NEA to tak naprawdę „mini Psyche”. Kosmiczne górnictwo coraz bliżej?

Bogate w metale asteroidy bliskie Ziemi (NEA) są rzadkimi obiektami, które w przyszłości mogą stać się celem dla misji kosmicznego górnictwa. Metale takie jak żelazo, nikiel i kobalt mogą kiedyś być wydobywane spoza Ziemi.

Badania opublikowane w Planetary Science Journal rzucają nowe światło na NEA. Naukowcy zbadali dwa takie obiekty, aby dowiedzieć się więcej o ich pochodzeniu, składzie i związkach z meteorytami spadającymi na naszą planetę. Co odkryli?

Mini Psyche

Powszechnie uważa się, że NEA powstały w czasach, gdy jądra rosnących planet uległy zniszczeniu na wczesnych etapach Układu Słonecznego. Studenci kierowani przez prof. Vishnu Reddy’ego z University of Arizona przyjrzeli się obiektom 1986 DA i 2016 ED85. Odkryli, że ich sygnatury spektralne są podobne do planetoidy (16) Psyche, jednej z największych planetoid z pasa głównego.

Nasza analiza pokazuje, że obie NEA mają powierzchnie z 85% metalu, takiego jak żelazo i nikiel oraz 15% materiału krzemianowego, który jest w zasadzie skałą. Te asteroidy są podobne do niektórych meteorytów kamienno-żelaznych, takich jak mezosyderyty znalezione na Ziemi. Juan Sanchez, główny autor badań z Planetary Science Institute

Astronomowie od dawna zastanawiają się, z czego zbudowana jest powierzchnia Psyche. Dzięki badaniom NEA, które zbliżają się do Ziemi, można zidentyfikować konkretne meteoryty, które przypominają powierzchnię Psyche.

Rozpoczęliśmy badania składu populacji NEA w 2005 roku, kiedy byłem studentem, w celu zidentyfikowania i scharakteryzowania rzadkich NEA, takich jak te bogate w metale planetoidy. To satysfakcjonujące, że udało nam się odkryć te „mini Psyche" tak blisko Ziemi. prof. Vishnu Reddy

Nowe rodziny planetoid?

Naukowcy wykorzystali poznany skład i orbity planetoid 1986 DA i 2016 ED85 do określenia czterech możliwych rodzin asteroid w zewnętrznym regionie pasa głównego, w którym znajduje się najwięcej małych ciał niebieskich w wewnętrznej części Układu Słonecznego. Tam też jest najwięcej metalicznych planetoid, w tym właśnie (16) Psyche. Eksperci wskazują, że to one powinny być pierwszym celem kosmicznego górnictwa.