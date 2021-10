Ogromny potencjał zaklęty w żelaznych akumulatorach. Trwają prace nad ważnym magazynem

Nieoczekiwanie w światło reflektorów wpadł nowy rodzaj akumulatorów, za którego odpowiada firma ESS z Oregonu. Ta otrzymała właśnie zlecenie na dostarczenie swojego dzieła do 17 długoterminowych magazynów energii dla projektu hybrydowego w Hiszpanii. Wiemy że ten kontrakt zostanie zrealizowany we współpracy z globalną firmą systemową Loccioni i firmą inżynieryjną Enertis, jak również znamy to, co dokładnie siedzi w tych żelaznych akumulatorach.

ESS i kontrakt na 8 MWh magazyn z żelaznych akumulatorów przepływowych

Zanim jednak zaczniemy wyjaśniać tajemnice tych innowacyjnych akumulatorów, dowiedzmy się, co do powiedzenia na temat tego kontraktu ma Pasquale Salza, szef długoterminowego przechowywania i systemów hybrydowych w Enel Green Power. Ta firma udzieliła bowiem ESS umowy na dostawę 8-MWh systemu magazynowania energii do obsługi budowanej obecnie farmy fotowoltaicznej, aby zapewnić odporność na ewentualne niedobory lokalnej sieci energetycznej.

Jesteśmy w 100% zaangażowani w magazynowanie energii jako niezbędnego uzupełnienia naszego rozszerzającego się portfolio projektów dotyczących energii odnawialnej. W ramach tego projektu zamierzamy ocenić i zweryfikować akumulatory przepływowe ESS, które wybraliśmy ze względu na ich właściwą kombinację długotrwałej pojemności, długiej żywotności, zrównoważenia środowiskowego i bezpiecznej eksploatacji.

Jak działają już opatentowane przepływowe żelazne akumulatory firmy ESS?

Wedle ESS jej akumulatorowe dzieło do przechowywania energii wykorzystuje wyjątkowy elektrolit, łączący żelazo, sól i wodę. Ten do ładowania i rozładowywania wykorzystuje proces zwany reakcją redoks (to skrót od redukcji i utleniania). Firmie ESS udało się wyeliminować potrzebę stosowania szeregu stałych ogniw lub modułów, osiągając lepszą pojemność magazynowania energii, bezpieczeństwo i wysoką skalowalność.

Przy utlenianiu te żelazne akumulatory tracą poziom naładowania, a przy redukcji zyskują, wykorzystując „ten sam elektrolit zarówno po ujemnej, jak i dodatniej stronie równania, eliminując zanieczyszczenia i degradację”. To z kolei ponoć gwarantuje, że tego typu chemia „pozostaje stabilna dla nieograniczonej liczby głębokich cykli ładowania i rozładowania”.

Firma ESS podkreśla, że w jej żelaznych akumulatorach można pokładać wiarę, jako że są niezawodne, opłacalne, wytrzymałe (do ponad 20 lat) i ponoć nawet niepodatne na degradacje. Dodatkowo nie wykorzystuje żadnych metali ziem rzadkich (via Interesting Engineering).