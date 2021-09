Naukowcy walczą z grawitacją. Przy okazji mogą wyjaśnić pochodzenie UFO

W ramach Alternative Propulsion Energy Conference (APEC) w listopadzie ubiegłego roku doszło do wirtualnego spotkania przedstawicieli NASA, MIT, DARPA i sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Celem były dyskusje poświęcone modyfikacjom grawitacji, a nawet obserwacjom UFO.

Informacje w tej sprawie, udostępnione przez The Debrief, sugerują, że od tamtej pory miały miejsce 22 tego typu konferencje. Wśród tematów poruszanych przez ekspertów znajdowały się między innymi zagadnienia dotyczące napędu antygrawitacyjnego, którego nigdy nie udało się oficjalnie zademonstrować.

Społeczność Alt Propulsion jest wysoce intersekcjonalna, jesteśmy związani z aeronautyką, obroną, elektrotechniką, fizyką, UFO i naukami z pogranicza tych przytoczonych. Mamy ludzi z tych wszystkich kultur, którzy odwiedzają konferencję i występują, i to pomimo faktu, że te różne społeczności nie zawsze zgadzają się w niektórych kwestiach. Ale udało nam się uniknąć konfliktu. Tim Ventura, organizator konferencji

Jeśli chodzi o konkrety na temat poszczególnych uczestników, to wiadomo, iż łącznie było ich 71, z czego 16 jest obecnymi bądź byłymi pracownikami NASA. 14 kolejnych można natomiast powiązać z MIT czy Uniwersytetem Harvarda. Sugeruje to, że podejście organizatorów wydarzenia jest jak najbardziej poważne i być może wkrótce faktycznie doczekamy się przełomu w zakresie walki z grawitacją.

UFO uwiecznione przez amerykańskich pilotów wydawały się łamać prawa fizyki

Ale jakie w tym odniesienie do UFO? Niezidentyfikowane obiekty latające, które udało się uwiecznić między innymi amerykańskim pilotom, wydawały się naginać lub wręcz łamać znane nam prawa fizyki. Niewiadomą kwestią pozostaje to, czy anomalie wynikały z błędów w pomiarach, czy też stanowią dowód na to, że – ktoś na Ziemi lub poza nią – był w stanie zmodyfikować grawitację.

Co ciekawe, przedstawiciele Gravity Research Institute of the Göde Scientific Foundation oferują nagrodę w wysokości miliona euro każdemu, kto przeprowadzi powtarzalny eksperyment ukazujący możliwości antygrawitacyjne. Jak na razie, rzecz jasna, nikomu nie udało się tego dokonać, choć wykonano kilka podejść.