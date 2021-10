Przyszłość chmurą stoi. Netia wskazuje najważniejsze cechy i korzyści usług w chmurze

Netia przygotowała raport Chmura i cyberbezpieczeństwo w Polsce – 2021. Wynika z niego, że wartość rynku usług chmurowych urosła już do 2,5 mld zł i w przyszłości będzie rosnąć. Usługi w chmurze to przyszłość, ale i duża wygoda dla firm.

Usługi w chmurze w Polsce dynamicznie rosną

Z obliczeń firmy analitycznej PMR wynika, że wartość rynku IT w Polsce w 2021 roku wyniesie 50 mld zł. Usługi w chmurze stanową tylko 5% tej kwoty, ale jednocześnie to najbardziej dynamicznie rozwijająca się część rynku. Rokroczna dynamika wzrostu to aż 50%.

Polska ma jeszcze sporo do nadrobienia, bo w Unii Europejskiej średnio co trzecia firma korzysta z rozwiązań chmurowych. W Polsce to na razie ok 1/4. Popularność tego typu usług rośnie wraz z rozmiarem firmy. Rozwiązania chmurowe wdraża połowa dużych firm i już tylko 20% małych i średnich.

Cyfrowa transformacja z konieczności, czyli chmura po polsku

Wiele firm w obliczu pandemii zaczęło korzystać z usług w chmurze, ale nie możemy mówić o ich całkowitej transformacji. Z badań PMR wynika, że tylko 23% firm jako punkt wyjścia stawia planowanie transformacji cyfrowych i start korzystania z usług w chmurze. Tylko 20% stawia na cyfryzację obsługi klienta, a 17% chce wykorzystywać media społecznościowe do interakcji z klientami.

W przypadku wielu firm konieczność cyfryzacji swoich usług nie wynikała z zaplanowanego procesu, ale z konieczności wywołanej pandemią. Możemy do tego zaliczyć konieczność przejścia na pracę zdalną lub rozpoczęcie sprzedaży w Internecie.

Jakie korzyści dają usługi w chmurze i czy jest to bezpieczne?

Usługi w chmurze to przede wszystkim ogromna wygoda. Firma nie musi inwestować w odpowiedni sprzęt, serwery, miejsce do ich przechowywania, klimatyzowanie, zabezpieczenia, serwisowanie… Wszystko to spada na dostawcę usługi. Który ma do tego odpowiednią przestrzeń i warunki, które bardzo często są na poziomie nieosiągalnym, szczególnie dla mniejszych firm. Wystarczy tu dać przykład otwartego w tym roku data center Netii. Nawet dla największych przedsiębiorców budowa takiej infrastruktury wiąże się z bardzo dużym wydatkiem.

Tu pojawia się pytanie – czy to jest bezpieczne? Ponad połowa badanych w Polsce firm wskazuje, że bezpieczeństwo to jedna z kluczowych cech rozwiązań chmurowych, a 25% wskazuje je jako najważniejszą zaletę. Właśnie ze względu na zaawansowanie infrastruktury jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie.

Wiele firm obawia się usług w chmurze. Są przekonane, że wymaga to odpowiednich kompetencji wewnętrznych, boją się też trudność w kontakcie z dostawną usług. Na co wskazuje 32% firm. Co nie jest prawdą. Jak podkreśla Netia, klienci firmy zgodnie twierdzą, że usługi w chmurze okazały się idealnym rozwiązaniem problemu braków odpowiednich kompetencji cyfrowych.

Warto też podkreślić, że błędem wielu firm jest pomijanie istoty oszczędności przy skorzystaniu z usług w chmurze. Tylko 12% badanych wskazuje oszczędności jako istotny czynnik. Tymczasem oszczędność, na wspomnianej przestrzeni i odpowiedniego jej zabezpieczenia oraz wyposażenia, to kolejny bardzo ważny aspekt usług chmurowych.

Jeśli prowadzisz firmę i szukasz odpowiedniego kompendium wiedzy na temat usług w chmurze, albo zwyczajnie interesujesz się tą tematyką, sprawdź koniecznie raport Chmura i cyberbezpieczeństwo w Polsce – 2021 przygotowany przez Netię. Znajdziesz go pod tym adresem.