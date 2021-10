Qualcomm stworzy procesor Snapdragon 898 4G specjalnie dla Huawei?

Z powodu sankcji nałożonych przez rząd USA Huawei nie może zaoferować nam procesora Qualcomm z 5G. Czy to oznacza, że w nowych smartfonach nie uświadczymy flagowych układów tej firmy? Nie, bo wedle doniesień, powstanie wyjątkowy Snapdragon 898 4G, specjalnie dla Huawei. Ma on pojawić się w zbliżającej serii Mate 50.

Snapdragon 898 z 4G ekskluzywnie dla Huawei?

Problem z dostępem do układów 5G Qualcomma zdecydowanie nie działa na plus Huawei. Owszem, firma może korzystać z autorskich chipsetów Kirin, jednak ze względu na niedobory na rynku, ich ilość jest ograniczona. Obecnie wypuszczanie smartfonów, które pozbawione są dostępu do sieci najnowszej generacji nie wpływa na przyrost klientów, zwłaszcza, gdy dodamy do tego brak usług Google.

Mimo tego firma się nie poddaje i wedle najnowszych doniesień, zamierza podjąć współpracę z Qualcommem. Ma ona zaowocować ekskluzywną wersją Snapdragona 898 4G. Huawei Mate 50 byłby więc pierwszym smartfonem w ofercie z procesorem Snapdragon 898 (1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 2x Cortex-A510 + 2x Cortex-A510). Mówi się, że ​​Huawei rozpoczął już wewnętrzne testy nowych urządzeń z tym chipsetem, których premiera ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Czy w ten sposób smartfony Huawei będą konkurencyjne na tle innych firm? Po części tak, bo będą mogły zaoferować nam flagowy chipset w niższej cenie przez brak nowoczesnego modemu. Oczywiście, o ile zdecyduje się na taki krok.