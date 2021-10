Intel odważnie o pokonaniu AMD. Ponoć czasy Ryzenów i EPYC się skończył

Dziś mamy dla Was coś zgoła innego, niż surową wydajność, czy specyfikację nowych procesorów Intela. Poniżej przeczytacie o tym, jak to odważnie Intel podchodzi teraz do rynku procesorów, stawiając sprawę jasno. Dobra passa AMD ponoć wkrótce zostanie zakończona, a wiatr, którego „czerwoni” nabrali w żagle od premiery pierwszych Ryzenów już za moment zelży. Dowiedzieliśmy się tego prosto od nowego dyrektora generalnego firmy, Pata Gelsingera, który ostatnio wziął udział w wywiadzie dla CRN.

W najnowszym wywiadzie dla CRN Pat Gelsinger stwierdził jasno – AMD ma przechlapane, a zbudowana przez ostatnie lata potęga firmy wkrótce skruszeje

Wedle jego słów przewaga AMD nad Intelem zakończy się wraz z wprowadzeniem na rynek procesorów Alder Lake i Sapphire Rapids. To kolejno nowe CPU konsumenckie (Intel Core 12. generacji) i serwerowe (Xeon), które będą bazować na zupełnie nowych podstawach, sięgając po 10 nm proces technologiczny (Intel 7) i wesprą nowe standardy na rynku PC, czyli PCIe 5.0 oraz dla DDR5. Wszystko to razem ma doprowadzić do rewolucji w ofercie Intela, czego CEO firmy wydaje się bardzo pewny.

AMD wykonało solidną pracę w ciągu ostatnich kilku lat. Nie odrzucimy ich z powodu dobrej pracy, którą wykonali, ale to już dla nich koniec przez Alder Lake i Sapphire Rapids. Jesteśmy bardzo zadowoleni z [tego, co zaprezentowaliśmy podczas Intel] Architecture Day, ujawniając nasze rozwiązania hybrydowe, w których dzięki Alder Lake jesteśmy liderem w zakresie wydajności i efektywności energetycznej. Uważamy, że to zmienia zasady gry, ponieważ będziemy mogli konkurować w obu wymiarach, w których AMD nie będzie mogło. – powiedział Pat Gelsinger dla CRN.

Tutaj Gelsinger ma na myśli podzielenie rdzeni procesora na P- i E-Core, które kolejno będą gwarantować wysoką wydajność i wysoką energooszczędność. Rzeczywiście obecnie AMD nie ma tego typu rozwiązań w rękawie, ale warto tutaj zauważyć, że wspomniane P-Core, to odpowiedniki tradycyjnych dotychczasowych rdzeni w procesorach. E-Core poniekąd też, bo to po prostu rdzenie wyjęte rodem z energooszczędnych procesorów Intela z niższej półki. Innowacją jest tutaj zarówno ulepszenie ich architektury, jak i połączenie ich w jednym kawałku krzemu.

Odwaga prezesa, pod władzą którego Intel rozpoczął realizowanie ambitnej strategii IDM 2.0, mającej na celu przywrócić firmę na stanowisko lidera, wychodzi jednak jeszcze dalej. W pewnym momencie jego słowa ostudziły wcześniejszą pochwałę skierowaną w stronę AMD, bo według niego tylko wydaje się, że obecnie AMD jest liderem. Intel ponoć nadal kontroluje ponad 80% udziału w rynku serwerów, a gdy Sapphire Rapids zadebiutuje, trend przechyli się z powrotem na szalę „niebieskich”.