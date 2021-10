Doczekaliśmy się! Zadebiutował OnePlus 9 RT z naprawdę topową specyfikacją

Premiera smartfona OnePlus 9 RT już za nami. Pozostawiamy więc wszelkie plotki i spekulacje na rzecz oficjalnych informacji. Przyjrzyjmy się więc specyfikacji tego modelu, który zdecydowanie nie narobi wstydu dotychczasowej serii oznaczonej numerem „9”.

OnePlus 9 RT – specyfikacja

OnePlus zdecydował się tutaj na znaczne ulepszenia względem modelu 9R. Trudno się temu dziwić, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że był on jedynie lekko zmienionym i przemianowanym OnePlus 8T z zeszłego roku (a przynajmniej tak sądzą niektórzy). OnePlus 9 RT przynosi nam natomiast iście topową specyfikację z ulepszeniami, które spodobają się wszystkim entuzjastom gier mobilnych.

Zacznijmy więc od wyświetlacza. Producent zdecydował się tutaj na płaski panel Samsung E4 AMOLED o przekątnej 6,62 cala. Rozdzielczość Full HD+, HDR10+ i 1000 poziomów jasności zdecydowanie wpłyną na świetny odbiór oglądanych treści. Do tego dodajmy odświeżanie na poziomie 120 Hz i częstotliwość próbkowania dotyku wynoszącą 600 Hz. Aż chce się odpalić na nim jakąś grę!

Zalety tego modelu nie kończą się oczywiście na ekranie. OnePlus 9 RT został wyposażony w procesor Snapdragon 888, to może nie jest ten najnowszy SoC Qualcomma, ale nadal jest świetnie. oczywiście procesor jest zintegrowany z modemem 5G. Do dyspozycji użytkowników będzie maksymalnie 12 GB pamięci GB LPDDR5 RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. Zadbano też o to, by smartfon zbytnio się nie przegrzewał pod obciążeniem. Odpowie za to system chłodzenia Larger Vapor Cooling, wykorzystujący grafen i komorę parową. Nowe chłodzenie ma zapewnić o 20 % większą wydajność w rozpraszaniu ciepła w porównaniu z modelem OnePlus 9R.

Tak jak wspominały doniesienia, bateria ma pojemność 4500 mAh, ale obsługuje szybkie ładowanie z mocą 65 W, więc co pełna naładujemy ją w jakieś 29 minut. OnePlus 9 RT działa pod kontrolą Androida 11 z nakładką ColorOS 11, a przynajmniej na to wskazuje oficjalna specyfikacja, choć wedle słów producenta, smartfon ma dostać najnowszego Androida z ColorOS 12. Tutaj warto też wspomnieć o tym, że na pokładzie nie zabrakło NFC, głośników stereo z Dolby Atmos czy WiFi6. Jest również czytnik linii papilarnych, który zintegrowano z ekranem.

Przednia kamerka zapewni nam rozdzielczość 16 Mpix (Sony IMX471, f/2.4) i elektroniczną stabilizację obrazu. Z tyłu dostaniemy do dyspozycji aparat główny 50 Mpix (Sony IMX766), obiektyw ultraszerokokątny 16 Mpix ( f/2.2 , kąt widzenia 123°) i makro 2 Mpix.

Ile kosztuje OnePlus 9 RT?

W Chinach, w zależności od wariantu, ceny za smartfon prezentują się następująco: