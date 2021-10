Halloweenowa promocja T-Mobile – weź telefon, a sześć rat zapłaci za Ciebie operator

„Strasznie dobry deal”, czyli halloweenowa promocja T-Mobile wystartowała. W jej ramach zarówno nowi, jak i przedłużający abonament klienci mogą liczyć na zwolnienie z opłat za urządzenie przez 6 miesięcy.

T-Mobile płaci raty za smartfony, ale promocja nie trwa wiecznie

Zwolnienie z konieczności płacenia części rat lub darmowy abonament przez kilka miesięcy to dość często spotykane promocje u Operatorów. Tym razem z taką akcją wychodzi T-Mobile. Do 12 listopada można więc skorzystać z halloweenowej promocji, dzięki której można zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy, bo operator zapłaci za nas sześć pierwszych rat za dobrane do abonamentu urządzenie.

Warunków, by załapać się na tę ofertę, nie ma dużo. Skierowana jest nie tylko do nowych, ale również i do obecnych klientów T-Mobile. Należy wybrać ofertę abonamentową M+, L+ lub XL+ i, oczywiście, dobrać do niej smartfon. Po stronie klienta jest również uiszczenie opłaty początkowej i płatność rat, choć dopiero za sześć miesięcy. Wcześniejsze płaci T-Mobile. Zawarta umowa abonamentowa musi trwać 24 miesiące, ale płatność za urządzenie musi być rozłożona na 36 miesięcy, co niektórych może jednak odrzucić od tej promocji.

Jeśli jednak nie chcecie decydować się na żadną z trzech wymienionych wyżej taryf i wolelibyście taryfę M – również możecie liczyć na promocję. Dla takich klientów T-Mobile oferuje zwolnienie z płatności rat przez pierwsze 3 miesiące.

Promocja „Strasznie dobry deal” obowiązuje zarówno w sklepach stacjonarnych jak i na stronie internetowej oraz przez telefon.