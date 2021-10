Samsung prezentuje nakładkę One UI 4.0 opartą na Androidzie 12

O nakładce Samsung One Ui 4.0 wiedzieliśmy od dłuższego czasu, w końcu niektórzy już mieli możliwość ją testować. Teraz jednak Samsung nie tylko oficjalnie ją zaprezentował, ale także podzielił się informacjami na temat funkcji, jakie oferuje.

Obecnie w fazie testów jest już 3. wersja beta One UI 4.0, dostępna dla nielicznych w wybranych krajach. Ostateczna wersja tej nakładki Samsunga pojawi się w najbliższych tygodniach, tymczasem dostajemy wgląd w część funkcji, a także możemy przyjrzeć się bliżej wyglądowi nakładki. A ta, zdecydowanie, może się podobać. Użytkownicy dodatkowo będą mieli szerokie pole do popisu w kwestii dostosowywania One UI 4.0 pod siebie.

Samsung prezentuje nakładkę One UI 4.0

Podczas wydarzenia Samsung Developers Coference 2021 została zaprezentowana nowa wersja nakładki producenta. Długo wyczekiwana, przez niektórych już testowana. Przynosi wiele nowości, których mogli nie zauważyć nawet ci, którzy już mieli z nią styczność. Zanim przejdziemy do bliższego przyglądania się tym zmianom, warto zobaczyć materiały wideo, które opublikował Samsung.

One UI 4.0 ma być wygodną i intuicyjną platformą, która nie będzie nas odciągała od najistotniejszych rzeczy. Oczywiście zmiany najszybciej zobaczymy w warstwie wizualnej. Widżety dostały zaokrąglone rogi, a użytkownicy możliwość zmiany kolorystyki czy stylów interfejsu i ikon.

By uczynić widok naszego ekranu bardziej przejrzystym, Samsung postawił na rozmycie tła. Dzięki temu łatwiej będzie skupić się na elementach pojawiających się na pierwszym planie. Nie zabrakło też rozbudowanego trybu ciemnego.

Nakładka przynosi również bardziej inteligentny tryb nocny, przyciemniający po zmroku ikony, co zdecydowanie wpłynie na komfort użytkowania smartfona i zadba o nasze oczy. Do klawiatury Samsunga trafią AR Emoji, pojawi się więcej wibracji haptycznych i różnorodnych dźwięków.

One UI 4.0 wprowadzi też nowości z zakresu prywatności i bezpieczeństwa. Za każdym razem, gdy któraś z aplikacji będzie korzystać z mikrofonu lub kamerki, dowiemy się o tym dzięki specjalnej ikonce wyświetlonej w rogu ekranu.

W łatwy sposób będziemy mogli prześledzić uprawnienia, jakie przyznaliśmy aplikacjom w ciągu ostatnich 7 dni. Ponadto pojawią się także różne narzędzia związane ze zdjęciami i umożliwiające szybkie udostępnianie materiałów na laptopach Samsunga. Choć to akurat coś, co raczej nie zainteresuje polskich użytkowników, gdyż producent nadal nie wprowadził tych urządzeń na nasz rynek.

nakładka One UI 4.0 oparta na Androidzie 12 trafi w pierwszej kolejności do tegorocznych flagowców, a następnie będzie udostępniana kolejnym modelom.