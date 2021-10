DNA zamiast dysków twardych? Nowa technika przyspiesza zapis danych

Pomysł wykorzystania DNA do przechowywania danych nie jest niczym nowym. Jeżeli tę technologię uda się skomercjalizować, może ona zrewolucjonizować wiele branż. Właśnie udało się zrobić kolejny ważny krok w tym kierunku.

Szacunki ekspertów wskazują, że do 2025 roku ludzkość będzie dziennie produkować 463 eksabajty danych, co odpowiada 212 765 957 płytom DVD. To naprawdę sporo. A przecież istniejące systemy magazynowania danych nie są doskonałe, a tym bardziej trwałe. To poważny problem, który będzie się tylko pogłębiał. Jest pomysł, jak można temu zaradzić.

Realną alternatywą dla dysków twardych jest przechowywanie danych oparte na DNA. Naukowcy z Northwestern University opracowali nowatorską metodę zapisu informacji w DNA, która trwa zaledwie minuty, a nie dni (jak obecnie).

Najlepszy i najtrwalszy magazyn danych na świecie

Obecnie aby zapisać dane cyfrowe do DNA, konieczne jest zastosowanie złożonych procesów, które wiążą nowe informacje z istniejącymi sekwencjami DNA. Aby dokładnie zapisać dane, konieczna jest modyfikacja ekspresji konkretnych białek, co może trwać 10-12 godzin. Proces ten można jednak przyspieszyć.

Uczeni z Northwestern University zastosowali nową metodę o skomplikowanej nazwie Time-sensitive Untemplated Recording using Tdt for Local Environmental Signals, czyli po prostu TURTLES. Zamiast kopiować istniejącą nić DNA, zsyntetyzowali zupełnie nową, co pozwoliło na zapisanie danych w ciągu zaledwie kilku minut.

Reklama

Niewykluczone, że w przyszłości dane będą magazynowane nie na dyskach twardych, a w nici DNA.

Jeśli spojrzymy na to, jak obecna technologia skaluje się w czasie, mogą minąć dziesięciolecia zanim będziemy w stanie zarejestrować jednocześnie cały mózg karalucha za pomocą istniejących technologii – nie mówiąc już o dziesiątkach miliardów neuronów w ludzkich mózgach. Więc to jest coś, co naprawdę chcielibyśmy przyspieszyć. Alec Callisto, jeden z twórców nowej techniki

Więcej na ten temat można przeczytać w Journal of the American Chemical Society.