Ekologiczne paliwo lotnicze z dwutlenku węgla

Naukowcy opracowali nowy sposób wytwarzania ekologicznego paliwa lotniczego z „naelektryzowanego dwutlenku węgla”. To może być prawdziwy przełom.

Firma Twelve (wcześniej Opus 12), wyprodukowała E-Jet, pierwsze paliwo lotnicze bez obecności paliw kopalnych. Projekt ten był wspierany przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) i doprowadził do stworzenia paliwa, które może być stosowane zarówno w lotnictwie komercyjnym, jak i wojskowym. wyprodukował paliwo stosowane na całym świecie zarówno w lotnictwie komercyjnym, jak i wojskowym.

Jak zelektryfikować paliwo?

Światowe lotnictwo emituje 1,2 miliarda ton CO 2 rocznie i stanowi jeden z najtrudniejszych do ograniczenia sektorów, ponieważ elektryfikacja samolotów długodystansowych na dużą skalę jest niewykonalna. Powód jest banalnie prosty – nie ma ogniw o wystarczająco dużej pojemności, by wytrzymać podróże dłuższe niż trwające 3 godziny.

Paliwo firmy Twelve, produkowane przy użyciu technologii przetwarzania węgla we współpracy z ekspertami Fischer-Tropsch ds. konwersji Emerging Fuels Technology, jest paliwem wolnym od paliw kopalnych. Stanowi bezpośredni zamiennik dla alternatyw petrochemicznych bez konieczności wprowadzania żadnych zmian w istniejących samolotach.

Elektryfikacja samolotów za pomocą akumulatorów okazała się niewykonalna dla dekarbonizacji lotnictwa na skalę masową, wymagając produkcji paliwa lotniczego wolnego od paliw kopalnych. Dzięki naszemu procesowi elektrochemicznemu udało nam się w zasadzie zelektryfikować paliwo, które może być dostarczane bezpośrednio do istniejących samolotów komercyjnych, umożliwiając operatorom natychmiastowe zmniejszenie emisji dwutlenku węgla bez pogorszenia jakości działania. Ponieważ nie można zelektryfikować samolotu, zelektryfikowaliśmy paliwo. Nicholas Flanders, CEO Twelve

Firma Twelve stworzyła wydajny elektrolizer CO 2 z membraną polimerowo-elektrolitową (PEM), która wykorzystuje opatentowane katalizatory rozkładające CO 2 tylko przy użyciu wody i odnawialnej energii elektrycznej. Produktem jest sygnaz (CO i wodór) oraz czysty tlen (produkt uboczny). Sygnaz jest z kolei przekształcany w paliwo lotnicze.

Na projekcie wyjątkowo zależy USAF, bo możliwość wytworzenia paliwa lotniczego z dwutlenku węgla może oznaczać większą niezależność energetyczną i zmniejszenie ryzyka związanego z logistyką bez uszczerbku dla jakości samego paliwa.

Firma Twelve została założona w 2015 r. przez dr Etosha Cave, dr Kendrę Kuhl i Nicholasa Flandersa, którzy poznali się jako absolwenci Uniwersytetu Stanforda. Nazwa Twelve odnosi się do izotopu węgla-12, najobficiej występującej formy pierwiastka, który stanowi 98,93% węgla na Ziemi.