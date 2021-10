Księżyce Saturna po raz kolejny zaskakują. Jest ich więcej, niż można się było spodziewać

Saturn wyróżnia się nie tylko swoimi niezwykłymi pierścieniami, ale również obfitością księżyców, które krążą wokół tej planety. Podawanie ich dokładnej liczby zaczyna mijać się z celem, ponieważ astronomowie regularnie opisują nowe obiekty orbitujące wokół tego gazowego olbrzyma.

O ile w przypadku Ziemi, która posiada jeden Księżyc (i raz na jakiś czas jest odwiedzana przez krótkotrwałe mini-księżyce) wykonanie tego typu obliczeń nie przysparza trudności, tak Saturn stanowi znacznie większe wyzwanie. Wystarczy wspomnieć, że astronomowie określają całkowitą liczbę jego satelitów w oparciu o metodę ekstrapolacji, a nie korzystając z bezpośrednich obserwacji. Tym sposobem naukowcy oszacowali, że Saturn posiada około 150 nieregularnych księżyców.

Warto podkreślić, że taka wartość dotyczy obiektów mających średnicę wynoszącą co najmniej 2,8 kilometra. Gdyby pod uwagę brać obiekty o znacznie mniejszych gabarytach, to za satelitów Saturna można by również uznać okrążające go skały, które wchodzą w skład tamtejszych pierścieni. Nawet jeśli wyłączymy je z poszukiwań, to nadal na polu gry pozostaną stosunkowo małe ciała niebieskie przechodzące na tle masywnej planety o wysokiej jasności. Jakby tego było mało, ich ścieżki orbitalne są na tyle pomieszane, że astronomowie mają problemy z określeniem, w jaki sposób porusza się dany obiekt a także z rozróżnieniem tych skatalogowanych i dopiero co odkrytych.

Saturn posiada wiele księżyców – zarówno regularnych jak i nieregularnych

Korzystając z Teleskopu Kanadyjsko-Francusko-Hawajskiego, astronomowie skupili się na tzw. nieregularnych księżycach. Najogólniej rzecz biorąc, są to obiekty obracające się w przeciwnym kierunku aniżeli sam Saturn. Analogicznie, regularne księżyce poruszają się wraz ze swoim planetarnym gospodarzem. Do ich powstania najprawdopodobniej doszło w podobnym czasie co do narodzin Saturna. Część mogła się również pojawić ze sprawą rozpadu większych satelitów, które doświadczyły kosmicznych kolizji.

Prowadząc obserwacje z użyciem wspomnianego teleskopu, naukowcy natrafili na 120 obiektów, które pasowały do ustalonych parametrów. 74 przedstawicieli tego grona uznano za solidnych kandydatów na księżyce. Aby przekonać się, na ile skuteczne było ich podejście, astronomowie postanowili porównać sfotografowane obiekty do tych znajdujących się w katalogach i doszli do wniosku, iż udało się znaleźć 34 z 42 oczekiwanych księżyców. Ekstrapolując uzyskane wyniki autorzy badania uznali, że Saturn posiada co najmniej 150 nieregularnych księżyców o średnicach przekraczających 2,8 km.