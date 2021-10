Komputronik kończy 25 lat! Smart home na wyciągnięcie ręki

Szukasz okazji na smartfony, laptopy lub urządzenia smart home w dobrej cenie? Komputronik na swoje 25. urodziny obniża ceny wielu produktów aż o 80%! Sprawdźcie, czy znajdziecie coś odpowiedniego dla siebie.

Komputronik świętuje swoje 25. urodziny z przytupem. Z tej okazji przygotował świetne promocje i rabaty, z których skorzystać mogą wszyscy zainteresowani klienci – w specjalnie przygotowanym pasażu Kiedy masz 25 lat, można znaleźć kilkadziesiąt urządzeń, które z każdego domu lub biura zrobią inteligentne miejsce.

To jednak nie koniec atrakcji, bo Komputronik przygotował także specjalne raty. Zakupy wybranych urządzeń i akcesoriów można rozłożyć na 25 rat RRSO 0% przy wyborze usługi Helpdesk lub na 25 rat z odroczeniem aż o 6 miesięcy. Co więcej, za jedyne 25 zł można skorzystać z usługi konfiguracji dowolnego sprzętu, dzięki której z urządzenia można korzystać zaraz po odpakowaniu.

Poniżej zebraliśmy kilka ciekawych produktów z różnych kategorii, które są dostępne w promocyjnych cenach w pasażu Kiedy masz 25 lat.

Gosund Inteligentne gniazdko WiFi SP111

Gniazdko Gosund WiFi SP111 to jeden z podstawowych elementów wyposażenia każdego smart home. Ma moc 3450 W i służy do pomiaru zużycia prądu oraz sterowania oświetleniem i innymi urządzeniami smart home w domu. Konstrukcja gniazdka jest kompaktowa, a dzięki nowoczesnemu designowi będzie pasować do każdego rodzaju wnętrza. Gniazdko może być obsługiwane głosowo, ale również poprzez aplikację mobilną Smart Life, którą można darmowo pobrać na system Android lub iOS. Z poziomu aplikacji mamy możliwość sterowania urządzeniem zdalnie z dowolnego miejsca na Ziemi.

TP-Link Archer AX1500

Żaden smart home nie obejdzie się bez dobrego i funkcjonalnego routera. TP-Link Archer AX1500 to dwupasmowy router, który wykorzystuje technologię łączności bezprzewodowej WiFi 6. Router pozwala na osiągnięcie zawrotnych prędkości – nawet 1,5 Gb/s (1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Dzięki technologiom OFDMA i MU-MIMO można podłączyć do sieci więcej urządzeń i zauważalnie zmniejszyć opóźnienia transmisji. Dzięki obecności procesora o taktowaniu 1,5 GHz, możliwe jest płynne przełączanie się między poszczególnymi urządzeniami. Router można skonfigurować za pomocą aplikacji TP-Link Tether (dla Androida i iOS).

ASUS ZenBook UM425UA-KI219T Szary

Na urodzinowej promocji sieci Komputronik znajdziemy także komputery mobilne. ASUS ZenBook UM425UA-KI219T to świetnie wykonany, metalowy ultrabook. Mimo iż jest bardzo smukły, to nie zabrakło w nim najważniejszych portów komunikacyjnych. Kiedy bateria ZenBooka będzie na wyczerpaniu, funkcja szybkiego ładowania pozwoli na uzupełnienie energii do poziomu 60% w ciągu zaledwie 40 minut, aby błyskawicznie ponownie ruszyć w drogę. ZenBook 14 ma ekran ze smukłymi ramkami NanoEdge ze wszystkich czterech stron. Wyświetla on jasny i ostry obraz, a dzięki kompaktowym oprawkom uzyskano 90% stosunek wielkości ekranu do obudowy dla jeszcze większej immersji podczas oglądania.

Komputronik Pro X511 [H2]

Są fani konsol do gier, laptopów gamingowych i klasycznych pecetów. Komputronik Pro to rodzina komputerów stworzona z myślą o tych ostatnich użytkownikach. To idealne narzędzia pracy dla grafików, muzyków, montażystów oraz osób pracujących nad dużymi i złożonymi projektami w środowiskach CADowskich. Komputronik Pro X511 [H] to propozycja ze średniego segmentu, oferująca wysoką moc obliczeniową w zadaniach wykorzystujących akcelerację graficzną. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu najnowszej karty graficznej, która nie tylko została wyposażona w 8 GB własnej pamięci, ale posiada również dedykowane rdzenie typu Tensor, wykorzystywane przy obliczeniach związanych ze sztuczną inteligencją. Do kompletu dobrano tu najnowszej generacji, 12-wątkowy procesor Intel Core i5 oraz 16 GB pamięci operacyjnej, a całość osadzono w estetycznej i kompaktowej obudowie.

Samsung Galaxy A52s 5G 128GB Dual SIM czarny (A528)

Osoby, które poszukują taniego i niezawodnego smartfonu, powinny sięgnąć po Samsunga Galaxy A52s, który oferuje zaawansowane funkcje fotograficzne. Ma cztery aparaty tylne, w tym obiektyw główny 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i jasną przysłoną oraz obiektyw ultraszerokokątny, makro i głębi. Funkcja Rozpoznawania Scen automatycznie dobierze optymalne parametry ekspozycji, takie jak nasycenie kolorów, balans bieli czy jasność, zapewniając niezwykłe kadry w każdej sytuacji. Galaxy A52s 5G ma świetny, 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O, który oferuje szerokie kąty widzenia i idealnie odwzorowane kolory. Smartfon jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, fioletowej i błękitnej.

Garmin Forerunner 45 czarny

Garmin Forerunner 45 to idealny zegarek dla wszystkich fanów biegania, który można nosić przez całą dobę. Jest prosty w obsłudze, a wbudowany moduł GPS pozwala na śledzenie trasy biegu i zbiera dokładne dane dotyczące dystansu, tempa i interwałów. Dzięki prostemu interfejsowi jednym ruchem można wstrzymać pracę czasomierza, nawet spoconymi rękoma. To sprzęt idealny dla fanów biegania, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by używać go na co dzień – do casualowych styliacji.