Irygator Oclean W10 - nowy sposób dbania o higienę jamy ustnej

Szczoteczki Oclean zapewne już znacie. Teraz firma przychodzi z kolejnym urządzeniem mającym pomóc nam w higienie jamy ustnej. Tym razem jest to irygator do zębów Oclean W10. Przyjrzyjmy się więc bliżej nie tylko temu irygatorowi, ale także promocji, jaką przygotowano na start sprzedaży.

Czym jest irygator do zębów?

W skrócie, to urządzenie, które wykorzystując pulsujący strumień wody pod ciśnieniem usuwa płytki bakteryjne i resztki z przestrzeni między zębami, a także z miejsc poniżej linii dziąseł. Są to miejsca, które przy zwykłym szczotkowaniu bardzo trudno wyczyścić. Idealnie sprawdzi się nie tylko u osób, które noszą np. aparaty ortodontyczne, kiedy to zwiększa się ilość trudniej dostępnych miejsc, ale również w codziennej higienie jamy ustnej. Dzięki korzystaniu z irygatora możemy skutecznie zapobiegać poważnym chorobom zębów.

Dzięki możliwości regulacji ciśnienia czy zmiany częstotliwości pulsowania wody możemy dostosować irygator do swoich potrzeb uzyskując najbardziej optymalny efekt. Warto też wspomnieć, że pulsujący strumień wody podczas czyszczenia również masuje dziąsła, dzięki czemu poprawia ich ukrwienie. Eliminuje również nieświeży oddech. Sprawdza się także podczas leczenia płytki nazębnej i zapalenia dziąseł. W porównaniu do nitkowania jest przyjaźniejszy dla zębów i przyzębia, nie powoduje również uszkodzeń dziąseł.

Skoro wyjaśniliśmy sobie, czym ogólnie jest irygator do zębów, to skupmy się już na Oclean W10

Estetyczny i delikatny design

Jeśli posiadacie szczoteczki Oclean wiecie, że firma charakteryzuje się prostym, eleganckim designem, który powinien przypaść go gustu każdemu. Nie inaczej jest w przypadku Ocelan W10. Tutaj jednak postawiono na świeże, wyróżniające kolory – lemon green i peachy pink. Urządzenie jest kompaktowe i eleganckie, a dzięki dodatkowemu paskowi na rękę, także praktyczne. Nie ma obaw, że wyśliźnie nam się z dłoni.

By zmaksymalizować funkcjonalność, irygator Ocelan wyposażono w odpinany zbiornik na wodę o pojemności 200 ml. Tutaj warto wspomnieć, że nie trzeba go wyjmować w celu napełnienia, bo do tego służy specjalna dysza umieszczona w górnej części irygatora. Po co więc odczepiany zbiornik? By w łatwy sposób go wyczyścić.

Sterowanie Oclean W10 odbywa się za pomocą dwóch przycisków. Jeden służy do zasilania, drugi do wybierania trybu. Zapewnia to naprawdę łatwą obsługę.

Wydajność

Za działanie irygatora do zębów Ocelan W10 odpowiada bezszczotkowy silnik maglev dostarczający do 1400 impulsów na minutę co pozwala osiągnąć najwyższą skuteczność czyszczenia jamy ustnej. Strumień wody o rozmiarze 0,6 nm, podczas minutowej sesji, dokładnie wyczyści resztki jedzenia z przestrzeni między zębami, pozbędzie się płytki nazębnej i oczyści linię dziąseł.

Idealnie sprawdzi się po posiłku czy przed ważnym spotkaniem. Ocelan podkreśla, że jeśli jest to nasze pierwsze spotkanie z irygatorem, najlepiej zacząć od trybu Gentle lub On-Demant, które zapewniają niższe ciśnienie i większą kontrolę nad strumieniem wody.

5 trybów czyszczenia i 4 wysokowydajne końcówki

Irygator do zębów Ocelan W10 ma aż pięć trybów czyszczenia:

intensywny,

standardowy,

pulsujący,

delikatny,

na żądanie.

Dodatkowo wyposażono w cztery bardzo wydajne końcówki:

standardową do dokładnego czyszczenia przestrzeni między zębami,

ortodontyczną, rozwiązującą problemy z czyszczeniem związane z aparatem,

poddziąsłową dla osób z kieszeniami przyzębnymi czy zapaleniem dziąseł pozwalającą uzyskać zdrowsze dziąsła w ciągu 2 tygodni,

skrobak do języka dla jeszcze świeższego oddechu.

Do dyspozycji dostajemy aż 20 kombinacji, które pozwolą spersonalizować nasze preferencje i spełnią nasze wymagania w zakresie higieny jamy ustnej.

Długa żywotność baterii

W przypadku podobnych urządzeń bateria rozładowuje się w kilka dni, jednak irygator Oclean W10 na jednym naładowaniu może działać ponad 4 tygodnie, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Od siebie dodam, że w tej kwestii Oclean raczej nie rzuca słów na wiatr. Sama korzystam z ich szczoteczki, a deklarowany czas pracy (ok. 30 dni na jednym ładowaniu) pokrywa się z rzeczywistością.

Irygator naładujemy bardzo łatwo przy pomocy USB-C, nie trzeba więc się martwić, że np. będąc w podróży zapomnieliśmy dedykowanej ładowarki. Warto też nadmienić, że Ocelan W10 wyposażono w inteligentny timer, który co 15 sekund przypomni o zmianie strefy czyszczenia, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że dokładnie zadbaliśmy o naszą jamę ustną.

Jak korzystać z irygatora do zębów Ocelan W10?

Sposób korzystania z urządzenie najlepiej obrazuje poniższy materiał:

Z okazji rozpoczęcia sprzedaży nie zabrakło też atrakcyjnych promocji

Regularna cena Oclean W10 wynosi 58,99$, ale w promocji kupimy go za 49,99$, a z wykorzystaniem dodatkowego kodu kwotę tę obniżymy do 44,99 dolarów. Wysyłka na teren Polski odbywa się z polskiego lub rosyjskiego magazynu.

Promocja trwa od 11 października od godziny 00:00 do północy 15 października, warto się więc pospieszyć. Irygator kupimy pod tym linkiem.

Jednak obniżenie ceny to nie wszystko, na co w tym czasie możemy liczyć. Oclean przygotowało również coś jeszcze.

Do pierwszych 300 zamówień dorzucana jest szczoteczka do zębów Oclean F1 Sonic Electric Toothbrush. W czasie trwania promocji (11-15 października) osoby, które poprawnie złożą zamówienie, mogą otrzymać irygator do zębów Ocelan W10 za darmo, ale przewidziane jest jedynie 50 sztuk. Podczas trwania promocji, do pierwszych 50 zamówień opiewających na największe kwoty dorzucany jest też środek do dezynfekcji rąk G0TDYA 80 ml.

Irygator i gratisy wysyłane są oddzielnie!

Materiał powstał we współpracy z firmą Oclean.