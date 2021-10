motorola edge 20 to zgrabny smartfon o dużych możliwościach

Motorola edge 20 to kontynuacja serii zapoczątkowanej w 2020 roku. Firma nie postawiła na subtelną ewolucję, a zdecydowała się na spore zmiany. Czy dobre? Bardzo dobre!

Tak wyglądającego smartfonu jak motorola edge 20 nie było już dawno

Na rynku nie brakuje smartfonów z płaskimi krawędziami. Ale takich kształtów jak w motoroli edge 20 nie widziałem już od dawna.

Dzięki ostrym załamaniom na rogach, motorola edge 20 sprawia wrażenie nieco kwadratowej, co ogromnie wyróżnia ją na tle rynku. Podobnie jak grubość, bo 6,99mm to również rzadko spotykana wartość. Obudowa jest przy tym leciutka, waży 163 gramy, co raczej nie zdarza się przy ekranach o przekątnej 6,7 cala. Warto pamiętać też o hydrofobowej powłoce.

Ktoś może powiedzieć – ale to jest kanciaste. Trochę tak, ale patrząc na to jak bardzo podoba się praktycznie każdemu, kto brał motorole edge 20 do ręki, jest to tylko i wyłącznie zaleta.

motorola edge 20 ma jeden z najlepszych ekranów w swojej klasie

Motorola edge 20 nie jest smartfonem z najwyższej półki cenowej, ale ekranem jest w stanie zawstydzić niejeden znacznie droższy model. Do wspomnianej przekątnej 6,7 cala dokładamy rozdzielczość FullHD+, zgodność z HDR10+, paletę kolorów DCI-P3 oraz 144 Hz odświeżanie obrazu. Dzięki temu wyświetlane treści są nie tylko ładne, kolorowe i miłe dla oka, ale też bardzo płynne.

Motorola bez Gestów Moto? To nie mogło się wydarzyć

Czysty Android z nakładką My UX to od pewnego czasu wizytówka Motoroli. Nie mamy tu zbędnych dodatków, ale cały czas możemy spersonalizować smartfon np. poprzez zmianę kształtu ikon, czy kolorów przycisków na pasku powiadomień.

Drugą wizytówką Motoroli są oczywiście Gesty Moto. Wszystkie są obecnie w motoroli edge 20. Mowa o łatwym włączaniu aparatu poprzez obrót nadgarstkiem, włączeniu latarki poprzez potrząśnięcie obudową, czy aktywacja ekranu po wzięciu smartfonu do ręki. Gesty są niezmiennie uzależniające. Jeśli za dużo czasu spędzicie z Motorolą, po wzięciu do ręki innego smartfonu możecie czuć się pozbawieni głównych funkcji.

motorola edge 20 oferuje bardzo mocny zestaw aparatów

Motorola solidnie pracuje nad poprawą jakości aparatu w swoich smartfonach i motorola edge 20 jest tego bardzo dobrym potwierdzeniem. Zestaw aparatów jest nie tylko bardzo uniwersalny, ale też bardzo dobry.

Do dyspozycji mamy aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix z przysłoną F/1.9 oraz dużą matrycą 1/1.52″. Obok niego znajdziemy zoom z teleobiektywem o rozdzielczości 8 Mpix oferujący 3-krotny zoom optyczny oraz aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 16 Mpix i kątem widzenia 119 stopni. Ma on dodatkową funkcję zdjęć makro, co w połączeniu z dużym kątem widzenia przekłada się na możliwość fotografowania z bardzo bliskiej odległości, a uzyskane efekty potrafią bardzo pozytywnie zaskoczyć. Tak jak zawsze bardzo sceptycznie podchodzę do aparatów makro w smartfonach, tak ten naprawdę się bardzo udany.

Zobaczmy na kilka przykładów z każdego z trzech dostępnych aparatów.

