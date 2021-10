Ciąg dalszy jesiennych premier Huawei – laptop MateBook 14s i monitor MateView GT

Ostatnia premiera nova 9 i nova 8i to nie wszystko, co Huawei przygotował dla nas w październiku. Dziś bowiem firma zaprezentowała kolejne urządzenia – laptop MateBook 14s i monitor dla graczy MateView GT 27″. Przyjrzyjmy się więc im bliżej.

Huawei MateBook 14s

Laptop ten został wyposażony w 14,2-calowy wyświetlacz Huawei FullView 2,5K o współczynniku proporcji 3:2 i bardzo wąskich ramkach. By cieszyć się świetną jakością ekranu zadbano o to, by pokrywał on 90% przedniego panelu. Ten 10-punktowy precyzyjny ekran charakteryzuje go ponadto wysoka jasność wynosząca 400 nitów i częstotliwość odświeżania 90Hz. W łatwy sposób (przy pomocy klawiszy Fn+R)możemy też przełączyć się między 90 Hz i 60 Hz, gdy chcemy zapewnić sobie dłuższą żywotność baterii. Huawei zadbał również funkcję inteligentnej jasności dostosowującą jasność wyświetlacza do sytuacji oraz o ochronę oczu, co potwierdza certyfikat Certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light.

Huawei MateBook 14s został wyposażony w wydajny procesor 11. generacji Intel Core H-Series oraz grafikę Intel Iris Xe Graphics18 (pamięć RAM dwukanałowa 16 GB lub 8 GB LPDDR4x; dysk 1 TB lub 512 GB NVMe PCIe SSD.). Dzięki TDP do 45 W można uruchamiać wiele programów jednocześnie i cieszyć się niesamowitymi efektami wielozadaniowości. Ponadto dzięki dwukanałowej pamięci i szybkiemu dyskowi SSD można uzyskać natychmiastowy dostęp do wszystkich plików. Bateria o pojemności 60 Wh powoli na długie korzystanie. Naładujemy ją przy pomocy kompaktowego zasilacza USB-C o mocy 90W w zaledwie 90 minut.

Wspomnieliśmy o wielozadaniowości, prawda? Można skorzystać z Trybu Rozszerzenia i posiadają tablet wyświetlać ten sam program na obu urządzeniach czy korzystać z tej samej myszki i klawiatury wygodnie przeciągając pliki pomiędzy urządzeniami. Oczywiście dzięki Huawei Share połączymy się też wygodnie z naszym smartfonem Huawei, monitorem MateView, słuchawkami czy innymi urządzeniami producenta.

Huawei MateBook 14s zapewni także wyróżniający się z tłumu dźwięk, dzięki technologii HUAWEI SOUND. Specjalnie zaprojektowany algorytm zapewnia przestrzenny dźwięk wydobywający się z 4 wbudowanych głośników. Zadbano również o świetną jakość głosu podczas połączeń wideo i konferencji. Z przodu umieszczono 4 mikrofony rejestrujące głos nawet z odległości 5 metrów. Dodatkowo nie zapomniano o redukcji szumów i osobistym wzmocnieniu głosu.

To kompaktowy laptop o wymiarach 313,82 x 229,76 x 16,7 mm i wadze 1,43 kg. Mimo tego Huawei zadbał o komfort pracy wyposażając go w pełnowymiarową klawiaturę, z której wygodnie będzie korzystać nawet w nocy (dzięki 3-poziomowej funkcji podświetlenia). Huawei MateBook 14s odblokujemy twarzą lub placem, co pozwala na szybki dostęp do urządzenia, a przy tym zapewnia bezpieczeństwo.

Na pokładzie nie zabrakło obsługi Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 2 portów USB-C(ładowanie i DisplayPort), USB3.2, HDMI i gniazda słuchawkowego i mikrofonowego 3,5 mm 2 w 1. Preinstalowany na MateBook 14s system operacyjny to Windows 10 Home, który będzie można zaktualizować do najnowszej wersji systemu – Windows 11.

