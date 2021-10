Mbombe 4 dostaje nowy pancerz. To teraz jeden z najlepiej chronionych pojazdów na świecie

Południowoafrykańska firma Paramount Group, specjalizująca się w produkcji pojazdów opancerzonych, buduje najnowsze cudo. Według zapowiedzi, będzie to najlepiej chroniony pojazd opancerzony w swojej klasie.

Firma Paramount Group ogłosiła, że zakończyła prace nad nowym pancerzem dla wozu bojowego Mbombe 4. Dzięki temu udało się osiągnąć jeden z najwyższych poziomów ochrony w świecie pojazdów opancerzonych. Sam Mbombe 4 nie jest niczym nowym, bo pojazd zaprezentowano w 2019 r.

Mbombe 4 jest jeszcze lepszy

Ulepszony Mbobme 4 przeszedł serię ekstremalnych testów z udziałem różnych sił zbrojnych na świecie. Dodatkowy pancerz Mbombe 4 zwiększa stopień ochrony do poziomu 3. w ramach standardów NATO STANAG 4569.

Mbombe 4

Nowy pancerz jest lekki i nie zaburza mobilności pojazdu, a jednocześnie zapewnia maksymalną ochronę przed wielokrotnymi trafieniami balistycznymi, odłamkami pocisków artyleryjskich i bliskimi eksplozjami improwizowanych ładunków wybuchowych. Warto odnotować, że chroniony jest nie tylko kokpit, ale i wnęka silnika.

Mbombe 4 uzyskał ostateczną certyfikację po pomyślnym przejściu serii testów wybuchowych zaprojektowanych i przeprowadzonych przez oddział Landward Sciences division of the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR), wiodącej i niezależnej instytucji naukowo-badawczej w RPA. W przypadku Mbombe 4, testy wybuchowe obejmowały dwie eksplozje 10 kg TNT pod kołami i kadłubem oraz jeden test wybuchu bocznego 50 kg przeprowadzony w odległości 5 metrów, symulujący improwizowane urządzenie wybuchowe (IED).

Mbombe 4 jest wynikiem dziesięcioleci doświadczeń na polu walki i zaangażowania firmy w nieustanną innowacyjność. Zapewnienie zdolności przetrwania i wydajności misji nowej generacji jest kamieniem węgielnym naszego działu Land Systems. Poświęcamy się ciągłym badaniom i opracowywaniu wysoce zindywidualizowanych rozwiązań, aby sprostać asymetrycznym wyzwaniom bezpieczeństwa w 2021 roku i w następnych dekadach. Jest to misja niezbędna dla naszej działalności, która zapewniła stały wzrost naszych partnerstw na całym świecie. John Craig, prezes wykonawczy Paramount Group Land Systems

Mbombe 4 może rozpędzić się do 140 km/h, ma 800 km zasięgu działania i korzysta z niezależnego systemu zawieszenia. Pojazdy Paramount Group są „przystępne cenowo” i nadają się do różnego rodzaju misji – działań antyterrorystycznych, patrolowania granic czy zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.