Balonem w kosmos. Za 125 000 $ zostaniesz kosmicznym turystą

Marzeniem wielu ludzi jest lot balonem i jest to niezapomniane przeżycie. Z kolei marzeniem innych osób jest lot balonem w kosmos. Wkrótce będzie to możliwe i wcale nie za kosmiczną cenę.

Każdy może zarezerwować bilet w kosmos za 125 000 $. To propozycja przygotowana przez firmę Space Perspective, która stworzyła kapsułę kosmiczną Neptune One do komercyjnych lotów kosmicznych. Lot testowy odbył się w czerwcu 2021 r., a teraz firma rozpoczęła przyjmowanie rezerwacji miejsc na loty komercyjne w latach 2024, 2025 i później.

Kosmos widziany z balonu

Podczas planowanych lotów, Neptune One wyniesie pasażerów na wysokość ok. 30 km. Według Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) granica kosmosu jest na wysokości 100 km. Technicznie rzecz biorąc, osoby podróżujące Neptune One nie będą astronautami, a kosmicznymi turystami (podobnie jak Jeff Bezos i Richard Branson).

Warto wspomnieć, że statek kosmiczny Neptune One składa się z trzech części: wypełnionego wodorem balonu kosmicznego (ok. 100 m średnicy), który działa w oparciu o te same mechanizmy, które NASA wykorzystuje w swoich balonach stratosferycznych, ciśnieniowej kapsuły umożliwiającej pasażerom panoramiczny widok oraz systemu opadania z zapasowym spadochronem pozwalającym na bezpieczne lądowanie na statku kosmicznym w razie sytuacji awaryjnej.

Artystyczna wizja widoku z pokładu Neptune One

Agencje i firmy kosmiczne na całym świecie używają balonów kosmicznych do wynoszenia w przestrzeń kosmiczną teleskopów, sond i innych instrumentów naukowych. W przeciwieństwie do ciężkich rakiet nośnych używanych przez firmy takie, jak SpaceX, Virgin Galactic i Blue Origin, balon Neptune One jest lekki i jest neutralny dla środowiska.

Reklama

Balon Neptune One pomieści jednocześnie dziewięć osób (jednego pilota i ośmiu pasażerów), a sam lot ma trwać sześć godzin. Dwie godziny spędzą oni poza Ziemią, na wysokości 30 km. W kapsule znajdzie się również bar z napojami, przyciemniane okna, szafki osobiste, łazienka, WiFi oraz wszelkie udogodnienia, które mogą przydać się podczas lotu poza Ziemię.

Jesteśmy zaangażowani w fundamentalną zmianę sposobu, w jaki ludzie mają dostęp do przestrzeni kosmicznej – zarówno w celu przeprowadzenia potrzebnych badań, które przyniosą korzyści życiu na Ziemi, jak i w celu wpłynięcia na to, jak postrzegamy i łączymy się z naszą planetą. Jane Poynter, szefowa Space Perspective

Wszystkie miejsca na loty Neptune One, które odbędą się na początku 2024 r. są już zarezerwowane. Firma Space Perspective wyprzedała łącznie 450 miejsc i obecnie przyjmuje tylko rezerwacje na 2025 r.