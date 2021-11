Ability Hand to bioniczna ręka z wbudowanym zmysłem dotyku

Życiowa misja Aadeela Akhtara, która doprowadziła go do stworzenia bionicznej protezy Ability Hand zaczęła się w 1994. Akhtrar miał wtedy 7 lat i podczas wizyty w Pakistanie, gdzie przyjechał razem z rodzicami, spotkał dziewczynę w podobnym wieku, która straciła nogę i zamiast kul (o protezie nie wspominając) używała grubego konaru drzewa, na którym podpierała się podczas chodzenia.

Widok ten musiał rzeczywiście zapaść Akhtarowi mocno w pamięć, skoro przywołuje go do dzisiaj, twierdząc przy tym, że to właśnie wtedy postanowił budować niedrogie i wygodne protezy. W 2015 r., już jako członek Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) założył firmę Psyonic, która… tak, właśnie, zajmuje się produkcją niedrogich i łatwych w użyciu protez. Startup z siedzibą w Champaign w stanie Illinois wypuścił swój pierwszy produkt – protezę Ability Hand – we wrześniu br. Jest to aktualnie najszybsza bioniczna ręka na rynku i jedyna, która oferuje swoim użytkownikom nieco uproszczony zmysł dotyku.

Proteza firmy Psyonic waży 500 gramów, mniej więcej tyle, ile waży przeciętna ręka osoby dorosłej. Oznacza to, że jej konstrukcja jest o ok. 20 proc. lżejsza od większości protez dostępnych aktualnie na rynku. Ability Hand posiada również 6 wbudowanych silników, schowanych pod obudową z włókna węglowego, które – aktywowane przez czujniki nacisku umieszczone na palcu wskazującym, małym i kciuku – generują wibracje, dzięki czemu użytkownik wie, że właśnie trzyma coś w swojej sztucznej ręce. Jak widać na zdjęciu tytułowym, rozwiązanie to pozwala na bardzo precyzyjną kontrolę siły nacisku (proteza oferuje 32 stopnie siły nacisku).

Ability Hand to niezniszczalna proteza

Kolejnym problemem, który został rozwiązany przy tworzeniu Ability Hand jest trwałość bionicznych protez. Według Akhtara większość sztucznych kończyn oferowanych obecnie pacjentom jest wykonana ze zbyt sztywnych materiałów, co w połączeniu z brakiem informacji zwrotnych (tj. braku zmysłu dotyku) często prowadzi do ich mechanicznych uszkodzeń. W Ability Hand, wiele elementów, w tym np. sztuczne palce zostały wykonane z elastycznej gumy i silikonu, dzięki czemu ryzyko ich mechanicznego uszkodzenia jest minimalne. Zresztą, żeby udowodnić trwałość swojej konstrukcji Akhtar wyzwał mistrza paraolimpijskiego Dana St. Pierre’a na pojedynek w siłowaniu się na rękę. Pierre korzystał w nim z protezy Ability Hand. Wyglądało to tak:

— Wszystko, co robimy, ma na celu dobro pacjenta. Chcemy jak najbardziej poprawić jakość życia osób z dysfunkcjami kończyn. Widząc efekt, jaki Ability Hand wywarła na ludziach w tak krótkim czasie, motywuje nas do dalszego działania. – mówi Akhtar.

Czytaj również: Tania proteza pomaga odzyskać czucie w rękach. Za projektem stoi MIT

Proteza już teraz łączy się ze smartfonem przez BlueTooth, dzięki czemu może pobierać aktualizacje OTA swojego oprogramowania. W przyszłości Psyonic chce zintegrować swoją konstrukcję z implantami mózgu i rdzenia kręgowego, które pozwoliłby na bardziej bezpośrednią i o wiele bardziej naturalną kontrolę nad bioniczną ręką. Dzięki wszczepianym implantom na pewno poprawiłaby się również jakość sztucznego zmysłu dotyku.