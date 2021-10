Redroad Color Match Competition – wydarzenie pobudzające kreatywność okazało się sukcesem

Akcja partnerska

1 września, azjatycka firma Redroad zajmująca się produkcją inteligentnych urządzeń do domu, ogłosiła konkurs o nazwie Color Match Competition. W roli głównej znalazł się flagowy odkurzacz V17. Wydarzenie okazało się ogromnym sukcesem przyciągając setki tysięcy osób z całej Europy. 15 dni wystarczyło, by do konkursu Redroad napłynęło przeszło pięć tysięcy zgłoszeń, z których prawie sto pochodziło od influencerów.

Ponowne zdefiniowanie odkurzacza – wspaniałe projekty zapoczątkowały „kolorowe” szaleństwo w świecie urządzeń gospodarstwa domowego, zwłaszcza odkurzaczy

Uczestnicy konkursu mogli w zupełnie inny sposób spojrzeć na tak trywialny sprzęt, jakim jest odkurzacz. Redroad, przeglądając komentarze, odkrył, że wydarzenie zachęciło ludzi o przedefiniowania odkurzacza. Z narzędzia do sprzątania, stał się on częścią wystroju domu.

Nigdy nie sądziliśmy, że możemy mieć coś do powiedzenia na temat projektu produktu, wiesz. Mogliśmy tylko wybierać spośród tego, co zapewniły firmy. Przed konkursem Redroad nawet nie wiedziałem, że odkurzacze mogą być kolorowe tak bardzo, jak lubię – mówi jeden z uczestników.

To już nie jest pożeracz odpadów, który odkładałem, gdy tylko kończyłem sprzątać – dodaje inny.

Zabrałem go na imprezy a nawet do klubów nocnych. Przyciągał wiele spojrzeń – można przeczytać w innym komentarzu.

Redroad Color Match Competition wywołał szaleństwo w kwestii przeprojektowania urządzeń gospodarstwa domowego

W ciągu zaledwie kilku dekad byliśmy świadkami gwałtownego postępu technologicznego. Wraz z poprawą naszego standardu życia wzrosło zapotrzebowanie na piękne rzeczy w naszych domach. Czarno-białe urządzenia gospodarstwa domowego po prostu nie nadążają za trendami. Wydarzenie zorganizowane przez Redroad przypadkowo wywołało istną burzę, oferując przy tym możliwość zaspokojenia potrzeb w temacie różnorodnych sprzętów. Wśród pięciu tysięcy zgłoszonych wzorów znalazł się słodki róż, wojskowy kamuflaż, nowoczesny design czy wzornictwo rodem ze sci-fi.

Choć tak różnorodne, łączy je dążenie ludzi do posiadania pięknych przedmiotów. Jest to uhonorowanie wizji biznesowej Redroad. Firma ma na celu stworzenie czystego i wygodnego stylu życia z eleganckim, pięknym, trwałym i przyjaznym dla użytkownika sprzętem gospodarstwa domowego z artystyczną nutą.

Kreatywny marketing Redroad przyciąga milion fanów

Na swojej oficjalnej stronie internetowej, Redroad ma przeszło milion obserwujących. Firma jest doceniana przez coraz więcej osób za produkty wysokiej jakości. Warto też zaznaczyć, że sława marki w Europie rozniosła się bardzo szybko.

Model RedRoad V17 stał się rewelacyjnym urządzeniem czyszczącym wysokiej klasy. Jest to jednocześnie odpowiedź na nowe wymagania klientów dotyczące estetyki. Redroad zyskał sobie ogromna ilość fanów dzięki temu, że szanuje różnorodne gusta swoich klientów i zaprasza ludzi do złamania zasad, jakie do tej pory obowiązywały przy projektowania odkurzaczy.

Materiał powstał we współpracy z firmą MC Mart.