Black Days w Komputronik – zgarnij rabaty na Black Friday już dziś!

To właśnie dziś przypada największe święto łowców okazji – Black Friday. Skorzystaj z wyprzedaży sięgających nawet 80% na sprzęt elektroniczny . Komputronik w ramach akcji Black Days przygotował promocyjne ceny na setki produktów. Co więcej – rabaty potrwają aż do 29 listopada. Z jakich promocji na Black Friday możesz skorzystać?

Black Friday w Komputronik – na co zyskujesz rabaty?

Pasaż Black Days w Komputronik obejmuje setki produktów w obniżonych cenach. Znajdziesz tam nie tylko sprzęty, ale także akcesoria. Lista produktów jest długa, a wśród nich m.in.:

Smartwatche

Komputery

Inteligentne oświetlenie Philips Hue

Akcesoria

Black Days obowiązuje w dniach od 19.11.2021 r. do 29.11.2021 r. lub do wyczerpania ilości promocyjnych produktów.

Inteligentne oświetlenie w Twoim domu w zaskakująco niskich cenach

Lubisz rozwiązania Smart Home? Chcesz jeszcze bardziej podnieść komfort użytkowania sprzętów w Twoim domu? Ułatwi Ci to linia produktów Philips Hue, czyli system inteligentnego oświetlenia. Podczas Black Friday 2021 możesz wzbogacić swój zestaw Philips Hue w okazyjnych cenach. W Komputronik znajdziesz m.in.

Philips Hue Go 2 RGBW BT – to przenośne, inteligentne źródło światła, które możesz wszędzie zabrać ze sobą. Dzięki niemu stworzysz wyjątkowy nastrój, oświetlając przestrzeń kolorem. Można je zainstalować samodzielnie lub jako element inteligentnego systemu oświetlenia dzięki połączeniu z mostkiem Hue.

Philips Hue E27 6,5W RGBW BT 4-pak – inteligentne oświetlenie, dysponujące 16 milionami barw. Dzięki żarówkom stworzysz idealny klimat dostosowany do sytuacji – od szalonej imprezy po spokojny wieczór z książką. Ponadto możesz synchronizować światło z filmem czy grą odtwarzaną na ekranie telewizora lub komputera albo muzyką. Światła będą dynamicznie reagować, zmieniając kolor i natężenie zgodnie z wyświetlanym obrazem bądź rytmem muzyki.

Philips Hue smart plug / inteligentne gniazdko – wtyczka smart, która pozwoli podłączyć dowolną lampę w Twoim domu do systemu inteligentnego oświetlenia, zapewniającego wygodne zarządzanie światłem za pomocą głosu, aplikacji mobilnej lub dedykowanych przenośnych przełączników. To małe urządzenie w delikatnej obudowie, które dyskretnie wpasuje się w Twoje wnętrza.

Rabaty dla graczy

W pasażu z wyprzedażami nie mogło zabraknąć sprzętu dla miłośników gier. Jedną z propozycji jest Komputronik Ultimate X711 [D2]. Wydajny procesor, solidna płyta główna oraz szybki dysk SSD poradzą sobie doskonale nie tylko z najbardziej wymagającymi grami, ale również z wieloma aplikacjami.

Smartwatche i zegarki w okazyjnych cenach

Smartwatche są coraz popularniejszymi akcesoriami. Te nowoczesne zegarki nie ograniczają się jedynie do wyświetlania godziny, ale dają szereg dodatkowych funkcji, jak odbieranie i wykonywanie połączeń, wyświetlanie powiadomień czy kontrolowanie aktywności fizycznej. W Komputronik w cenie niższej nawet o 250 zł kupisz:

Huawei Watch GT 2 Pro Classic – krokomierz, czas i jakość snu, sterowanie muzyką, licznik kalorii – to tylko kilka z szeregu funkcji, które wbudowano w ten model. Poza bogatą funkcjonalnością, zegarek ten wyróżnia się niezwykłą elegancją. Ekran pokrywa szafirowe szkło, co nie tylko dodaje uroku, ale przede wszystkim sprawia, że smartwatch jest niezwykle odporny.

