Odkryto prawie 500 mezoamerykańskich monumentów. Stworzyli je Majowie, a może Olmekowie?

Wykorzystując dane zebrane przy użyciu LIDAR-a, naukowcy odkryli prawie 500 mezoamerykańskich zabytków w południowym Meksyku. Niektóre kompleksy ceremonialne pojawiły się wcześniej niż sądzono. Stworzyli je Majowie czy Olmekowie?

Struktury powstałe ponad 3000 lat temu są zakopane pod szatą roślinną – obejmują one ogromne sztuczne płaskowyże, które prawdopodobnie były wykorzystywane do zgromadzeń ceremonialnych i innych wydarzeń religijnych. Rewelacje te zostały opisane w Science.

Sama liczba miejsc, które znaleźliśmy, jest oszałamiająca. Badanie to będzie inspiracją dla kolejnych pokoleń. Thomas Garrison, archeolog z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin

Tajemnice Majów i Olmeków

Starożytna cywilizacja Majów, która zamieszkiwała południowy Meksyk oraz część Ameryki Środkowej – jest znana ze swoich spektakularnych piramid, języka i kalendarza. Miejsce nazwane Aguada Fénix powstało ok. 1000-800 r.p.n.e. i zawiera sztuczny płaskowyż o długości 1400 m oraz wysokości 15 m. Był on otoczony 20 platformami (po 10 po każdej stronie), co stanowi podstawę systemu liczbowego wielu kultur meozamerykańskich.

Liczba 20 jest ważna w mezoamerykańskiej kosmologii i kalendarzu, a wzór dużego płaskowyżu otoczonego mniejszymi platformami pojawia się także w sąsiednich regionach. Naukowcy postanowili sprawdzić za pomocą LIDAR-u, jak powszechny jest to układ. Zbadano ok. 84 500 km2 powierzchni, co zaowocowało odkryciem 478 kompleksów. Kilka z nich miało taki sam układ jak Aguada Fénix, m.in. starożytne miasto Olmeków w San Lorenzo. Naukowcy do dziś spierają się, czy Olmekowie są kulturą matczyną, czy siostrzaną dla Majów.

Wykorzystując LIDAR odkryto 478 ukrytych monumentów

Nowe odkrycia sugerują, że San Lorenzo było inspiracją dla późnych stanowisk Majów – w tym Aguada Fénix.

Ludzie myśleli, że San Lorenzo było wyjątkowe i że nie miało wiele wspólnego z tym, co nadeszło później. Ale to nieprawda. Nowe znalezisko może cofnąć pochodzenie mezoamerykańskiego systemu kalendarzowego setki lat wstecz. Zono musza nas do ponownego przemyślenia tego, co działo się w tym okresie. Takeshi Inomata, archeolog z Uniwersytetu Arizony, który kierował badaniami

Nowo zebrane dane rodzą kilka kłopotliwych pytań. Ten rodzaj architektury został prawdopodobnie opracowany wcześniej, niż uważano. Istnieje niewiele dowodów wskazujących na istnienie stałych rezydencji przed 500 r.p.n.e. – kultury tego obszaru były wtedy jeszcze mobilne.