Co już wiemy smartfonach Redmi K50?

W ostatnim czasie dostajemy coraz więcej informacji o smartfonach z serii Redmi K50. Są to oczywiście plotki i doniesienia, bo na oficjalne wieści jeszcze musimy poczekać. Zebraliśmy je jednak dla Was w jednym miejscu, a wpis będziemy na bieżąco aktualizować.

Warto na początku zaznaczyć, że oficjalnych informacji Xiaomi nam poskąpiło. Dlatego skupimy się na przeciekach i plotkach, których w ostatnim czasie tylko przybywa. Seria ma składać się z modeli Redmi K50, K50 Pro i K50+. Mają być to urządzenia z wyższej półki, co potwierdzają szczegóły specyfikacji, jakie już poznaliśmy.

Data premiery

W tej kwestii konkretów jeszcze nie ma, Większość źródeł twierdzi, że debiut zaplanowano na styczeń/luty 2022 roku. Termin powiązany jest z nowym flagowym SoC, który ma zadebiutować pod koniec roku. Zwykle pierwsze urządzenia w nie wyposażone pojawiają się właśnie w okolicach stycznia. Warto jednak wspomnieć, że niektórzy twierdzą, że Xiaomi zaprezentuje te smartfony jeszcze w tym roku.

Seria Redmi K50 – specyfikacja

Redmi K50

Zacznijmy najpierw od podstawowego modelu. Jeden z leaksterów zdradził, że Redmi K50 napędzi procesor Qualcomm Snapdragon 870 zintegrowany z modemem 5G. Nie znamy jeszcze konfiguracji pamięci, choć spodziewać się można obecności wariantu 6 GB RAM + 128 GB pamięci wbudowanej, bo to właściwie podstawa. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh i będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 67 W.

Tak może wyglądać Redmi K50

Przecieki mówią o wyświetlaczu AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Aparat przedni 16 Mpix będzie umieszczony w okrągłym wcięciu. Ponadto smartfon ma być odporny na kurz i wodę zgodnie z normą IP68.

Jeśli chodzi o aparaty z tyłu, to jednostka główna ma mieć 64 Mpix, a obok niej pojawi się obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 5 Mpix.

Redmi K50 Pro

W przypadku tego smartfona mowa już o SoC Qualcomm Snapdragon 888 wspieranym przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Być może nie będzie to jedyna wersja i Xiaomi zaoferuje jeszcze wariant z mniejszą ilością RAM. Niektóre źródła podają, że model Pro, jak i Pro+ będą wyposażone w nadchodzący flagowy procesor Qualcomm o numerze 898.

Jeśli chodzi o baterię, to ma mieć ona pojemność 4500 mAh, ale będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 100 W, choć inni mówią o 67 W. Wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 1080 x 2460 pikseli również poszczyci się odświeżaniem 120 Hz. Aparat do selfie znajdzie się w okrągłym wcięciu, ma być to także 16 Mpix, jak w podstawowym modelu.

Różnicę zobaczymy już w konfiguracji aparatów z tyłu, gdzie jednostka główna będzie miała 108 Mpix, a obok niej pojawi się obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 5 Mpix. Jest to jedna z wersji, bo inne doniesienia podają, że główny aparat będzie miał 64 Mpix z czujnikiem OV64B firmy Omnivision. Możliwe, że właśnie ta druga opcja będzie prawdziwa zważywszy na fakt, iż do najmocniejszego modelu w tej serii przypisuje się jednostkę główną 108 Mpix.

Redmi K50 Pro+

O tym flagowcu mówi się ostatnio najwięcej, a to właśnie z powodu Snapdragona 898, który ma go napędzać. Najnowszy SoC Qualcomm ma sprawić, że ten model będzie istnym pogromcą flagowców. Oczywiście, o ile się to potwierdzi. Tutaj powinniśmy też spodziewać się 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria, tak jak w wariancie podstawowym, ma mieć pojemność 5000 mAh, ale tym razem ładowanie, wedle plotek, ma być z mocą 120 W.

Według przecieków, Xiaomi pokusi się też o 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED generacji E5 z odświeżaniem 120 lub nawet 144 Hz.

Render Redmi K50 Pro Plus

Jeśli chodzi o aparaty, to na razie mowa jedynie o jednostce głównej 108 Mpix, zapewne obok niej znajdzie się też obiektyw ultraszerokokątny i teleobiektyw, który Xiaomi zwykle rezerwuje dla tych najmocniejszych modeli w serii. Aparat do selfie, tak jak w K50 i K50 Pro, ma znaleźć się w okrągłym wcięciu. Niektórzy wspominają o rozdzielczości 32 Mpix.

Na koniec dodamy, że leakster Abhishek Yadav podaje, iż wszystkie modele z serii Redmi K50 będą wyposażone w wyświetlacz E5 AMOLED. Podaje on również, że rozdzielczość aparatu głównego w K50 Pro ma wynosić jednak nie 64 a 50 Mpix.

Na razie jednak poruszamy się tutaj w obrębie plotek i przecieków. Wszystko jest nieoficjalne, więc specyfikacja tych smartfonów w każdej chwili może ulec zmianie.