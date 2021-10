Premiera terenowych „super e-bike”. Elektryczne rowery RC1 imponują napędem

Hiszpańska firma Braih postanowiła przekuć swoje doświadczenie na rynku motocykli w zyskujące na popularności elektryczne rowery. Owocem tego są dwa nowe ebike, nazywane przez firmę mianem tych „super”, tak jak określa się wydajne samochody. Czy Braih nieco nie przesadziła, nazywając tak swoje elektryczne rowery RC1? Sprawdźcie sami.

Elektryczne rowery terenowe RC1 od Braih mają wiele z motocykli i nic w tym dziwnego

Oba ujawnione ebike z myślą o podbijaniu terenu ewidentnie mają w sobie wiele z motocykla. Widać to na pierwszy rzut oka, bo te modele wyglądają tak, jak ograniczone pod kątem mocy motocykle dedykowane jeździe terenowej. Widzimy tu rozbudowaną ramę, którą w świetnym stylu uzupełnia, również rozbudowany, układ zawieszenia, charakterystyczny błotnik przedni (w wersji R) oraz grube opony terenowe. Wszystkie elementy oczywiście mają swoje przeznaczenie.

RC1

RC1-R

Najwydajniejszy model w tej serii RC1-R StartingLine Edition o mocy na poziomie 1000 W – skierowany jest do użytku na terenie prywatnym. Dlatego też, z oczywistych względów, zajmujemy się dwoma bardziej wszechstronnymi modelami – RC1 oraz RC1-R, na które rezerwacje można już składać, choć będą dostępne do kupienia dopiero od 1 grudnia obecnego roku. Elektryczny silnik tej pary ebike jest stosownie ograniczony do 250 watów i 25 km/h wspomagania, jednak całe trio posiada ten sam układ w postaci zamontowanego przy korbach silnika Bafang MM G510, będącego w stanie generować w przypadku tych modeli monstrualne 114 Nm momentu obrotowego.

Zasila go z kolei, równie imponujący, 1254 Wh akumulator, który można ładować do trzech poziomów, dzięki czemu zmniejsza się jego zużycie przy każdym cyklu. Mowa o ładowaniu do poziomu z myślą o bezpiecznym przechowywaniu między sezonami, do 80% oraz do 100%, który ponoć zapewnia całe 184 kilometrów wspomagania.

RC1 jest dostępny od 6590 euro za pośrednictwem strony internetowej Braih, ale chętni na bardziej terenowy wariant RC1-R muszą przygotować się do zapłaty dodatkowych 400 euro. Waga obu wersji wynosi 35 kilogramów, co wcale nie dziwi, patrząc po anodyzowanej ramie z aluminium stopu 6072-T6, kompletnym układzie napędowym na bazie łańcucha z przerzutką tylną czy solidnym 4-tłokowym hamulcom hydraulicznym na 203-milimetrowej tarczy. Nie zabrakło też wyświetlacza na kierownicy.