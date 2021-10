To może być poważny problem związany z podróżami w kosmos. Naukowcy ostrzegają przed zmianami w mózgu

Podróże w kosmos mogą mieć poważne konsekwencje dla zdrowia ludzi. Międzynarodowy zespół naukowców doszedł do wniosku, że długotrwałe przebywanie w przestrzeni kosmicznej może prowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu.

Badacze przedstawili wnioski do jakich doszli na łamach JAMA Network. Na czele zespołu badawczego stanęli Peter zu Eulenburg i Alexander Choukér, których wspierali naukowcy z Uniwersytetu w Göteborgu. Celem prowadzonych przez nich analiz była integralność strukturalna ludzkiego mózgu oceniana przy pomocy markerów krwi. Próbki te były pobierane od astronautów wracających z długotrwałych misji. W ten sposób autorzy badania doszli do wniosku, że długotrwałe przebywanie w przestrzeni kosmicznej prowadzi prawdopodobnie do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu i jego przyspieszonego starzenia.

Łącznie analizami objęto pięciu astronautów, którzy mieli na koncie 5,5-miesięczny pobyt na orbicie. Stwierdzono u nich podwyższone poziomy biomarkerów sugerujących uszkodzenie komórek mózgowych. I choć naukowcy nie wiedzą jeszcze, czy (a jeśli tak, to w jakim stopniu) rzeczone biomarkery wskazują na zmiany w funkcjonowaniu mózgu, to jest oczywistym, że ich wykrycie jest złą wiadomością w kontekście stanu zdrowia badanych.

To pierwszy raz, kiedy udało się znaleźć konkretny dowód na uszkodzenia komórek mózgowych w ramach badań krwi po lotach kosmicznych. Potrzebne są dalsze badania oraz zapobieganie tego typu sytuacjom, jeśli podróże kosmiczne mają stać się bardziej powszechne w przyszłości. Henrik Zetterberg, Uniwersytet w Göteborgu

Długotrwały pobyt w przestrzeni kosmicznej wiąże się ze zmianami w mózgu

Jeśli chodzi o dokładny przebieg badań, to próbki krwi pobrano na 20 dni przed wylotem astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Średni czas przebywania załogi na pokładzie ISS wynosił 169 dni, a jej średni wiek – 49 lat. Po powrocie na Ziemię trzykrotnie powtórzono pobieranie krwi. Stało się to w dzień lądowania, a następnie w tydzień i miesiąc po nim. Naukowcy zwrócili szczególną uwagę na pięć markerów: NFL, GFAP, T-tau oraz dwa białka amyloidu beta.

Okazało się, że podwyższone stężenia dotyczyły trzech biomarkerów: NFL, GFAP i białka amyloidu beta Aβ40. Jest to o tyle martwiące, że w ramach wcześniejszych badań, opartych na rezonansie magnetycznym, mózgi osób przebywających przez dłuższy czas w przestrzeni kosmicznej również przejawiały zmiany. Tego typu kwestie muszą zostać ściśle przebadane, jeśli ludzkość na poważnie myśli o ekspansji w kosmosie.