Polar Vantage V2 czarny M/L – to propozycja zegarka sportowego. Został wykonany z materiałów premium, takich jak całkowicie aluminiowa obudowa i wygodne, silikonowe paski. Model ten gwarantuje Ci m.in.: pomiar dystansu i pomiar prędkości, stoper, lokalizator, a także czujnik tętna i krokomierz. Co ważne smartwatch jest wodoszczelny.

Skorzystaj z rabatów na sprzęt biurowy

Drukarka to urządzenie przydatne w domu zwłaszcza w czasie pracy i nauki zdalnej. Niejednokrotnie konieczne jest wydrukowanie dokumentów, notatek czy grafik i wtedy dobrze jest mieć własną drukarkę pod ręką. Black Friday to dobra okazja, by wyposażyć się w taki sprzęt. HP Ink Tank 315 ALL in One Printers to urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające wydajne drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie dokumentów. Zastosowany system Ink Tank umożliwia komfortową wymianę atramentu bez ryzyka jego rozlania. Drukarka jest prosta i wygodna w codziennej obsłudze. Jest przystosowana do użytku domowego i profesjonalnego.

Akcesoria w najlepszych cenach na Black Friday

Kolejną propozycją promocji w Komputronik jest Google Chromecast 3. To urządzenie pozwalające z łatwością strumieniować dźwięk i obraz wprost na ekran telewizora. Niezależnie od tego, czy urządzeniem źródłowym będzie komputer telefon czy tablet – już w ciągu kilku sekund po włączeniu możliwe będzie cieszenie się rozrywką w dużym formacie. Chromecast współpracuje z systemami Windows, Mac OS, iOS oraz Android. Teraz kupisz go w promocyjnej cenie.

Dodatkowe promocje na usługi

Black Friday w Komputronik to duże rabaty nie tylko na sprzęt. Dodatkowo możesz skorzystać z:

Rat 11×0 RRSO 0% – do końca listopada w Komputronik możesz skorzystać z rat 11×0 RRSO 0% . Wystarczy dodać do koszyka dowolny produkt, wybierając promocję „raty 11×0 RRSO 0%”, a następnie uzupełnić wymagane dane i poczekać na decyzję banku. Oferta obowiązuje na cały asortyment online.

. Wystarczy dodać do koszyka dowolny produkt, wybierając promocję „raty 11×0 RRSO 0%”, a następnie uzupełnić wymagane dane i poczekać na decyzję banku. Oferta obowiązuje na cały asortyment online. Rat 21×0 RRSO 0% przy zakupie z Gwarancją Beztroski – natomiast przy zakupie z Gwarancją Beztroski, Komputronik oferuje raty 21×0 RRSO 0%. By skorzystać z tej oferty, po wybraniu interesujących Cię produktów, zaznacz opcję „zamów z odbiorem osobistym w salonie”, a następnie sposób płatności: „raty w salonie”. W sklepie doradca razem z Tobą wypełni wniosek i wyśle go do banku. Ta oferta również obowiązuje do 30 listopada 2021 r.

Konfiguracji START 50% taniej – zabezpiecz swoje dane, dostosuj sprzęt do własnych potrzeb, zainstaluj odpowiednie oprogramowanie w połowie ceny

Zabezpieczania ekranu folią ochronną 50% taniej – do 29 listopada za zabezpieczenie folią ochronną Twojego smartfonu, tabletu, smartwatcha, laptopa lub innego sprzętu z ekranem do 11″, zapłacisz o połowę mniej

Pomocy zdalnego informatyka 50% taniej – by skorzystać z porad informatyka wystarczy kupić wybrany pakiet Helpdesk online lub w salonie (teraz zrobisz to w promocyjnej cenia – o 50% taniej) i zadzwonić pod numer +48 22 122 86 05

