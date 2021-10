Technologia zaprojektowania dla kolonizatorów Marsa, może ocalić Ziemię. Jak to możliwe? Byli inżynierowie SpaceX stworzyli tani, przenośny mikroreaktor jądrowy o szerokim spektrum zastosowań.

Energia jądrowa to teraźniejszość i nic nie wskazuje na to, by w przyszłości miała przestać być wykorzystywana. Grupa byłych inżynierów SpaceX pracuje nad „pierwszym na świecie przenośnym, bezemisyjnym źródłem energii”, które może dostarczyć prąd do deficytowych miejsc. Na realizację tego celu, start-up Radiant dostał finansowanie rzędu 1,2 mln $ od grupy inwestorów.

Technologia na Marsa przydatna na Ziemi

Jakiś czas temu duńska firma Seaborg Technologies zaproponowała stworzenie pływających elektrowni jądrowych, ale projekt Radiant wprowadza zupełnie nowy wymiar mobilności. Prototypowy mikroreaktor, który wciąż znajduje się na etapie budowy, jest w stanie wytworzyć moc ponad 1 MW, co wystarczy do zasilenia ok. 1000 domów przez okres do ośmiu lat. Można go łatwo transportować drogą powietrzną, morską i lądową, uniezależniając tym samym poszczególne regiony świata od paliw kopalnych.

Mikroreaktory Radiant mogą odmienić Ziemię

Doug Berneur, dyrektor generalny Radiant, to były inżynier SpaceX, który pracował nad mikroreaktorami do marsjańskich misji. Jego projekt może być przydatny na Ziemi, co doprowadziło do założenia Radiant.

Wiele z opracowywanych mikroreaktorów ma stałą lokalizację. Nikt nie ma jeszcze mobilnego systemu komercyjnego, więc trwa wyścig o palmę pierwszeństwa. Reklama Doug Berneur

Warto wspomnieć, że firma Radiant otrzymała już dwa tymczasowe patenty związane z przenośnymi reaktorami jądrowymi. Jeden dotyczył technologii zmniejszającej koszty i czas potrzebny do uzupełnienia paliwa w reaktorze, a drugi zwiększał wydajność przekazywania ciepła z rdzenia.

Mikroreaktor Radiant jest napędzany przez zaawansowane paliwo cząsteczkowe, które jest w stanie wytrzymać wyższe temperatury niż tradycyjne paliwo jądrowe. Z kolei chłodzenie helowe ogranicza ryzyko korozji i skażenia.

Przedstawiciele Radiant podpisali umowę z firma Battelle Energy Alliance na przetestowanie mikroreaktorów w Narodowym Laboratorium Idaho (INL). Czyste paliwo wykorzystywane w mikroreaktorach Radiant może wystarczyć na ponad 4 lata. Nie wiadomo, kiedy pierwsze reaktory trafią na rynek, ale raczej nie trzeba będzie na to długo czekać.