Kingston FURY to nowa, ale bardzo dobrze nam znana marka pamięci dla wymagających użytkowników

Kingston FURY to nowa marka na rynku sprzętu gamingowego. Nowy, ale jednocześnie bardzo dobrze nam znany, ponieważ jest to rebrandowany dział gamingowy największego na świecie niezależnego producenta pamięci i pamięci masowych, Kingston Technology

Czym konkretnie jest Kingston FURY?

Kingston FURY jako nowa marka powstała w 2021 roku i stworzył ją Kingston Technology Europe, spółka stowarzyszona Kingston Technology Company. Dlatego nie można go postrzegać jako nowego gracza na rynku. Poprzedni dział gamingowy – HyperX istniał na rynku i bił rekordy częstotliwości taktowania od 2002 roku.

Zmiana w Kingston FURY nastąpiła po tym, jak Kingston sprzedał swój dział gier HyperX firmie HP w lutym 2021 r. Podczas gdy HP obecnie w swojej ofercie posiada produkty peryferyjne HyperX, Kingston Technology zachował swoją działalność w zakresie pamięci DRAM, SSD i pamięci flash.

Główny cel nowej/starej marki jest prosty — dostarczyć graczom i pasjonatom, czyli najbardziej wymagającym użytkownikom, szybkie i niezawodne moduły pamięci. W ofercie marki znajdują się trzy kategorie produktów — Kingston FURY Renegade, Kingston FURY Beast oraz Kingston FURY Impact. Co kryje się pod tymi nazwami?

Kingston FURY Renegade to wydajne pamięci DDR4 z wysokim taktowaniem

Pamięci RAM bez kompromisów, tak w skrócie można określić linię produktów Kingston FURY Renegade. Moduły oferują taktowanie do 4600 MHz lub nawet 5333 MHz, minimalne opóźnienie na poziomie CL15 – CL19 lub CL13 – CL20 oraz są dostępne w wariantach z podświetleniem RGB lub bez. Pamięci wyróżnia efektowny rozpraszacz ciepła z czarnego aluminium, optymalizacja pod kątem Intel XMP, a także certyfikat Ready for AMD Ryzen. A do tego mamy dożywotnią gwarancję.

Warianty z podświetleniem RGB z technologią Kingston FURY Infrared Sync Technology ułatwiającą synchronizację efektów świetlnych są dostępne w następujących konfiguracjach.

Pojemność. Moduły pojedyncze: 8 GB, 16 GB, 32 GB Zestawy dwumodułowe: 16 GB, 32 GB, 64 GB Zestawy czteromodułowe: 32 GB, 64 GB, 128 GB Zestawy ośmiomodułowe: 256 GB



Częstotliwości: 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4600 MHz

3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4600 MHz Opóźnienia : CL15, CL16, CL18, CL19

: CL15, CL16, CL18, CL19 Napięcie: 1,35 V, 1,4 V, 1,5 V

1,35 V, 1,4 V, 1,5 V Temperatura podczas pracy: d 0°C do 70°C

d 0°C do 70°C Wymiary: 133.35mm x 42.2mm x 8mm

A tak wygląda to w wersji bez podświetlenia RGB.

Pojemność: Moduły pojedyczne: 8 GB, 16 GB, 32 GB Zestawy dwumodułowe: 16 GB, 32 GB, 64 GB Zestawy czteromodułowe: 32 GB, 64 GB, 128 GB Zestawy ośmiomodułowe: 128 GB, 256 GB



Częstotliwości: 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4600 MHz, 4800 MHz, 5000 MHz, 5133 MHz, 5333 MHz

2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4600 MHz, 4800 MHz, 5000 MHz, 5133 MHz, 5333 MHz Opóźnienia: CL13, CL15, CL16, CL18, CL19, CL20

CL13, CL15, CL16, CL18, CL19, CL20 Napięcie: 1.35V, 1.4V, 1.5V, 1.55V, 1.6V

1.35V, 1.4V, 1.5V, 1.55V, 1.6V Temperatura podczas pracy: od 0°C do 85°C

od 0°C do 85°C Wymiary: 133.35mm x 42.2mm x 8.3mm

Kingston FURY Beast DDR4

Kingston FURY Beast zapewnia wzrost wydajności w grach, edycji wideo i renderowaniu z prędkościami do 3733 MHz i opóźnieniami CL15-19 i jest skierowany do tych, którzy szukają opłacalnego ulepszenia. Nadal mamy możliwość wyboru modułu z podświetleniem RGB lub bez, a także obsługuje najnowsze technologie procesorów AMD i Intela. Niezwykle przydatna jest również funkcja Plug&Play, która automatycznie zwiększa częstotliwość zegara do najwyższej wartości obsługiwanej przez BIOS komputera.

