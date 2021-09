WiFi Tenda nova to system Mesh na każdą kieszeń. Kto powinien się nim zinteresować?

Routery w systemie Mesh to najlepsze rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje dobrego sygnału sieci Wi-Fi na dużej powierzchni. Zestawy WiFi Tenda nova zostały zaprojektowane tak, aby wpasować się w wymaganiach różnych klientów.

Routery w systemie Mesh. Kto powinien się na nie zdecydować?

Sieć Wi-Fi opiera się na sygnale radiowym. Ten, choć bardzo wygodny, ma swoje mankamenty. Jego główną wadą jest tłumienie. Im większą mamy powierzchnię, na której chcemy z niego korzystać oraz im więcej po drodze stoi ścian, tym sygnał w większej odległości od routera będzie gorszy. Mówiąc inaczej, Internet będzie działać wolniej. Szczególnie w paśmie 5 GHz, które oferuje co prawda większą przepustowość i wyższą prędkość przesyłania danych, ale jest jeszcze bardziej podatny na tłumienie. Efektem czego nawet w mieszkaniu o powierzchni 40-60 m2 odczujemy spadek prędkości Internetu Wi-Fi po przejściu z pokoju do pokoju. Można wtedy zainwestować w droższy, mocniejszy router, ale nawet i one nie poradzi sobie np. w 120-metrowym domu, nie mówiąc już o wnętrzach piętrowych. Wtedy do gry wchodzi system Mesh.

Składa się on z kilku (najczęściej dwóch lub trzech) routerów tworzących jedną, wspólną sieć Wi-Fi. W porównaniu z zestawu składającego się z routera głównego oraz np. podłączanych do gniazdek wysokiego napięcia repeaterów, przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia nadal znajdujemy się w jednej, tej samej sieci. Czyli możemy przejść przez cały dom lub mieszkanie bez zrywania połączenia z Internetem.

Kolejną zaletą systemu Mesh jest oczywiście poprawa zasięgu, a co za tym idzie szybkości Internetu. Mając routery rozstawione w różnych częściach domu czy mieszkania zapewniamy sobie znacznie lepszy zasięg sieci Wi-Fi.

Warto też wspomnieć o tym, że w miarę potrzeb do routerów możemy też podłączyć się przewodowo. Kiedy np. potrzebujemy niezawodnego, stałego połączenia bez zakłóceń podczas grania w gry, czy wykonywania ważnej pracy. Albo też w sytuacji, kiedy korzystamy z urządzeń, które wymagają połączenia kablowego. Jak starsze telewizory, czy też bramki urządzeń smart home. Mając w domu tylko jeden router, dociągnięcie przewodów do każdego urządzenia potrafi być karkołomnym zadaniem.

Przejdźmy teraz do konkretnych urządzeń systemu WiFi Tenda nova.

Tenda nova MW3. Bo nie każdy ma w domu szybki światłowód

Świat byłby zbyt piękny, gdyby każdy dysponował w domu łączem kablowym o przepustowości 1 Gb/s. Sieć kablowa w Polsce ma jeszcze przed sobą daleką drogę i dla wielu osób łącza o prędkości do 100 Mb/s są codziennością. Tutaj szczególnie ważny jest solidny zasięg sieci Wi-Fi w każdym pomieszczeniu i wtedy dobrym wyborem są routery Tenda nova MW3.

Są one wyposażone w porty LAN 10/100 Mb/s, więc obsługują wyłącznie łącza do 100 Mb/s. Ale w sieci Wi-Fi mogą przesyłać pliki z prędkości do 300 Mb/s dla pasma 2,4 GHz oraz do 867 Mb/s dla pasma 5 GHz. To przydatna, kiedy chcemy szybko i bezprzewodowo przesłać coś np. pomiędzy dwoma domowymi komputerami. Każdy router jest wyposażony w trzy anteny 3dBi, port LAN (port WAN w głównym routerze) oraz mają jedną ważną cechę – sa malutkie. To niewielkie kostki o wymiarach 90 x 90 x 90mm, więc można je dyskretnie umieścić w praktycznie każdym wnętrzu. Routery są w stanie zapewnić zasięg na powierzchni do 300 m2.

Tenda nova MW5 dla bardziej wymagających i nielubiących kable

Tym co wyróżnia zestaw Tenda nova MW5 są satelity wpinane do gniazdek wysokiego napięcia. Główny router podłączamy przewodowo do Internetu oraz zasilania, a z dwoma pozostałymi łączy się już całkowicie bezprzewodowo. Więc jeśli nie potrzebujemy lub zwyczajnie nie lubimy mieć w domu nadmiaru kabli, to jest to idealne rozwiązanie. Ale też w razie potrzeby satelity są wyposażone w gniazda LAN 10/100 Mb/s, więc bardzo dobrze sprawdzą się przy połączeniu z urządzeniami smart home.

Główny router ma już gigabitowy port LAN, a maksymalna prędkość Wi-Fi to 300 Mb/s dla pasma 2,4 GHz oraz 867 Mb/s dla 5 GHz lub do 1,2 Gb/s przy wykorzystaniu obu pasm. Routery mają wbudowane po trzy anteny 3dBi i obsługują technologię beamformingu oraz MU-MIMO. Maksymalny deklarowany zasięg sięga 300 m2.

Tenda nova MW6 czyli brak kompromisów i największy zasięg

Zestaw Tenda nova MW6 to sprzęt dla osób, które dysponują szybkim łączem i chcą wykorzystać pełnię jego możliwości w całym domu oraz jego najbliższej okolicy. Maksymalny zasięg zestawu sięga bowiem 500 m2, więc z szybkiego Internetu skorzystamy nie tylko w domu, ale i w garażu lub ogrodzie. A wszystko to przy zachowaniu maksymalnie kompaktowych wymiarów 100 x 100 x 100 mm.

Każdy z routerów jest wyposażony w dwa gigabitowe porty LAN, a router główny dodatkowo w port WAN. Nie zabrakło miejsca dla beamformingu oraz MU-MIMO. Prędkości Wi-Fi są takie same jak w tańszych zestawach i wynoszą do 300 Mb/s dla pasma 2,4 GHz oraz do 867 Mb/s dla 5 GHz lub do 1,2 Gb/s dla obu pasm jednocześnie.

Każdy z trzech zestawów to sprzęt typu plug-and-play co oznacza, że wystarczy go tylko podłączyć do prądu, Internetu oraz po szybkiej konfiguracji od razu można z niego korzystać. Ułatwia to prosta w obsłudze aplikacja mobilna.

Routery WiFi Tenda nova dostępne na platformie Amazon

Z okazji otwarcia polskiej wersji platformy Amazon, Tenda oferuje promocyjne ceny zestawów WiFi Tenda nova. Ceny są naprawdę korzystne:

