Wszystko co wiemy o OnePlus 9 RT

Już za kilka dni OnePlus wypuści swój nowy smartfon – OnePlus 9 RT. Warto więc zebrać wszystkie informacje na jego temat, a takowych jest całkiem sporo.

OnePlus w ostatnim czasie trochę zagmatwał harmonogram swoich premier. Wcześniej ich sposób działania był prosty, wiosną lub latem wychodził flagowiec, zaś późną jesienią firma ulepszała go wypuszczając smartfon z literką „T”. Jeśli jednak śledzicie premiery producenta, to wiecie, że tak łatwo już nie jest, a przez wypuszczanie smartfonów na różne rynki w różnym czasie zrobiło się sporo zamieszania. Niektóre modele dostawały nową nazwę, co zdecydowanie utrudniało całą sprawę.

OnePlus 9 RT ma być natomiast ulepszoną wersją debiutującego na początku roku OnePlus 9R (niektórzy uważają, że ten model to w rzeczywistości przemianowany i lekko zmieniony 8T z zeszłego roku). Wygląda więc na to, że odświeżony smartfon… dostanie kolejne odświeżenie. Cóż, takie praktyki na rynku nie są niczym nowym.

Data premiery i dostępność

Dotychczasowe plotki dotyczące premiery tego modelu wskazujące na 13 października okazały się prawdziwe. Potwierdził je OnePlus za pośrednictwem platformy Weibo. Przynajmniej w tym względzie nie musimy się więc opierać na plotkach.

Niestety wszystko wskazuje na to, że OnePlus ograniczy jego dostępność do Chin i Indii, jednak co do tego pewność uzyskamy dopiero podczas premiery.

Specyfikacja OnePlus 9 RT

Wydaje się, że specyfikacja tego smartfona nie ma już przed nami żadnych tajemnic. W ostatnim czasie OnePlus 9 RT pojawił się też w Geekbench, dzięki czemu wiemy o nim właściwie wszystko.

Wyświetlacz

Tutaj mówi się o ekranie AMOLED o przekątnej 6,55 cala. OnePlus 9 RT ma nam zaoferować rozdzielczość 1080×2400 pikseli i odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Procesor i bateria

Geekbench (via MySmartPrice) ujawnił nam, że OnePlus MT2110, czyli właśnie 9 RT, będzie wyposażony w procesor Qualcomm o nazwie kodowej Lahaina, za który uznaje się Snapdragon 888. Potwierdzają to też inne przecieki, choć niektóre źródła wskazywały też na Snapdragona 870. Wspierać go będzie 12 GB pamięci RAM, choć mówi się również o wersji z 8 GB. Do dyspozycji użytkowników będzie 128 GB pamięci wbudowanej, zapewne również pojawi się wariant z 256 GB.

Jeśli chodzi o baterię, to ma mieć pojemność 4500 mAh i obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 65 W.

OnePlus 9 RT ma działać pod kontrolą Androida 11 (choć niektórzy wskazują już na wersję o numerze „12”) z nakładką OxygenOS 12.

Aparaty

Aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix ma być umieszczony w okrągłym wcięciu. Z tyłu natomiast dostaniemy potrójną konfigurację z jednostką główną 50 Mpix (IMX766 Sony), obiektywem ultraszerokokątnym 16 Mpix i obiektywem makro 5 Mpix.