Xiaomi zapowiada swój samochód. Masowa produkcja w 2024 roku

Xiaomi nie zamierza porzucać pomysłu stworzenia własnego samochodu. Plany dotyczące jego produkcji idą zgodnie z założeniami, a masowa produkcja ma ruszyć w ciągu trzech lat.

Xiaomi zmierza do masowej produkcji samochodu

Prezes Xiaomi Lei Jun powiedział, że proces produkcji pierwszego samochodu firmy przebiega zgodnie z planem. Informacja pojawiła się na lokalnej imprezie inwestorskiej i przekazały ją chińskie media, a całość została oficjalnie potwierdzona przez Xiaomi.

Produkcja ma ruszyć dokładnie w I połowie 2024 roku.

Ale… samochód samochód, czy tylko rozwiązania przeznaczone dla samochodów?

Wnętrze elektrycznego auta z rozwiązaniami Huawei

Pierwsza zapowiedź stworzenia elektrycznego samochodu Xiaomi pojawiła się w marcu 2021 roku. W ciągu najbliższych 10 lat inwestycje w dział samochodów mają pochłonąć 10 mld dolarów.

Pomimo deklaracji, cały czas nie wiemy, czy faktycznie mówimy o samochodzie Xiaomi, czy samochodzie korzystającym z rozwiązań Xiaomi. Jak ma to miejsce w przypadku Huaweia. Firma obecnie jest w stanie dostarczyć większość komponentów do produkcji auta, od napędu, po szereg czujników, akumulatorów i oprogramowania, ale już stworzeniem budy na kołach zajmują się firmy zewnętrzne. Na których później pojawia się informacja – Huawei Inside.

W przypadku Xiaomi może to wyglądać podobnie. Prezes firmy w marcu mówił dużo o posiadaniu rozbudowanego ekosystemu, integracje potężnej liczby urządzeń, rozpoznawalnej marce, bazie wiernych klientów oraz dużych zasobach finansowych. Co raczej wskazywałoby na pójście podobną drogą co Huawei. Również w marcu pojawiały się informacje o rozmowach Xiaomi z NIO. Chińskim producentem aut elektrycznych. Co też mogłoby wskazywać na to, że auto Xiaomi tanie nie będzie, bo ceny modeli NIO oscylują w okolicach 300 tys. złotych.

Czy faktycznie któryś z producentów elektroniki stworzy swój własny samochód? Huawei, Xiaomi, czy może Apple? Szczerze wątpię. Wszyscy raczej skupią się na dostarczaniu rozwiązań i komponentów, a złożeniem tego w całość zajmą się producenci samochodów. Choćby z finansowego punktu widzenia, konieczności zbudowania fabryk i linii produkcyjnych, jest to zwyczajnie bardziej opłacalne.