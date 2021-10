Grupa Polsat Plus zmienia się dla klientów. Co oferuje?

Grupa Polsat zmieniła się w Grupę Polsat Plus. Co to oznacza dla klientów? Wiele nowości – od zmian wizualnych, po ofertę. Warto więc przyjrzeć się temu bliżej.

Grupa Polsat Plus – „Ty rządzisz. Wybierz wszystko”

Ogólne zmiany zauważymy już w nowych logotypach marek, które zostały ujednolicone. Widząc je, od razu będziemy wiedzieli, że są częścią jednej Grupy. Postawiono na zielony kolor Plusa, który wyraża innowację, rozwój oraz troskę o środowisko i lepsze życie. Żółty, tak dobrze kojarzący się z dawnym słoneczkiem Polsatu, przynosi energię, optymizm i radość. Oba kolory znajdziemy w nowych logotypach, ale przy tym każdy z nich zachował własny przekaz i charakter marki.

Jednak nie tylko to łączy wszystkie podmioty Grupy. Ich główną cechą wspólną jest możliwość wyboru i indywidualnego dobrania usług, produktów oraz treści. Telewizja i telefon to najpopularniejsze media dzisiejszych czasów. Oczekujemy od nich bardzo wiele, a Grupa Polsat Plus chce nam to zapewnić.

Wcześniejszy Cyfrowy Polsat zmienił się w Polsat Box. Uruchomiono dwa serwisy streamingowe i VOD. Tego typu platformy stały się już naszą codziennością, więc taki ruch jest właściwym krokiem w stronę zaspokojenia potrzeb klientów. Dlaczego serwisy są dwa? Bo celują w różne grono odbiorców. Polsat Box Go, który zastąpił Cyfrowy Polsat Go i Iplę, to usługa abonamentowa z ogromną ilością treści i z różnymi pakietami tematycznymi. Polsat Go oferuje natomiast model reklamowy – nie płacisz, jeśli oglądasz reklamy. W zamian otrzymujemy dostęp do różnorodnych treści znanych z Telewizji Polsat oraz wielu klasyków polskiego filmu.

Plus odpowiada za usługi telekomunikacyjne sukcesywnie zwiększając zasięg sieci 5G. Idąc z duchem czasu zapewnia dostęp do sieci nowej generacji coraz większej ilości osób, dbając przy tym o jak najlepszą prędkość. Świadczy o tym ustanowiony rekord Polski w szybkości 5G (ponad 1 GB/s). Dodatkowo, od nie dawna dostęp do niej klienci dostają we wszystkich abonamentach. Nowoczesność w Plusie to nie tylko szybki Internet, ale również udogodnienia, takie jak eSIM czy podpis elektroniczny.

Jednak takie ogólne informacje niewiele wnoszą. Dlatego skupmy się na poszczególnych markach i na tym, co oferują oraz jakie zmiany zostały w nich wprowadzone.

Polsat

Zmiany obejmujące całą Grupę Polsat Plus przyniosły rebranding kanałów tematycznych Telewizji Polsat. Dotyczy to stacji:

Polsat,

Polsat News,

Polsat News 2,

Super Polsat,

Polsat Play,

Polsat Cafe,

Polsat Games,

Polsat Rodzina,

Polsat Doku,

Polsat Film,

Polsat Film 2,

Polsat Seriale,

Polsat 1,

Polsat 2.

A także wszystkich kanałów sportowych, czyli Polsat Sport, Polsat Sport News, Polsat Sport Extra, Polsat Sport Fight, Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 oraz 4 kanałów sportowych PPV.