Ale nie samymi zdjęciami człowiek żyje, a motorola edge 20 ma też ciekawe funkcje filmowe lub… filmowo-zdjeciowe. Mowa o funkcji Podwójny Zapis (Dual Capture). Takiego miksu nagrywania nie kojarzę z żadnego innego smartfonu. Motorola edge 20 nagrywa jednocześnie film z dwóch aparatów. Tylnego i głównego, co oczywiście znajdziemy w innych modelach, albo też z dwóch aparatów tylnych. Możemy np. nagrywać jednocześnie szeroki kadr aparatem ultraszerokokąnym i w tym czasie robić zoom na szczegóły za pomocą teleobiektywu. W trakcie nagrywania możemy dowolnie przełączać się pomiędzy dostępnymi aparatami. Do wyboru mamy też różne układy nagranych filmów i obraz może być podzielony po połowie, albo też któreś z nagrań zostanie zminimalizowane do rogu kadru.

Kolejnymi ważnymi funkcjami są – Audio Zoom, która przy użyciu zaawansowanych mikrofonów rejestruje dźwięk obiektu, odfiltrowując jednocześnie hałas i głosy z otoczenia, by zapewnić czyste i bardziej profesjonalne nagranie. Z kolei w Super Zwolnionym Tempie możemy nagrywać filmy w 120 klatkach na sekundę (w FullHD) lub w 240 klatkach (w rozdzielczości HD).

motorola edge 20 może stać się przenośnym komputerem

Tak wygląda pulpit przy użyciu platformy Ready For

Dzięki funkcji Ready For motorola edge 20 staje się naszym przenośnym komputerem. Wystarczy podłączyć ją do monitora odpowiednim kablem lub bezprzewodowo (jeśli urządzenie obsługuje Miracast) i… korzystać. Smartfon można też sparować z komputerem, co tworzy bardzo uniwersalny duet.

W pierwszym przypadku jest to duże ułatwienie w podróży, albo kiedy np. nie mamy dostępu do wolnego komputera. W prosty sposób możemy zamienić telewizor w komputer, za pomocą smartfonu. Tak możemy wygodnie przeglądać i tworzyć dokumenty, czy prowadzić wideorozmowy. Nie mówiąc już o graniu w gry. Szczególnie, że do telefonu możemy podłączyć bezprzewodową mysz lub klawiaturę, albo też kontroler.

Parując motorole edge 20 z komputerem, w ramach funkcji Ready For PC, dostajemy dostęp do aplikacji i plików ze smartfonu, na ekranie PC-ta lub laptopa. Dzięki temu bez odrywania się od pracy możemy np. odpisywać na wiadomości i jedyne co musimy zrobić, to tylko przełączyć się między oknami.

Smartfon zawsze naładowany dzięki szybkiemu ładowaniu

W dzisiejszych smartfonach podstawą jest to, aby był zawsze naładowany. A jeśli nie jest, aby naładował się w jak najkrótszym czasie.

Reklama

Akumulator motoroli edge 20 bez żadnych problemów pozwala na pełny dzień intensywnej pracy. Prowadzenia rozmów, korzystania z Internetu, grania w gry, robienia zdjęć, czy korzystania z mediów społecznościowych. Jeśli zabraknie nam energii, to dzięki obsłudze ładowania o mocy 30W w pół godziny jesteśmy w stanie naładować akumulator do niemal 70%. Po kolejnych 10 minutach mamy już prawie 90%, a 100% naładowania osiągniemy w ok. godzinę.

motorola edge 20 to jeden z ciekawszych modeli w ofercie producenta

Jeśli przez ostatnie lata przyzwyczailiście się do tego, że Motorola robi świetnie wycenione smartfony, ale kosztujące 1000 – 1500 zł, możecie być nieco zaskoczeni tym, co potrafi motorola edge 20. Cena jest oczywiście nieco wyższa, ale bardzo adekwatna do oferowanych możliwości. A te są bardzo duże i to może być zaskoczeniem, jak dużo można dostać w cenie 2 299 zł.

motorola edge 20 oferuje jeden z najlepszych ekranów oraz aparatów w swojej klasie. Jest bardzo dobrze wykonana i zdecydowanie wyróżnia się kształtem, smukłością oraz masą obudowy. Do tego oferuje bardzo dobrą wydajność oraz szybkie ładowanie, a jeśli będziemy mieć taką potrzebę, w prosty sposób jest w stanie zmienić się w komputer lub zintegrować się z nim, poszerzając jego możliwości.