Huawei MateBook 14s – ceny

W konfiguracji z procesorem Intel Core i7, pamięcią operacyjną 16 GB oraz pamięcią wewnętrzną o pojemności 1 TB, MateBook 14s kosztuje 7 499 zł. Na polskim rynku dostępny jest też MateBook 14s w konfiguracji z procesorem Intel Core i5, pamięcią operacyjną 16 GB oraz pamięcią wewnętrzną 512 GB w rekomendowanej cenie 5 999 zł oraz w MateBook 14s w konfiguracji z procesorem Intel Core i5, pamięcią operacyjną 8 GB oraz pamięcią wewnętrzną 512 GB. Rekomendowana cena tego wariantu to 4 999 zł.

Wszystkie trzy konfiguracje MateBook 14s można już zamówić w przedsprzedażowej ofercie, która jest dostępna w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia, w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet i Komputronik oraz w Play. Oferta może różnić się w zależności od sklepu – szczegóły znajdują się u partnerów. Regularna sprzedaż nowych laptopów ruszy 15 listopada.

Klienci, którzy kupią MateBook 14s, będą mogli skorzystać też z atrakcyjnej oferty serwisowej przygotowanej przez Huawei, również po zakończeniu oferty przedsprzedaży. W jej skład wchodzi gwarancja na urządzenie wydłużona do trzech lat, pod warunkiem zakupu laptopa przed 30 stycznia 2022, bezpłatna usługa door-to-door, bezpłatna reinstalacja systemu Windows (dwukrotnie w ciągu trzech lat) oraz wymiana baterii laptopa za 199 zł.

Monitor Huawei MateView GT

Drugim zaprezentowanym urządzeniem jest zakrzywiony, 27-calowy monitor dla graczy MateView GT o rozdzielczości QHD 2560 x 1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 165 Hz, zapewniającej płynny obraz. Charakteryzuje go współczynnik kontrastu 4000:1, obecność HDR10 i jasność do 350 nitów. 8-bitowy, 16,7-milionowy wyświetlacz pozwala na bardziej precyzyjne, realistyczne gradienty. Szeroka gama kolorów DCI-P3 w 90% zapewnia kinowe wrażenia, a dokładność Delta E < 2 sprawia, że kolory są świetnie odwzorowane.

MateView GT wyposażono też w funkcję 'Dark Field Control’, która spodoba się graczom. Dzięki niej nawet słabo oświetlone sceny w grach nie będą przeszkodą w dostrzeżeniu przeciwnika, zaś ekranowy celownik cyfrowy „Crosshairs” pozwoli łatwiej się go pozbyć. To oczywiście nie koniec udogodnień dla graczy, bo w łatwy sposób można zmienić parametry wyświetlania tak, by pasowały do różnych rodzajów gier. Przygotowano 8 różnych trybów dla gier RTS, MOBA, strzelanek FPS i nie tylko.

Długie siedzenie przed monitorem nie będzie tez obciążać tak naszego wzorku. Zadbano o obniżenie emisji niebieskiego światła i brak migotania, co potwierdza certyfikat przyznany przez TÜV Rheinland.

Monitor z łatwością podłączymy do laptopa, konsoli czy innych urządzeń, wyposażono go bowiem w interfejsy HDMI i DP, dyskretnie ukryte z tyłu. MateView GT możemy zamontować na ścianie po zdjęciu wspornika, a jeśli ustawimy go na biurku, możemy dostosować do swoich potrzeb jego kąt nachylenia i wysokość.

Ile kosztuje Huawei MateView GT?

Cenę ustalono na 1699 zł. Huawei nie byłby jednak sobą, gdyby nie zorganizował promocji w przedsprzedaży. Jeśli zdecydujecie się na jego zakup do 14 listopada, to za złotówkę dostaniecie zegarek Watch GT 2e.

Nowy monitor Huawei można kupić w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Morele.net, Neonet, x-kom i Komputronik. Regularna sprzedaż urządzenia ruszy 15 listopada.