję i ludzką inteligencję, aby uzyskać to, co najlepsze. To podejście oparte na współpracy łączy w sobie zdolność komputerów do przyjrzenia się związkom pomiędzy kilkuset tysiącami znanych materiałów, co jest skalą nieosiągalną dla człowieka, oraz wiedzę ekspercką i krytyczne myślenie ludzkich badaczy, które prowadzą do twórczych postępów.

Prof. Matt Rosseinsky z University of Liverpool