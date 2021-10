Europa zawiera parę wodną nie tylko przy powierzchni. Wzrosły szanse na znalezienie tam życia

Paradoksalnie, to nie planeta inna niż nasza wydaje się stwarzać największe szanse na znalezienie życia pozaziemskiego w Układzie Słonecznym. Najpoważniejszym kandydatem jest obecnie Europa, księżyc Jowisza.

O potencjalnej obecności życia na czwartym co do wielkości naturalnym satelicie gazowego giganta mówi się od lat. Europa jest bowiem obiektem zawierającym ogromne ilości wody, która najprawdopodobniej utrzymuje się w stanie ciekłym, choć jest przykryta grubą na kilometry warstwą lodu. W przeszłości wykrywano śladowe ilości pary wodnej unoszącej się znad otworów w tym lodzie, a teraz dowody są nawet twardsze.

Wszystko za sprawą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, który prowadził obserwacje Europy w latach 1999-2015. Wnioski płynące z analizy zebranych w tym okresie danych zostały następnie opublikowane na łamach Geophysical Research Letters. Wśród najbardziej zaskakujących wniosków płynących z badania można wymienić fakt, że para wodna wokół Europy wydaje się znajdować na tylko jednej półkuli tego księżyca.

Jeśli ziemskie gejzery wzbudzają Wasz podziw, to pomyślcie, że te na Europie mogą osiągać nawet 100 kilometrów wysokości. W ten sposób do tamtejszej atmosfery miały trafiać pęcherze pary wodnej – utrzymujące się tam ciśnienie miałoby znikomą wartość, szczególnie jeśli porównać je do ziemskiego. Obserwacje wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a pozwalają jednak sądzić, że na jednej półkuli jowiszowego księżyca atmosfera może być znacznie gęstsza i składać się z większych ilości pary wodnej.

Europa to czwarty co do wielkości księżyc Jowisza

Ze względu na różnice w jasności występujące pomiędzy Europą i Ganimedesem, posiadającym tytuł największego księżyca w Układzie Słonecznym, temperatury panujące na powierzchniach tych obiektów również są odmienne. Szacuje się, iż powierzchnia Europy jest o około 15 stopni Celsjusza chłodniejsza, a tamtejsze dzienne temperatury spadają nawet poniżej minus 150 stopni Celsjusza. Nie przeszkadza to jednak w sublimacji wody, czyli bezpośredniemu przejściu z lodu w parę wodną.

Biorąc pod lupę obserwacje z lat 1999, 2012, 2014 i 2015, wykonane z użyciem spektrografu STIS, astronomowie postanowili odnaleźć poszlaki świadczące o obecności pary wodnej na Europie. Taka wiedza może mieć ogromne znaczenie dla planowanych misji, których celem będzie ten lodowy księżyc. W grę wchodzą przede wszystkim Europa Clipper (planowana przez NASA) oraz Jupiter Icy Moons Explorer (zarządzana przez ESA). W obu przypadkach moglibyśmy dowiedzieć się, czy na księżycu Jowisza istnieją jakiekolwiek formy życia.