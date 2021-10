Pentagon chce być o krok przed wrogiem. Wykorzysta do tego sztuczną inteligencję

Wygląda na to, że sztuczna inteligencja jest kolejnym etapem światowego dozbrajania się. Świat ewidentnie jest już gotowy i świadomy kolejnego wyścigu zbrojeń w dziedzinie technologii informatycznych. Nic więc dziwnego, że na zlecenie Pentagonu GIDE, NORTHCOM i NORAD, czyli wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych Departamentu Obrony USA, przeprowadzono eksperymenty, obejmujące serię wdrożeń trzech powiązanych ze sobą systemów SI. Mowa o sztucznej inteligencji Cosmos, Gaia oraz Lattice, które współpracowały ze sobą, aby sprawdzić, czy analizy danych są w stanie przewidzieć kolejne kroki wroga.

Pentagon sięga po sztuczną inteligencję, aby zawsze być o krok przed wrogiem

Departament Obrony USA chce połączyć i wdrożyć systemy sztucznej inteligencji, które zapewnią mu przewagę nad potencjalnymi wrogami. Celem wspomnianej trójki w eksperymencie było przetwarzanie ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym, w ramach kilku scenariuszy i dążenie do zapobiegania działaniom wrogich podmiotów. Jest to związane z ostatnim opisem amerykańskiej strategii SI do wdrożenia w wojsku, którą sekretarz obrony USA, Lloyd Austin, opisał na konferencji NACAI (via Spectrum.ieee.org).

Podczas wydarzenia dowiedzieliśmy się, że ta strategia dotyczy instrumentalizacji SI w ramach „(…) właściwej kombinacji technologii, koncepcji operacyjnych i możliwości – wszystko splecione w sieciowy sposób, który jest tak wiarygodny, elastyczny i budzący grozę„. Innymi słowy, ten nowy plan obejmuje nadgonienie rozwoju sztucznej inteligencji do poziomu całego świata i zwiększenie jej potencjału w podejmowaniu ważnych decyzji, aby wrogowie przed nią drżeli.

Sztuczna inteligencja znowu pomoże człowiekowi

W sferze sztucznej inteligencji, podobnie jak w wielu innych, rozumiemy, że Chiny są naszym wyzwaniem. Będziemy rywalizować, aby wygrać, ale zrobimy to we właściwy sposób. Istnieje oczywiście szereg względów etycznych i praktycznych związanych z tym podejściem. Urzędnicy amerykańscy związani z tą dziedziną próbują ograniczyć zastrzeżenia do programu, wykorzystując kulturę i adekwatne do systemu podstawy do rozwoju systemów. (…) nasze wykorzystanie sztucznej inteligencji musi wzmacniać nasze wartości demokratyczne, chronić nasze prawa, zapewniać nasze bezpieczeństwo i chronić naszą prywatność. Oczywiście rozumiemy presję i napięcia. I wiemy, że ocena prawnych i etycznych implikacji nowej technologii może zająć trochę czasu – powiedział sekretarz obrony USA, Lloyd Austin.

Projekt opiera się na założeniu, że jeśli wróg zdaje sobie sprawę z tego, że ​​jesteś w stanie przewidzieć jego najlepsze możliwe scenariusze strategiczne, jest naturalnie mniej prawdopodobne, że zrealizuje te plany w obawie przed skoordynowaną i druzgoczącą w skutkach reakcją. Dodatkowo system sztucznej inteligencji skróciłby okres tak zwanej „szarej strefy”, w którym to obie strony oceniają wzajemnie swoje mocne strony, pozycję i słabości oraz opracowują plan działania przed wprowadzeniem w życie strategicznych ruchów, które wprowadzają ten plan w życie.