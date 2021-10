Huawei AppGallery ma już dwa lata. Jakie aplikacje dzisiaj znajdziemy w sklepie?

Po dwóch latach na rynku Huawei AppGallery nie przypomina już swojej pierwszej wersji. Rozwój sklepu z aplikacjami idzie w dobrym kierunku i to z pewnością nie jest jeszcze jego ostateczna forma. Zobaczmy, co dzisiaj możemy znaleźć w AppGallery.

AppGallery to dzisiaj nie tylko sklep z aplikacjami

Choć tak było na początku jego istnienia. Dwa lata temu w AppGallery mogliśmy znaleźć głównie zagraniczne aplikacje oraz bardzo podstawowy zestaw polskich programów. Było ich wówczas tylko 40. Nie mogło zabraknąć głosów krytyki ze strony osób, które ewidentnie zapomniały, że ciężko jest porównywać ofertę istniejących od lat Apple AppStore oraz Google Play z debiutującym AppGallery.

W kolejnych miesiącach Huawei skupił się nie tylko na powiększeniu bazy dostępnych aplikacji. Liczba polskich programów w ciągu roku wzrosła z 40 do ponad 1000, z czego ponad 300 było zintegrowanych z HMS. AppGallery został też integrowany z Huawei ID. To identyfikator użytkownika, dzięki któremu dostajemy łatwą synchronizację pomiędzy urządzeniami firmy, a także nie wymusza na nas osobnego logowania do aplikacji ekosystemu HMS. Co pozwala na szybkie przenoszenie danych, czy korzystanie z Chmury Huawei (na start dostajemy 5 GB przestrzeni na swoje pliki). Uproszczając, Huawei ID jest odpowiednikiem konta Google, czy Apple ID i działa na podobnej zasadzie.

A jakie aplikacje możemy dzisiaj znaleźć w AppGallery?

Aplikacja bankowe – to było trudne zadanie

Użytkownicy smartfonów Huawei z HMS chyba najbardziej czekali właśnie na aplikacje bankowe. To było też jedno z największych wyzwań. Bo o ile aplikacje bankowe działały nawet bez integracji z HMS (na własne ryzyko użytkownika), tak ich zintegrowanie, ze względu na szereg systemów zabezpieczających, nie było prostym zadaniem. To jednak nie trwało długo, bo pierwsza aplikacja została zintegrowana z HMS w sierpniu 2020 roku.

Obecnie w AppGallery znajdziemy spory wybór aplikacji bankowych. Mamy tu IKO, Alior Mobile, Bank Millennium, PeoPay KIDS, mBank, CA24 Mobile (Credit Agricole), Nest Bank, PeoPay, Idea Bank i Getin Mobile. Do tego sporo aplikacji zagranicznych. Jeśli ktoś potrzebuje.

Obecnie w sześciu bankach możemy korzystać z BLIK-a, w tych w dwóch (Millennium oraz PKO) z płatności zbliżeniowych BLIK. Kwestią czasu jest, aż dołączą do nich kolejne.

Transport w AppGallery

Drugą, nie mniej ważną kategorią aplikacji, na które sam czekałem, był transport. Tutaj prace musiały być dwutorowe. Z jednej strony deweloperzy musieli je przygotować do integracji z HMS. Z drugiej Huawei musiał zapewnić dostęp do map, z których aplikacje mogłyby korzystać. Do Petal Maps zaraz wrócimy, natomiast teraz zobaczymy, co mamy do wyboru jeśli chodzi o aplikacje transportowe.

Jeśli chodzi o klasyczne taksówki, to w AppGallery znajdziemy przede wszystkim iTaxi. Oprócz tego dostępne jest LITE Taxi i TAXI Polska (ELE TAXI). Od kilku miesięcy możemy też korzystać z usług Bolta. Nie tylko w kwestii transportu, ale również zamawiania jedzenia przez Bolt Food. Z HMS zintegrowana została też aplikacja Bolt Driver, z której korzystają kierowcy sieci. A jeśli ktoś nie potrafi żyć bez Ubera, to przejazd można zamówić wprost z przeglądarki Petal Search.