Odejście od tak dobrze znanego słoneczka, na rzecz nowego logo, mogło być dla wielu sporym szokiem. Jednak Polsat nie przestanie oferować nam rozrywki najlepszych sportowych emocji. Oprócz kanału głównego i prawie 40 kanałów tematycznych dostaniemy dostęp do zupełnej nowości. Chodzi o wspomniany wcześniej Polsat Go, czyli bezpłatny serwis, z którego możemy korzystać na telewizorze, komputerze czy urządzeniu mobilnym zupełnie za darmo. Jedynym wymogiem, by uzyskać dostęp do seriali, filmów, programów rozrywkowych, informacyjnych i sportowych, jest oglądanie reklam. Obszerna biblioteka stoi więc przed nami otworem.

Polsat Box

Kiedyś Cyfrowy Polsat, a dziś Polsat Box oferuje trzy technologie dostępu do telewizji:

Satelitarną,

Kablową IPTV,

Internetową OTT (pakiety już od 20 zł miesięcznie).

Liczba kanałów powinna zadowolić każdego, bo jest ich maksymalnie 150. Pakiety podstawowe lub tematyczne premium pozwolą dostosować usługę do swoich preferencji. Zapewniają one dostęp do filmowych i sportowych wrażeń, jak również kanałów dedykowanych dla najmłodszych. Świetną sprawą jest możliwość łączenia pakietów podstawowych z pakietami tematycznymi premium:

filmowymi: HBO i HBO GO, Filmy i seriale, Filmbox,

z bajkami: Dzieci,

sportowymi: Polsat Sport Premium (z Ligą Mistrzów UEFA), Eleven Sports (m.in. z LaLigą Santander, Ligue 1 Uber Eats, Serie A TIM czy Formula 1), Ekstraklasa z kanałami CANAL+ SPORT3 i 4 z PKO BP Ekstraklasą (dla TV satelitarnej i kablowej IPTV).

Zmiany obejmują adres strony internetowej na – polsatbox.pl oraz nazwę Internetowego Centrum Obsługi Klienta, które znajdziemy pod adresem icok.polsatbox.pl i nazwą – iPolsat Box. W tym przypadku dane logowania pozostają niezmienne. Trzeba będzie również przyzwyczaić się do nowego oznakowania, jakie zostało wprowadzone w punktach sprzedaży dawnego Cyfrowego Polsatu. Najważniejsze jednak – zakres oferty i ceny nie ulegają zmianie, co jest bardzo dobrą wiadomością dla klientów.

Największą nowością, jaką przynosi ze sobą Polsat Box jest nowy dekoder – polsat box 4K, który dostępny będzie z każdym pakietem podstawowym (S,M,L, od 49zł). Ten nowoczesny sprzęt zapewni dostęp do najlepszej rozrywki w technologii kablowej IPTV i satelitarnej. Obecna w nim funkcja DUO jest interesującą nowością także na rynku i pozwala na wygodne przełączanie się pomiędzy tymi dwoma technologiami dostępu do telewizji. Warto też wspomnieć o pilocie Bluetooth, który otrzymujemy z dekoderem. Wybierając polsat box 4K nie mogło zabraknąć dostępu do 4 nowych kanałów oferujących treści w jakości 4K. Oprócz tego wspomnimy jeszcze o funkcjach reStart, TimeShift, CatchUP i nPVR obecnych w dekoderach, bo one również wpływają i znacząco podwyższają komfort oglądania poprzez możliwość zatrzymywania, przewijania, nagrywania czy oglądania od początku wybranych programów.

Polsat Box Go

W ostatnim czasie mamy na rynku istne zatrzęsienie serwisów streamingowych i VOD. Co więc wyróżnia na ich tle Polsat Box Go? Okazuje się, że bardzo wiele. Przede wszystkim dostajemy dostęp do 120 kanałów TV, największych wydarzeń sportowych na żywo, filmów, seriali oraz najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Są to cechy, które wyróżniają ten serwis na tle innych.

Bogate pakiety tematyczne pozwolą nam na dostosowanie do siebie również tej usługi. To raczej nie powinno dziwić, w końcu hasłem Grupy Polsat Plus jest „Ty rządzisz. Wybierz wszystko”. Do wyboru dostajemy kilka pakietów, oczywiście w ramach wygodnej formy subskrypcyjnej, więc bez podpisywania żadnych umów.

