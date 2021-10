MediaTek Dimensity 2000 będzie mógł konkurować z flagowymi układami konkurencji?

Nadchodzący topowy procesor MediaTek Dimensity 2000 pojawił się na najnowszych przeciekach. Zdradzają one kilka ciekawych szczegółów na temat procesu produkcyjnego jak i budowy.

MediaTek Dimensity 2000 będzie produkowany w procesie TSMC 4 nm?

Wcześniej procesory MediaTek nie kojarzyły nam się najlepiej, choć w ostatnim czasie SoC firmy zdecydowanie uległy poprawie odzyskując tym samym zaufanie użytkowników. Jednak dzięki najnowszym doniesieniom wiemy, że będzie jeszcze lepiej, a to za sprawą flagowego układu MediaTek Dimensity 2000. Jeśli nieoficjalne informacje się potwierdzą, to może on stanowić konkurencję dla Snapdragona 898 i Exynosa 2200.

Czytaj też: Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC z płatnościami Mastercard debiutuje w Polsce. Ile kosztuje opaska?

W ubiegłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że MediaTek wykorzysta nową architekturę ARMv9, a układ zostanie wyprodukowany w procesie TSMC 4 nm. Informacje te potwierdził również znany leakster Digital Chat Station, dodając jeszcze kilka nowinek.

Reklama

Mamy w nim dostać taką samą konfigurację rdzeni, jak w przypadku tych dwóch flagowych układów konkurencji, czyli: jeden główny rdzeń Cortex-X2 działający z częstotliwością 3,0 GHz, trzy rdzenie Cortex-A710 i cztery rdzenie A510. Różnice, oprócz procesu, będą sprowadzać się także do zastosowanego GPU, gdyż MediaTek sięgnie po układ Mali-G710 MC10. Zgodnie z danymi ARM, jest on o 20% szybszy niż G78. Dodatkowo ma charakteryzować się 20% poprawą efektywności energetycznej i wydajnością w uczeniu maszynowym lepszą o 35%.

Czytaj też: Wszystko co wiemy o serii Google Pixel 6

Mówi się, że premiera MediaTek Dimensity 2000 zaplanowana jest na końcówkę tego roku, choć patrząc na obecną sytuację na rynku wszystko może jeszcze ulec zmianie.