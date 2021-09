TOI-1201b – nowy minineptun odkryty

Odkryliśmy już ponad 4500 egzoplanet, a blisko 8000 tego typu obiektów czeka na potwierdzenie przez NASA. Teraz kosmiczny teleskop TESS odkrył nowego minineptuna. Co w nim niezwykłego?

Wykorzystując możliwości należącego do NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), międzynarodowy zespół naukowców odkrył nową ciepłą egzoplanetę typu minineptuna okrążającą czerwonego karła typy widmowego M. Planeta została oznaczona jako TOI-1201b, a o szczegółach odkrycia można przeczytać na arXiv.org.

Nowa planeta w katalogu

Wykorzystując TESS, naukowcy obserwują ok. 200 000 najjaśniejszych gwiazd w pobliżu Słońca, które mogą być okrążane przez planety. Teraz naukowcy pod kierownictwem Diany Kossakowski z Max Planck Institute for Astronomy w Heidelbergu potwierdzili istnienie kolejnej egzoplanety – TOI-1201b.

TOI-1201b ma masę ok. 6,28 masy Ziemi i jest ok. 2,41 razy większa od naszej planety. Jej gęstość wynosi ok. 2,45 g/cm3. TOI-1201b okrąża gwiazdę macierzystą co 2,49 dni, w odległości ok. 0,0287 j.a. (jednostka astronomiczna to średni dystans między Ziemią a Słońcem), z temperaturą powierzchni ok. 703 K.

Sygnał potwierdzający detekcję TOI-1201b

TOI-1201b okrąża układ podwójny gwiazd TOI-1201, który jest oddalony od nas o około 122,5 lat świetlnych. Wiek gwiazd szacuje się na ok. 600-800 mln lat. Jedna z gwiazd jest typu widmowego M2.0, około o połowę mniejsza i lżejsza od Słońca. Z kolei druga gwiazda jest typu widmowego M2.5 i jest jeszcze mniejsza.

Być może w układzie TOI-1201 znajduje się jeszcze jakaś planeta, ale na razie potwierdzono istnienie tylko ciepłego minineptuna TOI-1201b. Dalsze badania są konieczne, aby poznać szczegóły dotyczące całego układu.