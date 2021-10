Grafen pomoże w budowie pozaziemskich habitatów

Grafen to wyjątkowy materiał na Ziemi, ale może także pomóc nam w obecności w kosmosie. Powstał projekt habitatu, w którym wykorzystano tę niezwykłą alotropową odmianę węgla.

Kiedy w 2004 r. naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze wyizolowali grafen, wiedzieli, że będzie to niezwykłe odkrycie. Przez kolejne lata grafen reklamowano jako cudowny materiał, który może poprawić wytrzymałość maszyn i budynków na całym świecie. A może i poza Ziemią? Teraz inżynierowie wpadli na pomysł, by wykorzystać grafen do budowy pozaziemskich habitatów dla astronautów.

Habitat wzmocniony grafenem

Zespół kierowany przez dr Viveka Koncherry’ego pracuje nad prototypem kosmicznego habitatu wzmocnionego grafenem. Według Koncherry’ego, materiał ten pomoże zrównoważyć kontrastujące ze sobą temperatury, na które narażone są struktury kosmiczne.

W strukturach kosmicznych występują ekstremalne różnice temperatur po przeciwnych stronach. Grafen jest najlepszym materiałem termoprzewodzącym i możemy wykorzystać tę właściwość do zrównoważenia różnicy ciepła. Dodatkowo, grafen hartuje materiał, poprawiając odporność na uszkodzenia spowodowane mikrometeoroidami i kosmicznymi śmieciami. dr Vivek Koncherry

Brytyjscy naukowcy połączyli siły z firmą architektoniczną Skidmore, Owings & Merrill (SOM), która stworzyła m.in. Burdż Chalifa w Dubaju w celu opracowania kosmicznego habitatu do użycia na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO).

Prototyp habitatu ma składać się z ciśnieniowych komór przystosowanych do funkcjonowania w przestrzeni kosmicznej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by grafenowy habitat użyć także na Ziemi.

Istnieje kilka zastosowań, szczególnie w konstrukcjach cywilnych na Ziemi, gdzie grafen może być używany w kompozytach do belek, prętów, fasad, itp. Grafen może również pomóc poprawić właściwości materiałów pochodzących z recyklingu w zastosowaniach budowlanych. dr Vivek Koncherry

NASA, Roscosmos i ESA mają w planach założenie stałych baz poza Ziemią – najpierw na Księżycu, a docelowo także na Marsie. Ważnym elementem tych planów będzie stacja księżycowa Gateway, stworzenie której prawdopodobnie nie będzie możliwe bez zastosowania grafenu.