Pakiet Polsat Box Go Sport to zdecydowanie najbardziej wyróżniający się pakiet tego typu na rynku. Oferuje bowiem dostęp do całego sportu dzięki dostępowi do takich kanałów jak m.in.: Polsat Sport Premium, CANAL+ SPORT3 i 4, Eleven Sports, rodzinę kanałów Polsat Sport oraz Eurosport 1 i 2. Dzięki temu mamy dostęp do Ligi Mistrzów UEFA, PKO BP Ekstraklasy, ligii hiszpańskiej, włoskiej i francuskiej, Formuły 1 i wielu innych dyscyplin sportowych.

to zdecydowanie najbardziej wyróżniający się pakiet tego typu na rynku. Oferuje bowiem dostęp do całego sportu dzięki dostępowi do takich kanałów jak m.in.: Polsat Sport Premium, CANAL+ SPORT3 i 4, Eleven Sports, rodzinę kanałów Polsat Sport oraz Eurosport 1 i 2. Dzięki temu mamy dostęp do Ligi Mistrzów UEFA, PKO BP Ekstraklasy, ligii hiszpańskiej, włoskiej i francuskiej, Formuły 1 i wielu innych dyscyplin sportowych. Pakiet Polsat Box Go Premium to z kolei coś dla fanów seriali i filmów (warto nadmienić, że wybrane tytułu dostępne są tez w jakości 4K). Znajdziemy w tym pakiecie treści zarówno polskie jak i zagraniczne, nie zabranie też produkcji Telewizji Polsat przed ich telewizyjną premierą i dostępu do 100 kanałów rozrywkowych, takich jak: Polsat, Polsat News, TV 4, AXN, CBeebies, Comedy Central, Discovery, Disney Channel, FilmBox, FOX, History, National Geographic czy Paramount Channel.

to z kolei coś dla fanów seriali i filmów (warto nadmienić, że wybrane tytułu dostępne są tez w jakości 4K). Znajdziemy w tym pakiecie treści zarówno polskie jak i zagraniczne, nie zabranie też produkcji Telewizji Polsat przed ich telewizyjną premierą i dostępu do 100 kanałów rozrywkowych, takich jak: Polsat, Polsat News, TV 4, AXN, CBeebies, Comedy Central, Discovery, Disney Channel, FilmBox, FOX, History, National Geographic czy Paramount Channel. Pakiet Polsat Go HBO w ramach którego zyskujemy dostęp do treści HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2, AXN, AXN Black, AXN Spin i AXN White.

w ramach którego zyskujemy dostęp do treści HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2, AXN, AXN Black, AXN Spin i AXN White. Są również dwa pakiety dla widzów mieszkających za granicą: Polonia – filmy, seriale, produkcje Telewizji Polsat i TV4 jeszcze przed telewizyjną premierą, wybrane transmisje sportowe na żywo i 10 kanałów TV. Fortuna 1 Liga – typowo sportowy pakiet, w ramach którego można uzyskać dostęp do wszystkich meczów Fortuny 1 Ligi w sezonie.

Z Polsat Box Go możemy korzystać na komputerze, na telewizorze, smartfonie lub tablecie. Aplikacje mobilne są dostępne w Google Play, App Store i AppGallery. Serwis cechuje się przejrzystą szatą graficzną, co zdecydowanie ułatwia korzystanie z niego, niezależnie na którym sprzęcie chcemy oglądać. Warto też wspomnieć o przydatnych funkcjach, jakie znajdziemy w serwisie. Na jednym koncie możemy utworzyć do 5 indywidualnych profili, a na każdym z nich znajdą się osobne rekomendacje czy listy odtwarzania. Nie zabrakło też możliwości pobierania i oglądania treści offline. Jest też opcja przesyłania obrazu z telefonu na inne urządzenia.

