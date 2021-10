Dziwne sygnały radiowe z centrum Drogi Mlecznej. Pochodzą z nowej klasy obiektów astronomicznych?

Naukowcy wykryli tajemnicze sygnały radiowe pochodzące z centrum naszej galaktyki. Nie pasują one do żadnego znanego wzorca zmiennego źródła radiowego. Czy zatem pochodzą od cywilizacji pozaziemskiej? Raczej nie, ale mogą ujawnić nową klasę ciał niebieskich.

Wiele rodzajów gwiazd emituje zmienne promieniowanie w całym spektrum elektromagnetycznym. Dzięki postępom w radioastronomii, możemy wykrywać je i przypasowywać do różnych typów obiektów. Pulsary, supernowe, gwiazdy neutronowe czy kwazary – wszystkie produkują nieco inne wzorce promieniowana. Może się okazać, że są rodzaje obiektów, których jeszcze nie poznaliśmy.

Najdziwniejszą właściwością nowego sygnału jest to, że ma on bardzo wysoką polaryzację. Oznacza to, że jego światło oscyluje tylko w jednym kierunku, ale kierunek ten obraca się w czasie. Jasność obiektu również zmienia się dramatycznie, o współczynnik 100, a sygnał włącza się i wyłącza pozornie losowo. Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego.

Ziteng Wang, główny autor nowego badania z Uniwersytetu w Sydney