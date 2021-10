Jakie nowości trafiły do Microsoft 365 we wrześniu?

Pakiet aplikacji Microsoft 365 został wzbogacony we wrześniu w kilka nowych funkcji. W porównaniu z innymi miesiącami, nie było ich dużo, ale z pewnością przydadzą się użytkownikom.

Wrześniowe nowości w Microsoft 365

We wrześniu najbardziej wzbogacony został komunikator Teams, który w ostatnich latach bardzo zyskał na popularności. Microsoft stale go rozbudowuje o nowe funkcje. Tym razem do opcji transkrypcji i napisów na żywo trafiły nowe języki, dokładniej aż 27, w tym portugalski, niemiecki, japoński czy hindi. Zapewnia to elastyczność i dodatkową przejrzystość dla uczestników podczas spotkania, pozwoli na robienie notatek i łatwiejsze przyswojenie treści spotkania.

Microsoft zintegrował Yammer z usługą Viva Topics, dzięki czemu użytkownicy zyskają dostęp do informacji pochodzącej ze społeczności, zaś środowisko na platformie stanie się bardziej spójne. Dzięki tej nowej integracji tematy będą odnosić się do tego samego w usłudze Yammer, Viva lub w innym miejscu na platformie Microsoft 365. Dotyczy to oczywiście licencjonowanych użytkowników.

Ulepszeń doczekały się też programy Word, Excel i PowerPoint. Rozszerzono dodaną w 2019 roku obsługę etykiet wrażliwości w OneDrive i SharePoint, umożliwiającą otwieranie, edytowanie i automatyczne zapisywanie dokumentów oznaczonych etykietami i zaszyfrowanych w programach Word, Excel i PowerPoint w sieci Web. Teraz możliwe będzie współtworzenie i automatyczne zapisywanie uwzględniające aplikacje platformy Microsoft 365 na komputerze stacjonarnym zarówno dla systemu Windows, jak i macOS. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w wiele osób jednocześnie współtworzyć dokumenty Word, Excel lub PowerPoint, zachowując przy tym etykiety wrażliwości i ochrony dokumentów w aplikacjach stacjonarnych i internetowych.

Z kolei Visio w sieci otrzymało pełną paletę kolorów dla obiektów na diagramach. Dzięki dodaniu opcji Ostatnie kolory i Więcej kolorów można szybko uzyskać dostęp do ostatnio używanych kolorów na diagramie lub wybrać z pełnego spektrum kolorów.