Każdy pakiet dostępny jest w innej cenie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Serwis dostępny jest pod adresem polsatboxgo.pl oraz za pośrednictwem aplikacji. Z racji, że Polsat Box Go zastąpił Cyfrowy Polsat Go oraz Iplę trzeba wspomnieć o samych aplikacjach tych serwisów, które wiele osób może dalej mieć na swoich urządzeniach. Aplikacja Cyfrowy Polsat GO aktualizuje się automatycznie, jednak posiadający apke Ipli muszą sami pobrać Polsat Box Go. Serwis na dekoderach z rodziny EVOBOX zaktualizuje się sam. Na szczęście dane do logowania się nie zmieniły, a wszystkie pakiety i opcje, które zostały przed 1 września 2021 roku, nadal obowiązują i pozostają bez zmian.

Polsat Go

W porównaniu z Polsat Box Go, tutaj mamy do czynienia z modelem reklamowym. Oznacza to, że w zamian za oglądanie reklam możemy korzystać z serwisu zupełnie za darmo. Dostępne są tutaj te same treści, które wcześniej można było bezpłatnie oglądać na Ipli. Mamy więc dostęp do serialowych klasyków, takich jak Świat Według Kiepskich czy Miodowe Lata, filmowych (Seksmisja, Sami Swoi), wielu programów rozrywkowych, kulinarnych i informacyjnych. Nie zabrakło również propozycji dla fanów sportu (gale FEN i KSW, tenis, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, Moto GP, programy sportowe).

Z Polsat Go również możemy korzystać na urządzeniach mobilnych (Android, HMS i iOS) i telewizorach Smart TV, Android TV i Apple TV, oraz na stronie www.polsatgo.pl. Na jednym koncie możemy stworzyć do 5 indywidualnych profili i korzystać na każdym ze spersonalizowanych list, takich jak Oglądaj dalej, Moja lista czy Polecane dla Ciebie.

Plus

Oprócz usług telewizyjnych, w skład Grupy Polsat Plus wchodzi oczywiście sieć Plus, która od 25 lat łączy ludzi. Jako lider technologii 5G oferuje najszybszy (do 600 Mb/s) i najlepszy dostęp do sieci najnowszej generacji obejmując zasięgiem ponad 15 mln mieszkańców kraju z niemal 500 miejscowości we wszystkich województwach. Oznacza to, że w zasięgu 5G Plusa jest już ponad 40% mieszkańców Polski. Jest to możliwe dzięki przeszło 2200 stacjom bazowym, a także urządzeniom z dostępem do 5G, które znajdziemy w ofercie Plusa. Obecnie mowa o ponad 40 smartfonach i routerach. Warto wspomnieć, że od 23 sierpnia dostęp do 5G może mieć każdy posiadacz abonamentu operatora, niezależnie od oferty.

Jednak Plus, w swoim dążeniu do innowacji, nie skupia się tylko na 5G. Jakiś czas temu wprowadzono także usługę eSIM, czyli elektroniczną kartę SIM, która pozwala zapomnieć o fizycznej karcie. Klienci mają również możliwość podpisywania umów w punktach sprzedażowych przy pomocy elektronicznego podpisu na tablecie, co ogranicza ilość drukowanych umów.

Zmiany zauważymy również w nazwie aplikacji mobilnej. Zamiast Mobilny Plus Online mamy teraz iPlus. Wiele osób mogło nawet przegapić tę zmianę, bo aplikacja sama się zaktualizowała. Również serwis Plus Online znajdziemy teraz pod inną nazwą – iPlus (pod adresem iplus.pl). Zarówno w przypadku aplikacji mobilnej jak i serwisu internetowego wszystkie funkcjonalności i sposób logowania nie ulegają zmianie.

Jeśli boicie się, że ta transformacja obije się na zakresie ofert i cenach, to uspokajamy – nic takiego się nie stanie.

Materiał powstał we współpracy z Grupą Polsat Plus.