Tak wygląda specyfikacja pamięci z podświetleniem RGB:

Pojemność. Moduły pojedyncze: 8 GB, 16 GB, 32 GB Zestawy dwumodułowe: 16 GB, 32 GB, 64 GB Zestawy czteromodułowe: 32 GB, 64 GB, 128 GB



Częstotliwości: 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 3733MHz

2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 3733MHz Opóźnienia : CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19 Napięcie: 1.2V, 1.35V

1.2V, 1.35V Temperatura podczas pracy: d 0°C do 70°C

d 0°C do 70°C Wymiary: 35mm x 41.24mm x 7mm

A tak modele bez podświetlenia RGB:

Pojemność. Moduły pojedyncze: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB Zestawy dwumodułowe: 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB Zestawy czteromodułowe: 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB



Częstotliwości: 2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 3733MHz

2666MHz, 3000MHz, 3200MHz, 3600MHz, 3733MHz Opóźnienia : CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19 Napięcie: 2V, 1.35V

2V, 1.35V Temperatura podczas pracy: d 0°C do 85°C

d 0°C do 85°C Wymiary: 35mm x 34.1mm x 7.2mm

Kingston FURY Impact

Moduły pamięci Kingston FURY Impact to pamięci SO-DIMM (DDR3 i DDR4) dla laptopów, komputerów NUC oraz małych PC-tów. Ich częstotliwość taktowania sięga 3200 MHz. Wyróżnia je niewielkie zużycie energii, ze względu na zasilanie prądem o niskim napięciu 1,2V. Co ma też pozytywny wpływ na temperaturę pracy. Obsługuje najnowsze technologie procesorów AMD oraz Intela i również posiada funkcję Plug&Play.

Specyfikacja pamięci wygląda następująco:

Pojemność: Moduły pojedyncze: 8GB, 16GB, 32GB Zestawy dwumodułowe: 16GB, 32GB, 64GB



Częstotliwości: 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz

2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz Opóźnienia : CL15, CL16, CL17, CL20

: CL15, CL16, CL17, CL20 Napięcie: 1.2V

1.2V Temperatura podczas pracy: od 0°C do 85°C

od 0°C do 85°C Wymiary: 69.6mm x 30mm

Jak dobrać pamięć RAM do komputera?

Sam wybór pamięci RAM może nie być prostym zadanie. Po pierwsze musicie zobaczyć, jakie maksymalne prędkości dopuszcza Wasza płyta główna. W większości przypadków możecie bez problemów włączyć profil XMP i szybko ustawić prędkość, którą deklaruje producent pamięci. Jak prosto sprawdzić, na co pozwala Wasza płyta główna? Wystarczy wejść na stronę producenta i zerknąć w specyfikację, albo w dołączoną instrukcję – wszystko dokładnie będzie tam wyjaśnione.

Kolejna kwestia to jaką prędkość wybrać? W przypadku procesorów Intela 11. generacji wprowadzone zostały geary, czyli stosunek prędkości pamięci RAM do kontrolera. Gear1 to 1:1, Gear2 to 1:2. Niestety ten drugi powoduje spory spadek wydajności, w szczególności w grach. Warto więc kupić pamięci, które będą działały w trybie Gear 1, a na większości płyt maksymalną prędkością będzie maksymalnie 3600 MHz. Dla procesorów Intel 10. generacji praktycznie nie ma ograniczeń. W przypadku AMD jest również obecny tryb synchroniczny i asynchroniczny. Tutaj dla procesorów Ryzen 1. i 2. generacji maksymalna prędkość to również ok. 3600 MHz, a dla nowszych to nawet 3733 – 3800 MHz. Warto tutaj zwrócić uwagę, aby kupowana pamięć miała jak najmniejsze opóźnienia.

Ostatnia sprawa to sama pojemność pamięci. Polecam zawsze wybierać dwie lub cztery sztuki pamięci, ze względu na obecność Dual Channel (oczywiście jeśli Wasza płyty ma 4 sloty na pamięci RAM). Jeśli jesteście graczami to opcja 2x 8 GB spokojnie powinna Wam wystarczyć. Często jednak warto rozważyć wariant 2x 16 GB w szczególności, jeśli komputer wykorzystujecie nie tylko do samego grania, albo chcecie tworzyć potężne miasta w tytułach typu Cities: Skylines po dograniu masy modów.

Często nieufnie podchodzimy do nowych marek. W przypadku Kingston FURY nie jest to konieczne

Nowe marki często wzbudzają w nas nieufność. Szczególnie jeśli chodzi o podzespoły komputerowe. Nie wiadomo kto to wymyślił, gdzie sprzęt został zrobiony i jakiej jest jakości. Kiedy nową markę tworzy firma o uznanej, wieloletniej pozycji na rynku, nie ma najmniejszych powodów do obaw. Kupujemy sprawdzony sprzęt, z którego powinniśmy się cieszyć przed długie lata. Tak jak w przypadku modułów pamięci Kingston FURY.

Jak przekonuje producent, utrzymująca się globalna pozycja firmy Kingston jako producenta najlepszych rozwiązań DRAM, SSD i pamięci flash wnosi innowacje i entuzjazm do kolejnego rozdziału w naszym zaangażowaniu w dostarczanie wysokiej jakości produktów i legendarną obsługę klienta. Kingston FURY będzie kontynuować tradycję dostarczania najwydajniejszych i niezawodnych pamięci DRAM na rynku.