Nawigacji w AppGallery nie brakuje

Na brak aplikacji do nawigowania w AppGallery nikt nie powinien narzekać. Mamy szeroki wybór programów. Począwszy od rodzimego Yanosika, który był też jedną z pierwszych aplikacji, jakie pojawiły się w sklepie.

Dalej mamy znaną chyba każdemu AutoMapę, a obok niej Sygic i HERE WeGo. W AppGallery znajdziemy również mniej popularną Nawigację Play, Nawigację Plus, czy MapFactor Navigator.

Natomiast głównym programem nawigacyjnym w urządzeniach z HMS są Mapy Petal. To podstawowa nawigacja całego ekosystemu i jeśli ktoś nie miał okazji z niej korzystać, może się zdziwić jej możliwościami. Oprócz topowej nawigacji samochodowej mamy tu pełną nawigację krok-po-kroku, z rozkładami komunikacji miejskiej włącznie.

Co jeszcze kryje się w AppGalery?

Wystarczy rzucić okiem na listę popularnych aplikacji w AppGallery aby zobaczyć, że jest tu niemal wszystko, czego potrzebuje typowy użytkownik smartfonu. Mamy tu m.in. SkyCash, Kupony Lite, Telegram, Pyszne.pl, Pracuj.pl i InPost Mobile. Nie brakuje aplikacji sklepów, takich jak CCC, H&M, Lidl, Zalando, AliExpress i eObuwie oraz KFC. Są też takie aplikacje pocztowe, jak np. WP Poczta i Onet Poczta, pakiet Office i przeglądarki internetowe na czele z Operą Mini. Są serwisy VOD Polsat Box, WP Pilot, TVP Sport i CDA, aplikacje operatorów jak Orange Flex, czy Plus Online i Mój T-Mobile, aplikacje PKP, STS, Tidal… Nie wspominając już o bardzo szerokiej ofercie gier.

Długo można by wymieniać, ale to wszystko tylko potwierdza, że argument mówiący o słabości urządzeń z HMS ze względu choćby na brak nawigacji jest argumentem daleko chybionym.

A jeśli czegoś nie w AppGallery? Pomoże Petal Search

Petal to wielozadaniowy hub pełniący rolę integratora usług dostępnych w ramach HMS. Jego ważną częścią jest wyszukiwarka Petal Search, za pomocą której wyszukamy treści w Internecie, jak również aplikacje.

Jeśli potrzebujemy programu, którego jeszcze nie ma w AppGallery, a jest dostępny w formie instalatora pliku .apk, który można pobrać z zaufanego źródła, Petal Search go znajdzie i pomoże zainstalować. Taką aplikacją może być choćby Netflix.

Jak łatwo zauważyć, w AppGallery znajdziemy zdecydowaną większość aplikacji potrzebnych do codziennego korzystania ze smartfonu czy tabletu. A jeśli czegoś tam (jeszcze) nie ma, to dzięki Petal Search bardzo łatwo można znaleźć interesujący nas tytuł. Wszystko to, co warto mocno podkreślać, w ciągu zaledwie dwóch lat obecności na rynku.

Tak jak sprzęt jest dzisiaj niczym bez aplikacji, tak aplikacje są niczym… bez sprzętu. Dlatego Huawei cały czas dba, abyśmy mieli dostęp do nowych urządzeń korzystających z AppGallery. Kilka miesięcy temu firma zaprezentowała tablet MatePad 11, a kilka dni temu smartfon Huawei nova 9. Więcej o nim przeczytacie w naszych pierwszych wrażeniach, a już w najbliższym czasie będziemy mieć dla Was więcej materiałów na jego temat.

Materiał powstał we współpracy z Huawei.